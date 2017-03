9 – 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για τριακοστή συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη η επιστημονική συνάντηση που αφορά στις ανασκαφές στη Μακεδονία και τη Θράκη. Θα γίνουν 89 ανακοινώσεις σχετικές με την αρχαιολογική έρευνα που διεξάγεται στον βορειοελλαδικό χώρο από την Καστοριά ως τον Έβρο.

Η φετινή Συνάντηση έχει πανηγυρικό χαρακτήρα καθώς συμπληρώνονται τρεις δεκαετίες αδιάκοπης διεξαγωγής της. Θα παρουσιαστούν κατά κύριο λόγο συνθετικές εργασίες, με μελέτες των ανασκαφικών δεδομένων ή το συνολικό αρχαιολογικό έργο της προηγούμενης δεκαετίας (2007-2016).

Η Συνάντηση διοργανώνεται με τη συνεργασία των Εφορειών Αρχαιοτήτων και των Αρχαιολογικών Μουσείων Μακεδονίας και Θράκης, και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι αρχαιολόγοι σας προσκαλούν να παρακολουθήσετε τις εργασίες αυτής της συνάντησης στην αίθουσα τελετών του παλαιού κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης αφορούν πέντε ανακοινώσεις που συνδέονται με το αρχαιολογικό έργο της τελευταίας δεκαετίας στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων και των ολοκληρωμένων έργων ΕΣΠΑ στο Βυζαντινό Κάστρο Σερβίων και το Αρχοντικό Πούλκως στη Σιάτιστα, καθώς και με αποτελέσματα μελετών σχετικά με τη ζωή στην κοιλάδα του μέσου ρου του Αλιάκμονα και τον νεολιθικό οικισμό του Κλείτου.

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΠΡΩΙ: 9:00 – 14:45

9:00 Προσφωνήσεις επισήμων – Κήρυξη έναρξης εργασιών

9:30 1. Γ. Στρατούλη Νεολιθικός οικισμός Αυγής Καστοριάς. Το ερευνητικό πρόγραμμα και οι εκπαιδευτικές δράσεις (2002-2016).

9:45 2. Δ. Δαμάσκος, Δ. Πλάντζος Πανεπιστημιακή ανασκαφή Άργους Ορεστικού.

10:00 3. Μ. Λουκμά, Α. Σιαφάκα, Ε. Μπιλμπιλή, Α. Τάντσης, Μ. Στεφανίδου Κουρσούμ Τζαμί: το τελευταίο οθωμανικό τέμενος της Καστοριάς.

10:15 4. Παν. Χρυσοστόμου Οι χερσαίες, οι παρόχθιες και οι λιμναίες εγκαταστάσεις της περιοχής του λεκανοπεδίου Αμυνταίου Φλώρινας.

10:30 5. Λ. Γκέλου, Κ. Μοσχάκης, Γ. Αδαμίδου, Ι. Στεφάνου Ανάργυροι VIIc. Ένας νέος νεολιθικός οικισμός στο ορυχείο πεδίου Αμυνταίου.

10:45 6. Παν. Χρυσοστόμου Η περιοχή των τεσσάρων λιμνών του λεκανοπεδίου Αμυνταίου κατά τους ιστορικούς χρόνους. Τα νεότερα στοιχεία για την κατοίκηση της Βόρειας Εορδαίας από τον 11ο αι. π.Χ. έως τον 4ο αι. μ.Χ.

11:00 7. Λ. Γκέλου Το νεκροταφείο αρχαϊκών και κλασικών χρόνων της Αχλάδας Φλώρινας. Δύο χρόνια ανασκαφής 2015-2016.

11:15-11:30 Συζήτηση

11:30-11:45 Διάλειμμα

11:45 8. Ν. Ευστρατίου, P. Biagi, R. Nisbet, E. Starnini Δέκα χρόνια παλαιολιθικής έρευνας στην περιοχή της Σαμαρίνας στην Πίνδο: αποτελέσματα και προοπτικές.

