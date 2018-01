360 Αθλητές από 45 Συλλόγους , 6 Χωρών , θα λάβουν μέρος στο 6° Διεθνές Snow Camp taekwondo ,που θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο Ιωάννης Σκαρκαλάς στην Κοζάνη, δίπλα στο Κολυμβητήριο , στις 4-7 Ιανουαρίου 2018 .Την ευθύνη για την διοργάνωση έχει αναλάβει ο σύλλογος Μακεδονική Δύναμη Κοζάνης .Οι προπονητές οι οποίοι θα διδάξουν είναι οι

Α) Εφραιμίδης Παντελής, προπονητής της Εθνικής μας Ομάδας,

Β) Χρηστίδης Ανδρέας professor of physical education MSc , προπονητής του Κλιμακίου της Ένωσης Ταεκβοντο Βορείου Ελλάδος,

Γ) Αλμασίδης Χρήστος προπονητής της Ένωσης Ταεκβοντο Βορείου Ελλάδος.

Πολλοί διακεκριμένοι αθλητές , έχουν δήλωση συμμετοχή όπως η αργυρή ολυμπιονίκης του 2004 Μιστακίδου Έλλη, ο χάλκινος Ολυμπιονίκης DEAFLYMPICS του 2017 Λότσιος Παύλος. 1)Κουτσού Ιωάννα πρωταθλήτρια Ευρώπης 2)Χρηστίδου Γραμματική παγκόσμια πρωταθλήτρια 3)Τσιπουνης Σταύρος πρωταθλητής Ευρώπης 4)Τουρουνιδης Ιωάννης πρωταθλητής Ευρώπης 5)Τζέλη Κωνσταντίνα πρωταθλήτρια Ευρώπης 6)Τζέλη Φανή, πρωταθλήτρια Ευρώπης 7)Τεληκωστόγλου Απόστολος παγκόσμιος πρωταθλητής 8)Μεχτερίδης Στέλιος Πρωταθλητής Ευρώπης 9)Διάφας Αργύρης Πρωταθλητής Ευρώπης 10)Γιαβρης Σωτήρης Πρωταθλητής Ευρώπης 11) Γαβριηλίδου Σταματία πρωταθλήτρια Ευρώπης 12)Σκούρτης Παναγιώτης πρωταθλητής Ευρώπης και πολλοί άλλοι Πρωταθλητές των χωρών τους καθώς και μέλη των εθνικών τους ομάδων. Όλοι μαζί υποσχόμαστε για μια διοργάνωση που σαν σκοπό έχει την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ αθλητών και προπονητών καθώς και την ανταλλαγή αγωνιστικών πληροφοριών και εμπειριών , για το συνολικό όφελος του αγωνίσματος που εκπροσωπούμε. Ευχαριστούμε τον Δήμο Κοζάνης για την ευγενική υποστήριξη ,τον Πρόεδρο του Οργανισμού Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου κύριο Ιωαννίδη Ιωάννη ,τους υπεύθυνους του ΔΑΚ, κυρίους Τοπάλη Χρήστο, και Πελέκα Αλέκο, για την προθυμία τους να βοηθήσουν στην πραγματοποίηση αυτού του αθλητικού γεγονότος ,τους προπονητές και αθλητές που για μια ακόμη χρονιά δίνουν το παρόν και τέλος τον υπεύθυνο του καταστήματος 《Skepsis Adv. 》κύριο Βωβό Ελευθέριο για όλο το δημιουργικό που θα παραλάβουν οι αθλητές και προπονητές.

Ευχόμαστε σε όλους Δημιουργικό το Νέο Έτος με πολλές πολλές Επιτυχίες.

Είσοδος ελεύθερη για όλους όσους θέλουν να παρακολουθήσουν το camp και να γνωρίσουν το αγώνισμα του taekwondo

Snow Camp Taekwondo Program in Kozani

(Thursday: 4-1-2018)

1)Cadets m/f (2008 -2005 ) 17.00 pm -18.30 pm. 2)Open Ceremony 19.00 pm 3)Juniors m/f (2004 -2002 ) 19.00 pm -20.30 pm. 4)Seniors m/f ( +2001 ) 20.30pm -22.00pm

( Friday 5 -1 – 2018 ) Morning: 1)Juniors m/f (2004 -2002 ) 09.00 am-10.30 am 2)Cadets m/f (2008-2005 ) 10.30 am- 12.00 am 3)Seniors m/f ( + 2001) 12.00 am- 14.00 pm.

Afternoon: 1)Cadets m/f (2008 -2005)17.00 pm-18.30 pm 2)Juniors m/f(2004-2002)18.30 pm-20.00 pm 3)Seniors m/f (+ 2001 )20.00 pm -22.00 pm

( Saturday 6 -1 – 2018.) Morning: 1)Juniors m/f (2004 -2002 ) 09.00 am-10.30 am 2)Cadets m/f (2008-2005 ) 10.30 am- 12.00 am 3)Seniors m/f ( + 2001) 12.00 am- 14.00 pm.

Afternoon: 1)Cadets m/f (2008 -2005)17.00 pm-18.00 pm 2)Juniors m/f(2004-2002)18.00 pm-19.30 pm 3)Seniors m/f (+ 2001 )19.30.pm 21.00 pm 4)Close Ceremony 21.00 pm 22.00 pm

( Sunday 7-1-2018)

Morning: 1)Juniors m/f (2004 -2002 ) 09.00 am10.30 am 2)Cadets m/f (2008-2005 ) 10.30 am 12.00 am 3)Seniors m/f ( +2001) 12.00 am 14.00 pm.

Sos* Your attention please. All the participant’s must have completed equipment and target . Also must wear dobok» strictly «in the training .

We want to thank all the participants and we wish you a happy New year!!!!