Την τέχνη σε κάθε της μορφή και τρόπο έκφρασης αγκαλιάζει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης, για δεύτερη χρονιά, διοργανώνοντας μια σειρά συναυλιών και παραστάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Μουσική στην Αίθουσα». Η έναρξη του προγράμματος θα γίνει την Τρίτη 10 Οκτωβρίου στις 21:00, στην Αποθήκη του Σιδηροδρομικού Σταθμού Κοζάνης με την performance χορού ‘’lapses of light‘’ των Κωνσταντίνα Ευθυμιάδου, Κώστα Μακρυγιαννάκη και Αλέξανδρου Σεϊταρίδη. Η παράσταση είναι ο δεύτερος καρπός της συνεργασίας των τριών καλλιτεχνών. Μικρές σκηνές – ιστορίες, άλλοτε παιχνιδιάρικες, άλλοτε εσωστρεφείς κι άλλοτε εκστατικές, διαδέχονται η μία την άλλη σε μια αναζήτηση του φωτός που υπάρχει μέσα κι έξω από μας. Κινούμενη σε ένα πλαίσιο εικαστικό και άμεσα ηχοποιητικό – με τον μουσικό να παίζει επί σκηνής – η χορογραφία πραγματοποιείται διαδραστικά με την ειδικά γραμμένη για την παράσταση μουσική και το φως να “ντύνει” και να ενισχύει κάθε πτυχή της ιδέας.

Το ‘lapses of light’ είναι στην ουσία ένα κυνηγητό του φωτός, που στιγμιαία χάνουμε και μετά ξαναβρίσκουμε.

Επιμέλεια προγράμματος «Μουσική στην Αίθουσα»: Δημήτρης Ζαχαράκης, Νίκος Βαλταδώρος, Θέμης Λιάκος.

Τρίτη 10 Oκτωβρίου , “Lapses of light” – performance χορού

…Even though I walk through the darkest valleys,

I shall not fear,

For You are with me…

Ώρα έναρξης: 21:00 • Αποθήκη ΟΣΕ

Εισιτήρια: 7€ / 5€ μειωμένο (φοιτητικό – μαθητικό)

Πληροφορίες : στο τηλέφωνο 24610 24062 (ώρες γραφείου)

Σύλληψη :Κωνσταντίνα Ευθυμιάδου, Κώστας Μακρυγιαννάκης

Χορός: Κωνσταντίνα Ευθυμιάδου

Μουσική: Κώστας Μακρυγιαννάκης

Επιμέλεια φωτισμού & τεχνική υποστήριξη: Αλέξανδρος Σεϊταρίδης

Κοστούμια & σκηνικά: Ηλιάννα Σκουλάκη, Κωνσταντίνα Ευθυμιάδου

Φωτογραφίες:Mike Rafail, Νικόλας Χρυσός

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Οι τρεις καλλιτέχνες έχουν παρουσιάσει τις παραστάσεις τους – τη συγκεκριμένη ή/και την πρώτη με τον τίτλο ‘Αγαπητέ Μιχαλάκη’ στη Θεσσαλονίκη – Αβγό, στην Αθήνα – Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, στο χώρο Baum Strasse – Δρόμος με Δέντρα, στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής κοινότητας Μουσικό Χωριό 2016, και στο Φεστιβάλ Παπαϊωάννου 2016. Επίσης έχουν δυο προγραμματισμένες εμφανίσεις τον προσεχή μήνα, μία στη Λευκωσία και μία στο Αττικό Σχολείο Ελευσίνας 2017.

_______________

Η Κωνσταντίνα Ευθυμιάδου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Βέροια. Η επαφή της με την κίνηση ξεκίνησε μέσα από την ρυθμική αγωνιστική γυμναστική με την οποία ασχολήθηκε εντατικά για δέκα χρόνια. Το 2000-2003 φοίτησε στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης στην Αθήνα. Παράλληλα και μέχρι σήμερα ακολουθεί το πάθος της για τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Στην Ελλάδα έχει συνεργαστεί με διάφορες ομάδες χορού και χορογράφους όπως οι Χορευτές, η Hellenic Dance Company, η ομάδα σύγχρονου χορού του Χάρη Μανταφούνη και η Εθνική Λυρική Σκηνή.

Το 2007 καλείται από τον Wim Vandekeybus και την Ultima Vez να γίνει μέλος της ομάδας κι έτσι συμμετέχει στην δημιουργία του «Menske» και στην περιοδεία του “Spiegel».

Το 2009 κινείται μεταξύ Βελγίου και Ισπανίας καθώς δουλεύει με τον χορογράφο Roberto Olivan και την Enclave Dance Company. Μέσα από τη δημιουργία των «Mermaid’s Call» και «Alba Eterna», καλλιεργεί το ενδιαφέρον και την έλξη της για το πάντρεμα του σύγχρονου χορού και του τσίρκου.

Αμέσως μετά, το 2010, ξεκινάει τη συνεργασία της με τον χορογράφο Akram Khan για τη δημιουργία και διεθνή περιοδεία του «Vertical Road». Παράλληλα συμμετέχει στην περιοδεία του «Confluence» από τους Akram Khan – Nitin Sawhney.

To 2012 επιστρέφει στην Ελλάδα για τη δημιουργία του «Kireru», σε συνεργασία με τη Rootlessroot υπό την καθοδήγηση των Jozef Fruzek, Λίντα Καπετανέα και την αμέσως επόμενη χρονιά συμμετέχει στη δημιουργία του «Vicious Cycle» από την ομάδα

Jukstapoz (Χριστίνα Γουζέλη, Paul Blackman).

