Το 16ο Final Four του Κυπέλλου Γυναικών στο χάντμπολ θα διεξαχθεί στο

ΔΑΚ Λευκόβρυσης Κοζάνης σε συνδιοργάνωση της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως

Ελλάδος με τον Δήμο Κοζάνης και τον ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης το διήμερο 23-24

Φεβρουαρίου 2018.

Το Final Four του Κυπέλλου Γυναικών επιστρέφει στην Κοζάνη μετά από 19

χρόνια, αφού το 1o Final Four στην ιστορία του θεσμού πραγματοποιήθηκε

την περίοδο 1998-1999, ενώ πέρσι στο ίδιο γήπεδο διοργανώθηκε με

επιτυχία το 15o Final Four του Κυπέλλου Ανδρών.

Ακολουθούν τα προγράμματα των Final Four (oι ώρες των αγώνων θα

ανακοινωθούν μετά από συνεννόηση με την ΕΡΤ)

16ο Final Four Κυπέλλου Γυναικών

23-24 Φεβρουαρίου 2018- ΔΑΚ Λευκόβρυσης Κοζάνης

Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018

1ος ημιτελικός: ΟΦΝ Ιωνίας- Φίλιππος Βέροιας

2ος ημιτελικός: ΠΑΟΚ RED LED – Φέτα Ήπειρος Αναγέννηση Άρτας

Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018

Τελικός