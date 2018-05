Tο Φορητό Ψηφιακό Πλανητάριο – Planetarium On The Go στα Γρεβενά

Ο Σύλλογος Τριτέκνων Νομού Γρεβενών φέρνει το Φορητό Ψηφιακό Πλανητάριο – Planetarium On The Go στα Γρεβενά και καλεί μικρούς & μεγάλους να γνωρίσουν τον έναστρο ουρανό μέσα από μία μοναδική οπτικοακουστική διδακτική εμπειρία!

Στο Πάρκο Μανιταριών – Πέμπτη 31|05 & Παρασκευή 01|06

Ένα βήμα πιο κοντά στον έναστρο ουρανό θέλει να φέρει ο Σύλλογος Τριτέκνων Νομού Γρεβενών, όλους όσους θέλουν να εξερευνήσουν το διάστημα και να κατανοήσουν τη Γη και τη θέση μας στο σύμπαν. Με άξονα αυτή τη σκέψη, καλεί το Φορητό Ψηφιακό Πλανητάριο στα Γρεβενά για ένα συναρπαστικό ταξίδι στο αχανές διάστημα, μέσα από την προβολή ψηφιακών παραστάσεων ημισφαιρικής οθόνης πλήρους θόλου (360ο) στον συναρμολογούμενο θόλο διαμέτρου 6 μέτρων.

Παράλληλα με τις προβολές θα γίνεται και παρατήρηση με τηλεσκόπιο, του Ηλίου μέσω ειδικού ηλιακού φίλτρου την ημέρα και του έναστρου ουρανού το βράδυ.

Οι προβολές τα πρωινά της Πέμπτης και της Παρασκευής αφορούν μαθητές σχολικών τάξεων κατόπιν τηλεφωνικής κράτησης. Τιμή εισόδου ανά προβολή €5,00. Τηλέφωνο κρατήσεων για Σχολεία: Σύλλογος Τριτέκνων, Μαρία Κατσαρού 6931974828

Απογευματινές Προβολές για το κοινό – Πέμπτη 31 Μαΐου – τιμή εισόδου ανά προβολή €5,00

17:30 – 18:05 Ο Μαγεμένος Ύφαλος

18:10 – 18:45 Από Τη Γη Στο Σύμπαν

18:50 – 19:25 Ο Μαγεμένος Ύφαλος

19:30 – 20:05 Κατακτώντας τους Άλλους Πλανήτες

20:10 – 20:45 Ο Μαγεμένος Ύφαλος

20:50 – 21:25 Από Τη Γη Στο Σύμπαν

21:30 – 21:55 Όραση! – Το ταξίδι του φωτός στο χώρο το χρόνο και το νου

22:00 – 22:25 Το Φάντασμα του Σύμπαντος: Η Αναζήτηση της Σκοτεινής Ύλης

Τις περιγραφές και τα τρέιλερ των παραγωγών μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.planetariumotg.gr/productions.html

Πρωινό πρόγραμμα προβολών για Σχολεία – Πέμπτη 31|05 και Παρασκευή 01|06

08:30 – 09:05 1η προβολή για μαθητές

09:10 – 09:45 2η προβολή για μαθητές

09:50 – 10:25 3η προβολή για μαθητές

10:30 – 11:05 4η προβολή για μαθητές

11:10 – 11:45 5η προβολή για μαθητές

11:50 – 12:25 6η προβολή για μαθητές

12:30 – 13:05 7η προβολή για μαθητές

13:10 – 13:45 8η προβολή για μαθητές

Οι Ταινίες Θόλου που θα προβληθούν είναι:

Από Τη Γη Στο Σύμπαν (Για ενήλικο κοινό και για παιδιά 8+)

Η παράσταση είναι ένα μοναδικό ταξίδι στο Σύμπαν. Μετά από μια σύντομη αναφορά στην Αστρονομία των Αρχαίων, μας ταξιδεύει στο Ηλιακό μας σύστημα, στα άστρα, τον Γαλαξία μας, στο Σύμπαν, όπως αυτά περιγράφονται από την σύγχρονη επιστήμη.

Ο Μαγεμένος Ύφαλος (Ηλικίες 5+)

Η ταινία μας μεταφέρει στα βάθη της θάλασσας σε έναν κοραλλιογενή ύφαλο, ένα μοναδικό κόσμο, πολύχρωμο και ξένο, γεμάτο περιπέτειες και κίνδυνους, αινίγματα και μυστήρια, παλιούς θρύλους και μύθους, έναν κόσμο που κατοικείται από πλάσματα με χιούμορ και θάρρος, αξιαγάπητα και παράξενα, γοητευτικά και επικίνδυνα.

Κατακτώντας τους Άλλους Πλανήτες (Για ενήλικο κοινό και για παιδιά 6+)

Η πλανηταριακή παράσταση “Κατακτώντας τους Άλλους Πλανήτες” περιγράφει με απλό και κατανοητό τρόπο, με εκπληκτικά οπτικά και πραγματικές λήψεις βίντεο, τους άλλους πλανήτες και τις ανθρώπινες προσπάθειες για την εξερεύνηση και κατάκτηση των πλησιέστερων στη Γη ουράνιων σωμάτων όπως η Σελήνη και ο πλανήτης Άρης.

ΟΡΑΣΗ! Το ταξίδι του φωτός στο χώρο, το χρόνο και το νου (Για ενήλικο κοινό και για παιδιά 10+)

Ταξιδέψτε πάνω σε ένα φωτόνιο, από τα πέρατα του γαλαξία στο μάτι και το μυαλό σας και βιώστε το πως βλέπουμε. Ακολουθείστε τη δημιουργία και το ταξίδι ενός φωτονίου, από τον πυρήνα ενός άστρου του γαλαξία μέχρι το μάτι ενός νεαρού κοριτσιού. Ανακαλύψτε τις δομές του ματιού και τη λειτουργία τους, πριν ταξιδέψετε μέσω του οπτικού νεύρου μέσα στον εγκέφαλο.

Το Φάντασμα του Σύμπαντος: Η Αναζήτηση της σκοτεινής ύλης (για ενήλικο κοινό και για παιδιά 12+)

Η ταινία αποκαλύπτει τους πρώτους υπαινιγμούς της ύπαρξης της σκοτεινής ύλης και ταξιδεύει τον θεατή μέχρι τον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων στο CERN, δείχνοντας πώς οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο συνεργάζονται για να ερευνήσουν τα συστατικά της σκοτεινής ύλης. greveniotis.gr