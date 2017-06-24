4Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
MEDITERRANEAN CULTURE FESTIVAL in KASTORIA
30 ΙΟΥΝΙΟΥ – 1 & 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
(ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΥΜΠΕΛΙΔΙΚΗ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 MEDITERRANEAN BALKAN MUSIC NIGHT – 21:00 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ GRUPA MILLENIOUM ΑΠΟ ΤΗΝ OXRIDA – 22:45 ΛΑΙΚΟ ΞΕΦΑΝΤΩΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΛΑΙΚΩΝ ΑΣΜΑΤΩΝ ¨ΟΠΑ …ΛΑ¨
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 PUNK ROCK PARTY – 21:00 SCARS OF TEARS – 22:15 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ – 23:30 SOUZA BANDA – 00:30 DJ΄S PARTY
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 – 20:30 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ …ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ – 21:30 3ο ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ -ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ) -ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ -ΓΑΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ¨ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ¨ ΑΜΥΝΤΑ 5 ΚΑΣΤΟΡΙΑ -ΗΔΥΓΕΥΣΤΟΝ ¨ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 28 ΓΡΕΒΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ -ΑΘΗΝΑ ΜΗΤΣΟΓΛΟΥ -ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΛΑΧΟΥ -ΜΑΓΔΑ ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ -ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ -ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ -ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΥΣΛΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ¨ΚΕΛΕΤΡΟΝ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ¨ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΣΑΡΣί
4ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ MEDITERRANEAN CULTURE FESTIVAL in KASTORIA 30 ΙΟΥΝΙΟΥ – 1 & 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΥΜΠΕΛΙΔΙΚΗ)
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