12:00 9. Σ. Δρούγου, Χ. Καλλίνη, Α. Θάνος Καστρί Γρεβενών. Μεταξύ Ηπείρου και Μακεδονίας.

12:15 10. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη Νομοί Κοζάνης και Γρεβενών. Από το αρχαιολογικό έργο της τελευταίας δεκαετίας.

12:30 11. Α. Χονδρογιάννη-Μετόκη Η ζωή στην κοιλάδα του μέσου ρου του Αλιάκμονα: μια προσέγγιση μέσα από τα τοπογραφικά δεδομένα.

12:45 12. Β. Τζεβελεκίδη Διαχείριση και κατανάλωση ζώων στον νεολιθικό οικισμό «Κλείτος Ι» στην Κοζάνη.

13:00 13. Μ. Χειμωνοπούλου, Μ. Χατζημιχάλη, Σ. Κούτσιανου, Α. Κούτσιανου Η β΄ φάση του έργου αποκατάστασης του κάστρου των Σερβίων.

13:15 14. Α. Κοτταρίδη, Μ. Χειμωνοπούλου, Μ. Χατζημιχάλη, Κ. Τζίμπουλας Η αποκατάσταση του αρχοντικού της Πούλκως στη Σιάτιστα.

13:30 15. Χ. Παλιαδέλη, Α. Κυριάκου, Α. Τούρτας Βεργίνα 2007-2016. Αποτελέσματα και προσδοκίες της πανεπιστημιακής ανασκαφής στον τομέα της Αγοράς των Αιγών.

13:45 16. Χ. Παλιαδέλη, Α. Κυριάκου, Δ. Τσίποτας, Κ. Καλαμαρτζή, Μ. Καρτά, Μ. Καντεράκη Μελέτη κατάστασης διατήρησης και προτάσεις επεμβάσεων συντήρησης και αποκατάστασης του αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή του Ιερού της Εύκλειας.

14:00 17. Σ. Δρούγου Ταφικά μνημεία στη νεκρόπολη των Αιγών.

14:15 18. Π. Φάκλαρης, Β. Σταματοπούλου Η οχύρωση της Βεργίνας.

14:30-14:45 Συζήτηση

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 16:45 – 21:15

16:45 1. Α. Κοτταρίδη Το ανάκτορο του Φιλίππου Β΄ στις Αιγές: η «αναγνώριση» ενός αρχετυπικού κτηρίου.

17:00 2. Α. Κοτταρίδη, Κ. Νικολαΐδου Ψηφιακό μουσείο: «Μέγας Αλέξανδρος. Από τις Αιγές στην Οικουμένη».

17:15 3. Ε. Στεφανή, Ν. Μερούσης Η εγχάρακτη κεραμική από τον οικισμό Αγγελοχωρίου Ημαθίας. Συμβολή στη μελέτη της κεραμικής της Ύστερης εποχής του Χαλκού στη Μακεδονία.

17:30 4. Ε. Στεφανή Η λατρεία της Μητέρας των θεών στη Λευκόπετρα. Στην αναζήτηση μιας μακραίωνης παράδοσης.

17:45 5. Α. Κουκουβού Αρχαία λατομεία οικοδομικού λίθου: η περίπτωση της Μακεδονίας.

18:00 6. Α. Κοτταρίδη, Γ. Σκιαδαρέσης, Μ. Χειμωνοπούλου, Μ. Χατζημιχάλη, Κ. Τζίμπουλας Η Παλιά Μητρόπολη της Βέροιας: ξανακερδίζοντας ένα χαμένο μνημείο.

18:15 7. Μ. Χειμωνοπούλου, Μ. Χατζημιχάλη Η αποκατάσταση των δύο οθωμανικών οικιών της αυλής του Βυζαντινού Μουσείου Βέροιας.

