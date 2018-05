This is the »Song» concert στο καφέ μπάρ 4Coffe στην Κοζάνη

To Νέο Ωδείο Κοζάνης »Music Art» και το Τμήμα Τραγουδιού\Φωνητικής του κ. Μάρκου Βαλαβάνη σας προσκαλούν στην συναυλία των σπουδαστών του τμήματος »This is the Song I», αυτη την Παρασκευή στο καφέ\μπάρ 4Coffe στην Κοζάνη.

Στην συναυλία θα συμμετέχει και η εφηβική χορωδία του ωδείου υπο την διεύθυνση του κ.Μάρκου Βαλαβάνη. Στο τμήμα σύγχρονου τραγουδιού του κ.Μάρκου Βαλαβάνη διδάσκεται ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο (εκμάθηση, ερμηνεία, performing) καθώς και γενικές ασκήσεις ορθοφωνίας και αναπνοής. Η βραδιά είναι αφιερωμένη σε όλους εσάς που θα ‘ρθείτε να απολαύσετε και να στηρίξετε τους σπουδαστές μας. Το set list της συναυλίας θα περιέχει τραγούδια απο τον χώρο της ελληνικής έντεχνης, ξένης pop και rock μουσικής. Την συναυλία θα πλαισιώσουν οι καθηγητές του ωδείου Music Art

Μάρκος Βαλαβάνης – Πιάνο

Παντελής Λιούλιος – Τύμπανα

Παντελής Μόσχογλου – Μπουζούκι

Χάρης Τριανταφυλλίδης – Κιθάρα\ούτι Οι σπουδαστές που θα τραγουδήσουν με αλφαβητική σειρά

Αλεξάνδρα Βαλαή

Βάσια Τρέμη

Ελένη Σταυρίδου

Λεωνίδας Λυκοκώστας

Μανώλης Γεωργιάδης

Στέφανος Λοιζίδης Υπεύθυνος προγράμματος\ενορχήστρωση – Μάρκος Βαλαβάνης

Ηχοληψία – Παντελής Λιούλιος Υπεύθυνοι Ωδείου »Music Art»

Μαρία Καραγιάννη – Στέλιος Καραγιαννίδης Διεύθυνση Ωδείου

Σμύρνης 36, τηλ. 2461026126\Χαλκιδικής 2, τηλ. 2461039479

Ώρες λειτουργίας Γραμματείας : Δευτέρα – Παρασκευή: 17.30-21.00 mail: neo.odio.kozanis@gmail.com