Το καλοκαίρι έφτασε και η διάθεση ανεβαίνει μαζί με τη θερμοκρασία! Στη στοά Τσιμινάκη σας περιμένουμε αυτό το τετραήμερο με πολύ μουσική, cocktails, καλό φαγητό, yoga και φυσικά με την πιο καλοκαιρινή διάθεση στο κέντρο της Κοζάνης.

Ξεκινάμε από σήμερα με τις Πέμπτες που αγαπήσαμε και cocktail night music by Kostas Stachtaris!! Από τις 21:00 και μετά ετοιμάζουμε cocktails για όλα τα γούστα στο εξωτερικό μπαρ, μπροστα σας και τα προσφέρουμε μόνο με 5 ευρώ.



Παρασκευή summer vibes music by Haris Efstathiadis Official μουσικάρες, σφηνάκια και κάνουμε προθέρμανση για το Σαββατοκύριακο!! Όλα ξεκινούν μετά τις 21:00



Σάββατο late nights music by Litsa Kalomoira, η διάθεση ανεβαίνει όσο προχωράει η νύχτα κάτω από τ’αστέρια στην αυλή του Agora!!



Κυριακή yoga και disco party by yoga teacher Aristotelis Gouliafas

Ξεκινάμε στο Δημοτικό Κήπο Κοζάνης στις 6:30 με ασκήσεις yoga και στις 8:30 συνεχίζουμε με disco party in the front yard bar of Agora!!

Σας περιμένουμε γιατί καλοκαίρι στην Κοζάνη είναι Agora!!!!!