18:30 8. Σ. Κουλίδου, Π. Τριτσαρόλη Πρακτικές δευτερογενούς μεταχείρισης των νεκρών στην περιοχή του μακεδονικού Ολύμπου. Οι περιπτώσεις των μυκηναϊκών νεκροταφείων στην Τριμπίνα και στο Ρέμα Ξυδιάς, στον Πλαταμώνα Πιερίας.

18:45-19:00 Συζήτηση

19:00-19:15 Διάλειμμα

19:15 9. Ε. Κλινάκη, Β. Κυπριανού, Α. Αδαμίδου, Β. Σπαθοπούλου, Α. Καραμήντζας, Α. Καρουλάς, Κ. Νίκα Περιήγηση στο βιωματικό πάρκο Λειβήθρων νομού Πιερίας.

19:30 10. Σ. Πινγιάτογλου, Ε. Παπαγιάννη, Κ. Βαστέλη, Ε. Παυλοπούλου, Δ. Τσιάφης Ανασκαφή Δίου: 2007-2016.

19:45 11. Α. Μέντζος, Δ. Μηνασίδης, Κ. Φραγκούλης Δίον: οι έρευνες στην οικία της Όψιμης Αρχαιότητας (2007-2016).

20:00 12. Α. Ουλκέρογλου Δημόσια λουτρικά συγκροτήματα στο Δίον.

20:15 13. Μ. Μπέσιος, Α. Αθανασιάδου, Κ. Νούλας Ανασκαφές στη Μεθώνη και τη «χώρα» της.

20:30 14. Κ. Κωτσάκης, P. Halstead Παλιάμπελα Κολινδρού: Έρευνα στον οικισμό της Αρχαιότερης Νεολιθικής.

20:45 15. Ι. Σιαμίδου, Κ. Κωτσάκης, Ν. Ούρεμ-Κώτσου, S. Perić, P. Halstead Οίκημα της Μέσης Νεολιθικής περιόδου από τον οικισμό των Παλιαμπέλων Κολινδρού Πιερίας.

21:00-21:15 Συζήτηση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΠΡΩΙ: 9:30 – 14:45

9:30 1. Α. Χρυσοστόμου, Δ. Μιχαήλ, Ε. Ντότσικα Αρχαία Έδεσσα. Addenda στα νεκροταφεία.

9:45 2. Π. Χρυσοστόμου Οι Μακεδόνες του Αρχοντικού Πέλλας.

10:00 3. Μ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Ι. Ακαμάτης Η αρχαιολογική εικόνα της Πέλλας σήμερα. Ανασκαφές – μελέτες – έργα συντήρησης και ανάδειξης.

10:15 4. Φ. Καραγιάννη, Γ. Καραδέδος, Β. Μάσεν, Χ. Παπαοικονόμου, Γ. Σκιαδαρέσης Παλαιοχριστιανική Βασιλική Νέας Πέλλας. Από την ανασκαφή στην πρόταση αποκατάστασης.

10:30 5. Γ. Σταλίδης, Γ. Σκιαδαρέσης Έρευνα στο κάστρο Μογλενών (Χρυσής) Αλμωπίας.

10:45 6. Ε. Χρυσοστόμου, Χ. Σερπεζούδη, Π. Μπαλάφα ΕΦΑ Πέλλας 2010-2016: τα εργαστήρια συντήρησης και οι δράσεις τους.

11:00 7. Λ. Αυλωνίτου Συμβολή στη μελέτη των ταφικών μνημείων της Μακεδονίας. Μία νέα ανάγνωση του ζωγραφικού τους διακόσμου.

11:15 8. Θ. Σαββοπούλου, Α. Καγιούλη Ευρωπός. Η νομισματική μαρτυρία.

11:30 9. Σ. Ανδρέου, Σ. Τριανταφύλλου, Κ. Ευκλείδου Ανασκαφή Τούμπας Θεσσαλονίκης 2007-2016.

11:45 10. Μ. Τιβέριος, Ε. Μανακίδου, Δ. Τσιαφάκη 23 χρόνια πανεπιστημιακών αρχαιολογικών ερευνών στο Καραμπουρνάκι: αποκαλύψεις, διαπιστώσεις, προοπτικές.