Το 2014 συνεργάστηκε με το Sadlers Wells theatre και το National Youth Dance Company of UK υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Akram Khan, ως rehearsal director για το restage της παράστασης Vertical Road.

Από το 2012 η Κωνσταντίνα ξεκίνησε να δημιουργεί τη δική της δουλειά με το σόλο «Henshin» κι έπειτα με το «Αγαπητέ Μιχαλάκη» σε συνεργασία με τον μουσικό Κώστα Μακρυγιαννάκη. Έχει επίσης δημιουργήσει κομμάτια για την Κ.Σ.Ο.Τ., το S.E.A.D. κλπ.

Η Κωνσταντίνα παραδίδει σεμινάρια χορού στην Ελλάδα και το εξωτερικό όπως:

Flic Scuola di Circo-(Torino)

Deltebre Dance Festival-(Spain)

Tainan University of Fine Arts-(Taiwan)

Trafo Theatre-(Budapest)

Kalidoskope studio-(Genova)

Music Village Festival-(Greece)

National Arts Center-(Ottawa)

Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τεχνης-(Αθηνα)

SEAD (Salzburg)

________

Ο Κώστας Μακρυγιαννάκης σπούδασε μουσική στη Θεσσαλονίκη ( Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης) και στο Λονδίνο (Trinity College of Music).

Η νέα μουσική, η ιστορικά ενημερωμένη εκτέλεση, η μουσική δωματίου και η ποπ μουσική είναι τομείς στους οποίους έχει συνεργαστεί με εξέχοντες καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συναυλιακά και δισκογραφικά. Ανάμεσά τους, η βιολονίστα Rosemary Campton, ο τενόρος James Geer, η μεσόφωνος Θεοδώρα Μπάκα, η ορχήστρα Camerata, η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης, η χορεύτρια και χορογράφος Κωνσταντίνα Ευθυμιάδου, η συγγραφέας παραμυθιών και κουκλοπαίχτρια Αναστασία Αστερίου και οι τραγουδοποιοί Γιάννης Αγγελάκας, Μανώλης Φάμελος και Μαρία Θωίδου.

Από το 1997 εμφανίζεται στην Ελλάδα, τη Γερμανία, την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρουμανία, τη Δανία, την Ελβετία, τη Φινλανδία και την Τσεχία. Έχει γράψει μουσική για παραμύθια και παραστάσεις χορού κι εργάζεται συστηματικά μαζί με τον σαξοφωνίστα Θεόφιλο Σωτηριάδη ως duo. Έχει ηχογραφήσει για την ΕΡΤ, την EBU, το BBC και για διάφορα ελληνικά ραδιοτηλεοπτικά κανάλια.

Είναι ιδρυτικό μέλος της διεθνούς καλλιτεχνικής κοινότητας «Μουσικό Χωριό”, μαζί με τον κιθαριστή και ουτίστα Θύμιο Ατζακά και τον πιανίστα Γιώργο Λαζαρίδη. Επίσης, είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Θεσσαλονίκης καθώς και εμπνευστής και διοργανωτής του φεστιβάλ μουσικής δωματίου με άξονα την κιθάρα, «Guitar Plus».

————

Ο Αλέξανδρος Σεϊταρίδης σπούδασε πληροφορική στο University of Hertfordshire όπου απέκτησε Bachelor of Science με Second Class Honors (First Division) στην Πληροφορική. Είναι απόφοιτος του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής Θεάτρου & Θεατρικού Παιχνιδιού του Λάκη Κουρετζή στο Θέατρο της Ημέρας.

Εργάζεται ως σύμβουλος διαδικτύου και τεχνολογίας (I.T Manager) και ως σχεδιαστής και δημιουργός διαδικτυακών ιστοσελίδων (Web Site Designer and Development).

Έχει εργαστεί ως μοντέρ σε πολλές ταινίες μικρού μήκους, σε ντοκιμαντέρ και μουσικά βίντεο κλιπ. Ήταν συντάκτης του δισέλιδου τεχνολογικών νέων, «Οδός χάι-τέκ» στο μηνιαίο περιοδικό Δίφωνο. Έχει σχεδιάσει και επιμεληθεί βίντεο, καταλόγους, αφίσες και flyers για μουσικές συναυλίες, εκθέσεις καλλιτεχνών και θεατρικές παραστάσεις.

Προσπαθεί η τέχνη να βρίσκεται σε κάθε πλευρά της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Είναι στην ομάδα εργασίας της διεθνούς μουσικής κοινότητας «Μουσικό Χωριό» από το 2010 ως συντονιστής παραγωγής.

Έχει πάρει μέρος σε παιδικές θεατρικές παραστάσεις, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια αρχαίου δράματος και είναι μέλος της ομάδας «Δρόμος με δέντρα» της Μάρθας Φριντζήλα. Παράλληλα, δημιουργεί βίντεο για εκπαιδευτικά προγράμματα και θεατρικές παραστάσεις. Επιμελείται (Επεξεργασία – Μοντάζ – Χειρισμό και Ζωντανή μίξη) τις βίντεο-προβολές για τις μουσικές παραστάσεις του Αλκίνοου Ιωαννίδη από το 2012. Είναι συνυπεύθυνος της λειτουργίας του διαδικτυακού ραδιοφώνου Radio Art.

_________