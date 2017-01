Μέσα από την χορική εκφορά του λόγου, την ακρίβεια, τον ρυθμό, τη μουσική αλλά και τον αυτοσχεδιασμό, οι συμμετέχοντες κάνουν ένα σύντομο αλλά συνταρακτικό ταξίδι στα ταραγμένα νερά της Τρικυμίας του Σαίξπηρ. Μία σπουδή πάνω στη λειτουργία της ομάδας και τα μυστικά του μουσικού θεάτρου.

Εισηγητές: Ελένη Ευθυμίου, Δημήτρης Ζαχαράκης.

Ημερομηνίες:

Σάββατο 4 Φεβρουαρίου, 16.00 – 20.00 και

Κυριακή 5 Φεβρουαρίου, 11:00 με 15:00

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 20 ευρώ Οι θέσεις είναι περιορισμένες.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: seminaria.dipethekozanis@gmail.com και στο τηλέφωνο 6987991949.

Ελένη Ευθυμίου:

Η Ελένη Ευθυμίου γεννήθηκε στο Έξετερ της Αγγλίας το 1986. Μεγάλωσε στην Αθήνα. Δραστηριοποιείται ως σκηνοθέτης, ηθοποιός και τραγουδίστρια. Σπούδασε σκηνοθεσία και υποκριτική στο Τμήμα Θεάτρου του Α.Π.Θ., και πήρε δίπλωμα μονωδίας με άριστα στην τάξη της μέτζο σοπράνο Rossitza Troeva.

Η Ελένη Ευθυμίου τάσσεται υπέρ της ιδέας του θεάτρου ως μια συνεχής διερεύνηση της σύνδεσης μεταξύ της ανθρώπινης κατάστασης και της κοινωνίας. Την ενδιαφέρει η χρήση του ήχου και ιδιαίτερα της μουσικής και του τραγουδιού ως εργαλεία δραματουργίας και για να το πετύχει αυτό ενσωματώνει και διασκευάζει προϋπάρχουσα μουσική ή συνθέτει η ίδια πρωτότυπα μουσικά θέματα. Πειραματίζεται με στοιχεία των εικαστικών τεχνών, του κινηματογράφου, της μυθοπλασίας και του ντοκιμαντέρ αναζητώντας νέες αισθητικές φόρμες στο θέατρο. Ως σκηνοθέτης έχει συνεργαστεί με σκηνές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και έχει συμμετάσχει σε φεστιβάλ της Ελλάδας και του εξωτερικού: Το κάλεσμα της Άγριας Φύσης, Τζακ Λόντον (2016, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών), Αντιγόνη, Ζαν Ανούιγ (2016, Θέατρο Ρεξ – Φεστιβάλ Αθηνών 2016, περιοδεία στην περιφέρεια), Ραψωδία Τ, Ομήρου Οδύσσεια (2016, Εθνικό Θέατρο), Το Άλλο σπίτι, ομάδα Εν δυνάμει – θέατρο ντοκυμαντέρ-επινόησης (2016, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών), Το νησί των σκλάβων, Μαριβώ (2015, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης), X-Apartments, θέατρο ντοκυμαντέρ σε σύλληψη του Matthias Lilienthal, Ο άνθρωπος ανεμιστήρας ή πώς να ντύσετε έναν ελέφαντα, ομάδα Εν δυνάμει – θέατρο ντοκυμαντέρ-επινόησης (2014-2015, Φεστιβάλ Αθηνών και θέατρα της Βορείου Ελλάδος), Η αληθινή ταυτότητα της Τζίνα Ντέηβις, Ρίτσαρντ Φλάναγκαν (2013, Θέατρο του Νέου Κόσμου), Περσόνα, Ίνγκμαρ Μπέργκμαν (2013, Θέατρο του Νέου Κόσμου), Separations, Κίρκη Καραλή (2013, Universität Mozarteum, Σάλτσμπουργκ), Με χτύπησε στις 2:45, θέατρο ντοκυμαντέρ-επινόησης (2012, Πειραματική σκηνή της «Τέχνης»-Φεστιβάλ Δημητρίων 2012), I was hit at 16:45, Eléonor Mercier (2012, Dramaten, Στοκχόλμη-«Bergman Festivalen 2012»), Υπέροχες, υπέροχες μέρες, Ελφρίντε Γέλινεκ (2011, «MFST ITSelF 2011», Βαρσοβία-βραβείο β’ γυναικείου ρόλου), Usa/Dos Passos, Τζον Ντος Πάσσος (2009, «Μέρες Έκφρασης και Δημιουργίας 2009») κ.ά. Ως βοηθός σκηνοθέτη έχει συνεργαστεί με το Εθνικό Θέατρο για τις παραστάσεις Αμφιτρύωνας του Μολιέρου, σκηνοθεσία Λευτέρης Βογιατζής (2012) και Νίκη της Λούλας Αναγνωστάκη, σκηνοθεσία Βίκτωρ Αρδίττης (2011-2012).

Δημήτρης Ζαχαράκης:

Ο Δημήτρης Ζαχαράκης γεννήθηκε στην Κοζάνη. Σπούδασε ανώτερα θεωρητικά στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης με τη Μ. Καραγιάννη και κρουστά με τη Β. Χουζούρη. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης με ειδίκευση «Κλασικά Κρουστά» και καθηγητή τον Α. Βασιλειάδη.

Έχει παρακολουθήσει μαθήματα και σεμινάρια κρουστών με τους: Peter Prommel, Theodor Milkov. Nancy Zeltsman, Fumito Nanoya, Tchiki Duo, Massimo Pastore.

Έχει συμμετάσχει σε συναυλίες με την Ορχήστρα της Ακαδημίας του Detmold

(Γερμανία), την Κρατική Ορχήστρα Θεσ/νίκης καθώς και με τα ορχηστρικά σύνολα και τα σύνολα δωματίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Έχει συνεργαστεί με μουσικούς όπως Σ. Σινόπουλο, Δ. Κούντουρα, Ε. Βούλγαρη,

Με το μουσικό σχήμα Udopia του Θύμιου Ατζακά ηχογράφησε τπ 2015 και το

ομώνυμο CD, το οποίο απέσπασε το βραβείο German Record Critics’ Award 03 / 2016.

Παράλληλα συνεχίζουν τις εμφανίσεις τους σε συναυλίες και φεστιβάλ τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Διδάσκει κρουστά στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης, στο Δημοτικό Ωδείο Πολίχνης και σε σχολεία.

Από το 2012 είναι στενός συνεργάτης και μέλος της ομάδας παραγωγής της

Διεθνούς Μουσικής Κοινότητας «Μουσικό Χωριό».