12:00-12:15 Συζήτηση

12:15-12:30 Διάλειμμα

12:30 11. Ι. Κανονίδης, Κ. Κωνσταντινίδου, Ε. Λαμπροθανάση, Σ. Πρωτοψάλτη, Σ. Τζεβρένη Το έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο κατασκευής του ΜΕΤΡΟ. Από τον προκασσάνδρειο οικισμό της Πυλαίας στο κέντρο της βυζαντινής Θεσσαλονίκης.

12:45 12. Α. Λιούτας, Ε. Γκιούρα, Ε. Θεοδωρούδη, Γ. Καρλιάμπας, Γ. Παπαδιάς, Σ. Τριανταφύλλου Πολίχνη. Ένας προκασσάνδρειος οικισμός της Θεσσαλονίκης. Το νέο πρόγραμμα μελέτης και δημοσίευσης.

13:00 13. Π. Αδάμ-Βελένη, Η. Ζωγράφου Ελληνιστικό ιερό της Θεσσαλονίκης.

13:15 14. Π. Αδάμ-Βελένη, A. Gardeisen Εργαστήριο οστέινων αντικειμένων στην Αγορά ρωμαϊκών χρόνων της Θεσσαλονίκης. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις.

13:30 15. Α. Τοκμακίδου, Β. Καλταπανίδου, Φ. Ρεβυθιάδου, Π. Ράδης, Ά. Τασολάμπρος Τείχεσιν ἀρρήκτοις: το έργο της αποκατάστασης των τειχών της Θεσσαλονίκης.

13:45 16. Κ. Ράπτης Αχειροποίητος Θεσσαλονίκης: νέα στοιχεία για την αρχιτεκτονική και την οικοδομική ιστορία της πρωτοβυζαντινής βασιλικής.

14:00 17. Σ.-Ρ. Τρυψιάνη-Ομήρου Ο βυζαντινός ναός του Αγίου Παντελεήμονα στη Θεσσαλονίκη. Παρατηρήσεις στους τρόπους δομής, στην οικοδομική ιστορία και στον σχεδιασμό του ναού.

14:15 18. Ε. Τσιαμάγκα Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (2011-2016).

14:30-14:45 Συζήτηση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 16:45 – 21:30

16:45 1. Σ. Χριστοφορίδου κ.ά. Αποκατάσταση του διατηρητέου συγκροτήματος της πρώην Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σχολή Χαμηδιέ) στη Θεσσαλονίκη και μετατροπή του σε πολυχώρο πολιτισμού.

17:00 2. Μ. Καγιαδάκη 2007-2016: μία δεκαετία σύμπραξης αρχαιολογίας και τέχνης στα μνημεία της Θεσσαλονίκης. Αποτίμηση και προοπτικές.

17:15 3. Μ. Τσιάπαλη, Σ. Βιβντένκο, Χ. Τσαγγαλίδης Αρχαιομετρική διερεύνηση και επιλογή νέων υλικών για σωστική συντήρηση στα μνημεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης και πρώην ΙΣΤ’ ΕΠΚΑ.

17:30 4. Α. Παντή Ένας πιθεώνας εποχής Σιδήρου στη Θέρμη. Συγκριτική παρουσίαση ανάλογων θέσεων στην Κεντρική Μακεδονία.

17:45 5. Σ. Κώτσος, Έ. Τσελεπή Ανασκαφική έρευνα ενός νέου προϊστορικού οικισμού στη λίμνη Κορώνεια της επαρχίας του Λαγκαδά (2009-2015).

18:00 6. Μ. Παππά Νεολιθικοί οικισμοί και ανθρώπινη δραστηριότητα στην Κοιλάδα του Ανθεμούντα.

18:15 7. Σ. Βασιλείου Οικισμοί κατά την εποχή του Σιδήρου στη Χαλκιδική. Η δυναμική προς τη συγκρότηση των πόλεων της αρχαϊκής περιόδου.

