στο cafe Avantzo

PARTY KAI ΠΛΟΥΣΙΑ ΔΩΡΑ

DJ:PETROS WHITE (COSA LATINA)

*ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΜΟΣ ΜΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ

*ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ AXON ΠΛΗΡΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

*STUDIOS SARONIS 3 ΠΕΝΘΗΜΕΡΑ

*LE LISSOIR 10 ΔΩΡΑ (ΔΩΡΕΑΝ ΧΤΕΝΙΣΜΑΤΑ ΦΡΥΔΙΑ ΚΑΙ ΝΥΧΙΑ)

*ΟΠΤΙΚΑ ΟΡΑΣΙΣ 3 ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΑ (2ΠΑΙΔΙΚΑ +1 ΟΡΑΣΕΩΣ)

* ΑΤΕRON SUITES HOTEL&SPA 2ΗΜΕΡΟ (1 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)

*FILIPPO DANCE&STYLE 10 ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ -30% ΣΕ ΧΟΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ BY G&G

*ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΠΑΓΟΥΝΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Α’ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΜΗΧΑΝΗ)

*CALLIOPI S -50% EKΤΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΟΛΙΣΜΟ Η ΝΥΦΙΚΟ

*SPI.R.IT GEL ΧΕΡΙΩΝ + ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ ΑΞΙΑΣ 45€ ΚΑΙ ΜΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΞΙΑΣ 50€

*DIAPLASI PLUS 3ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΜΙΑ 3ΜΗΝΗ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

*ΤΑΝGO BAR 1 MΠΟΥΚΑΛΙ

*ΝOUVELLE ROUES 1 ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΚΡΑΣΙ + ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΡΕΑΤΙΚΩΝ

*HERMES TOUR ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 5 ΗΜΕΡΙΣΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

*SALSA BOOTCAMP 1 FULL PASS (6-10 IOYΛΙΟΥ)

*2ΤΥΧΕΡΟΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΑΝGO ΣΤΟ ΤANGO BAR ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΕΛΙΟ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ

*ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΕ 2 ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Milonga με τους Locos de Atar (27/6)

*LEADER TEAM ΑVON 9 ΔΩΡΑ

*ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 2 ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΩΝ 20€ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ

*SORRY MOM STUDIO TATOO ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ PIERCING

*CAFE AVANTZO 20€ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ

*LS Life Secrets Health & Beauty – Υγεία & Ομορφιά 2 ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

TIMH ΛΑΧΕΙΟΥ 1 ΕΥΡΩ

ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΧΕΙΑ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ KAΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

XOΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΚΟΖΑΝΙΜΕDIA-GREVENIOTIS.GR-KOZAN.GR-NΕΑ ΤΗΣ ΣΟΥΡΔΙΑΣ-XRONOS.GR-EFKOZANI.GR-ΚΟΖΑΝΙTV-PRLOGOS.GR.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΡΑΒΟΥ

ΛΑΧΝΟΥΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΣΤΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ LE LISSOIR

(ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΙΝΚ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΑΧΝΩΝ)

