Εβδομάδα Περιβαλλοντικών Δράσεων σε όλα τα Σχολεία της Χώρας

Το μεγάλο μας όνειρο, στις 2 Απριλίου όλη η Ελλάδα μια μεγάλη εθελοντική οικογένεια!



Με κεντρικό μήνυμα «Γίνε η Αλλαγή που Περιμένεις», μαθητές, καθηγητές και γονείς σε ολόκληρη την Ελλάδα, σηκώνουν μανίκια και προετοιμάζονται για την Πανελλήνια Περιβαλλοντική Εκστρατεία Let’s do it Greece 2017, που αποτελεί τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη εθελοντική δράση της χώρας! Φέτος, για μία ακόμα χρονιά, τα σχολεία της χώρας ετοιμάζονται να δώσουν τον παλμό, αποδεικνύοντας ότι η αλλαγή ξεκινάει από εμάς και τα παιδιά μας.

Στο πλαίσιο του μεγάλου αυτού εγχειρήματος και με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, ανακοινώθηκε η Εβδομάδα Περιβαλλοντικών Δράσεων, η οποία θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 27 Μαρτίου και θα κορυφωθεί την Κυριακή 2 Απριλίου, με ποικίλες δραστηριότητες περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που θα πραγματοποιηθούν σε εκατοντάδες σχολεία της χώρας. Περισσότερα από 1000 σχολεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή. Πρόκειται για μια εβδομάδα δράσεων μέσα στη σχολική μονάδα και με την συμμετοχή όλης της σχολικής κοινότητας, με σκοπό να υιοθετηθεί ο σχολικός χώρος ως πεδίο δράσης καθαρισμού και βελτίωσης του περιβάλλοντος. Οι δράσεις θα κορυφωθούν την Κυριακή 2 Απριλίου, οπότε μαθητές και εθελοντές όλων των ηλικιών θα συντονιστούν σε μια προσπάθεια καθαρισμού της χώρας μέσα σε μία μόνο μέρα.

Η Πανελλήνια Περιβαλλοντική Εκστρατεία Let’s do it Greece είναι μια δράση που ξεκίνησε από μαθητές που αγάπησαν τον εθελοντισμό μέσα από το σχολείο. Εκεί βρήκαν την έμπνευση αλλά και τα εφόδια να κάνουν το όραμά τους πραγματικότητα. Σήμερα αυτοί οι νέοι, έχουν καταφέρει να εμπνέουν και να παρακινούν σε δράση ολοένα και περισσότερα σχολεία, ωθώντας τους μαθητές στη συνειδητοποίηση ότι το σχολείο, όπου περνούν τον περισσότερο χρόνο της ημέρας τους, είναι ο δικός τους χώρος και ότι η φροντίδα του χώρου αυτού αποτελεί και δική τους υπόθεση. Ήδη, οι μικροί εθελοντές του ΠΠ Σχολείου Ευόσμου, εμπνεύστηκαν και δημιούργησαν για τo Let’s Do It Greece ένα όμορφο τραγούδι!

Δηλώστε και εσείς συμμετοχή στο www.letsdoitgreece.org