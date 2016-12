Το βράδυ της Τρίτης 27 Δεκεμβρίου 2016 στις 22:30 στον Σταθμό ΟΣΕ Κοζάνης πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Biatch Party Vol. 4.2

Biatch Party Rules:

1)Bring Your Own Bottles

2)Διαδώστε το

3)Desperados is free

4)RedBull is free

5)Δεν υπάρχουν κανόνες

6)Ποιος Tony montana είμαι ο SOSA

Εκτός απο τον Xristos Tsartsianidis στην κάλυψη του φωτογραφικού υλικού σε αυτό το πάρτι θα γίνει και χρήση Drone απο τους Sky_Hunters.

Special rap:

-Γνωρίζοντας την αγάπη σας προς την αλκοόλη φροντίσαμε για ακόμη μια φόρα σε συνεργασία με το κατάστημα ΛΑΤΣΚΟΣ ,την ήμερα του πάρτι,να μπορείτε να αγοράσετε λίγο φθηνότερα το ποτό της επιλογής σας.

Για να ισχύει η προσφορά πρέπει να ενημερώσετε το προσωπικό ότι πρόκειται για το Biatch Party!(εξαιρούνται μόνο οι μπύρες)

Να σημειωθεί ότι από το παραπάνω Special Rap δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως οικονομικό όφελος προς το άτομό μας. Υπάρχει καθαρά για δική σας διευκόλυνση.