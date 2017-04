To 5o Γυμνάσιο Κοζάνης καθάρισε το αναψυκτήριο του Αγίου Δημητρίου στα πλαίσια του Let’s Do It Greece

Μαθητές και μαθήτριες του 5ου Γυμνασίου Κοζάνης συγκεντρώθηκαν το πρωί της Κυριακής στο πάρκο του Αγίου Δημητρίου καθαρίζοντας τον χώρο στα πλαίσια του προγράμματος Let’s Do It Greece. Μαζί με τις καθηγήτριές τους έδωσαν άλλη όψη στο πάρκο, το οποίο ομολογουμένως δεν είχε και την καλύτερη εικόνα. Ι.Π.