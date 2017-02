Στο 19ο και αποκριάτικο τεύχος του Together η… συνταγή παραμένει η ίδια, παρά μόνο λίγο πιο Καρναβαλίστικη.

Ανακαλύψαμε τα διασημότερα καρναβάλια σε όλον τον κόσμο, κάναμε σκι στα βουνά των Άλπεων και της Βασιλίτσας. Επισκεφθήκαμε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Μηλιά Γρεβενών. Συζητήσαμε με τον Κώστα Λαδόπουλο, την Μάρθα Φωκά, τους συντελεστές της παράστασης Χορεύοντας στη Λούνασα., με γιατρούς, συγγραφείς, designers, αθλητές, γεωπόνους, φοιτητές. Φτάσαμε ως τη Νέα Υόρκη για να γνωρίσουμε τον βιμπραφωνίστα Χρήστο Ραφαηλίδη. Κάναμε «κλικ» με τον Γρηγόρη Καλαμπουκα ο οποίος μας χάρισε ένα εξαιρετικό εξώφυλλο. Κουβεντιάσαμε με τον επιχειρηματικό κόσμο της Δυτικής Μακεδονίας, είδαμε τις δυναμικότερες επιχειρήσεις του κάθε κλάδου

Επενδύσαμε στους ανθρώπους και στην ενέργεια. Ακούσαμε μουσική, διαβάσαμε βιβλία, είδαμε ταινίες. Φροντίσαμε να σας ενημερώσουμε για φυτά που δρουν ενάντια σε ρυπογόνους παράγοντες και φυσικά προετοιμαστήκαμε για την Αποκριά στην Κοζάνη.

Αυτά και άλλα πολλά στο 19ο τεύχος του Together.

Καλή σας ανάγνωση σας θέλουμε μαζί μας για να «θεριέψουμε». Το έχουμε ανάγκη για να συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι…… και μην ξεχνάτε το σημερινό Triple Party στο Chorus για την παρουσίαση του 19ου τεύχους μας!

Ένα Πάρτυ έκπληξη σε συνεργασία με το In and out in 60 minutes – Escape rooms in Kozani και τα Οπτικά Πουπνάρα.

Σας προσκαλούμε όλους στις 7:30μμ για να διασκεδάσετε με πολύ μυστήριο, μόδα και μουσική και άλλα…..πολλά! Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε, να διαβάσουμε, να παίξουμε, να δούμε καλύτερα…….να γνωριστούμε καλύτερα!

Με εκτίμηση

Together team​