18:30 8. Ε. Τσιγαρίδα, L. Nevett, Z. Archibald Αρχαιολογικό πρόγραμμα Ολύνθου 2014-2016.

18:45-19:00 Συζήτηση

19:00-19:15 Διάλειμμα

19:15 9. Ι. Κανονίδης, Ι. Ταβλάκης, Α. Καπανδρίτη, Σ. Γαλάνης Η αποκατάσταση του εγκαταλελειμμένου αγιορειτικού μετοχίου στα Ν. Φλογητά Χαλκιδικής και η επανάχρησή του ως Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισμού. Από την ιδέα στην υλοποίηση.

19:30 10. Κ. Δούκας, Φ. Καραγιώργος Προφήτης Ηλίας Αρναίας. Στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες στο μεσαιωνικό τείχος.

19:45 11. Ε. Γκατζόγια Προσεγγίζοντας τις χρήσεις των φυτών στη Χαλκιδική των ιστορικών χρόνων. Το αρχαιοβοτανικό υλικό από τις συστηματικές ανασκαφές 2003-2008 της αρχαίας Ακάνθου.

20:00 12. Ι. Γιαννάκης Η οικία των Σταγείρων και η συμβολή του Αριστοτέλη στην ερμηνεία της τυπολογίας της.

20:15 13. Κ. Περιστέρη Ανασκαφική έρευνα τύμβου Καστά Αμφίπολης (2010-2015): από την αρχαϊκή νεκρόπολη στον μνημειακό μακεδονικό τάφο με τον πλούσιο γλυπτό διάκοσμο.

20:30 14. Κ. Περιστέρη, Μ. Λεφαντζής Μνημειακός μακεδονικός τάφος τύμβου Καστά Αμφίπολης (2014-2016): οι φάσεις κατασκευής του και η πορεία των στερεωτικών και αναστηλωτικών εργασιών.

20:45 15. Ε. Καμπούρογλου, Ι. Μήτσης, Ευδ. Καμπούρογλου Λόφος Καστά Αμφίπολης – Ταφικό μνημείο (διαχρονικές έρευνες 1964-2016).

21:00 16. Γ. Τσόκας, Π. Τσούρλος, Γ. Βαργεμέζης Γεωφυσική διασκόπηση αρχαιολογικών χώρων στη Μακεδονία και τη Θράκη στη δεκαετία 2007-2016: βασική έρευνα και εφαρμογές.

21:15-21:30 Συζήτηση

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΠΡΩΙ: 9:15 – 16:15

9:15 1. Μ. Παρχαρίδου-Αναγνώστου Ζωγράφοι και επιδιορθωτές φορητών εικόνων κατά τον 19ο αιώνα.

9:30 2. Σ. Παυλίδης, Α. Χατζηπέτρος Παλαιοσεισμολογικές και αρχαιοσεισμολογικές έρευνες σε Βόλβη, Γρεβενά, Μικρή Δοξιπάρα-Ζώνη Έβρου και Τροία.

9:45 3. Δ. Κοντοπούλου, Ε. Αηδονά Αρχαιομαγνητικές μελέτες σε κλιβάνους της Μακεδονίας-Θράκης (2006-2016): γεωφυσική σημασία και συμβολή στη χρονολόγηση.

10:00 4. P. Darcque, Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, Δ. Μαλαμίδου, Ζ. Τσιρτσώνη Ντικιλί Τας 2008-2016.

10:15 5. Α. Μέντζος, Μ. Παϊσίδου, Π. Παπαδοπούλου Πανεπιστημιακή ανασκαφή Φιλίππων: πρώτα συμπεράσματα για τη μετάβαση των Φιλίππων από την Ύστερη Αρχαιότητα στον Μεσαίωνα.

10:30 6. Ν. Πούλου, Α. Τάντσης Δύο βυζαντινά λουτρά στους Φιλίππους.

10:45 7. Ε. Γούναρη Φίλιπποι: η οικία της νησίδας 4.

11:00-11:15 Συζήτηση

11:15-11:30 Διάλειμμα

11:30 8. Σ. Παπαδόπουλος, Α. Ουλκέρογλου, Ι. Γιαμαλή Ο ρωμαϊκός αγωγός ύδρευσης των Φιλίππων.

11:45 9. Μ. Ντεούδη Τα βραχογραφήματα στην ακρόπολη των Φιλίππων – μία καινούργια προσέγγιση.

12:00 10. Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, Σ. Παπαδόπουλος, Ά. Ζάννης Η Πίστυρος της Αιγαιακής Θράκης.

12:15 11. Ch. Tzochev Stamps on amphoras and rooftiles from Pistyros.

12:30 12. Φ. Γεωργιάδης, Α. Σύρος Η έρευνα της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας στο σπήλαιο «Δρακότρυπα» της Παναγίας Θάσου.

12:45 13. A. Muller 30 χρόνια ανασκαφικής έρευνας στη Θάσο. Συμπεράσματα και προβλήματα πολεοδομικής εξέλιξης από τον Αρχίλοχο μέχρι τον Ηράκλειο (7ος αι. π.Χ.-620 μ.Χ.).

13:00 14. T. Kozelj, M. Wurch-Kozelj Ναός του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή του Απόλλωνος Λυκείου;

13:15-13:30 Συζήτηση

13:30-13:45 Διάλειμμα

13:45 15. Γ. Καραδέδος, Ι. Βασιλειάδης Έρευνα, μελέτες και εργασίες αποκατάστασης σε αρχαία κτήρια θεαμάτων της Μακεδονίας και Θράκης (1986-2016).

14:00 16. Κ. Καλλιντζή, Μ. Χρυσάφη, Κ. Χατζηπροκοπίου, Δ. Σκουλαρίκη Το αρχαιολογικό έργο στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης κατά τη δεκαετία 2007-2016.

14:15 17. Δ. Τερζοπούλου, N. Arrington, Μ. Τασακλάκη, T. Tartaron Τριετές ερευνητικό πρόγραμμα στη χερσόνησο της Μολυβωτής νομού Ροδόπης. Ένας πρώτος απολογισμός.

14:30 18. Γ. Συρίδης, Κ. Βουβαλίδης, Δ. Τερζοπούλου, N. Arrington, Π. Τσούρλος, Ο. Κουκουσιούρα, Κ. Κούλη, Κ. Αλμπανάκης, Β. Καψιμάλης, Ε. Αηδονά, Δ. Οικονομίδης, Μ. Τασακλάκη, T. Tartaron, Γ. Καραδήμου, Χ. Δομακίνης

Η πόλη της αρχαίας Στρύμης σε ένα διαχρονικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

14:45 19. Π. Τσατσοπούλου-Καλούδη, C. Brixhe, Χ. Παρδαλίδου, Σ. Ηλιοπούλου, Κ. Καλούδης, Μ. Γαλάνη-Κρίκου, Α. Ζουρνατζή, Π. Τσέλεκας, Ρ. Βεροπουλίδου, Δ. Νικολαΐδου

Το Ιερό του Απόλλωνος στην αρχαία Ζώνη.

15:00 20. Χ. Καραδήμα Αρχαιολογικές έρευνες στον αρχαίο Δορίσκο. Τα πρώτα αποτελέσματα.

15:15 21. A. Karivieri Ανασκαφές στην Αρέθουσα 1999-2004: συνθετικές εργασίες.

15:30 22. Σ.-Μ. Βαλαμώτη Αρχαιοβοτανικά δεδομένα από τη Μακεδονία: η συμβολή τους στη διερεύνηση των πολιτισμών της διατροφής στην προϊστορική Ευρώπη στο πλαίσιο του προγράμματος PLANTCULT (ERC).

15:45-16:15 Συζήτηση – Συμπεράσματα

