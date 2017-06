Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας,

Το Ελληνικό Τμήμα της ASHRAE και

Το φοιτητικό παράρτημα ASHRAE TEI Δυτικής Μακεδονίας

Διοργανώνουν σεμινάριο εκπαίδευσης φοιτητών και επαγγελματιών με θέμα:

«Νέες εξελίξεις στο πεδίο της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων»

ΜΕΓΑΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σάββατο 10 Ιουνίου 2017, ώρα 11.30

11.30 Χαιρετισμοί

11.50 – 1ο Εργαστήρι (workshop) με θέμα:

“Ελληνικό Τμήμα ASHRAE 2016-2017” & Σύγχρονες Τάσεις σε νανο-υλικά

και προηγμένα υλικά σε ενεργειακά αποδοτικά κτίρια ”

Εισηγήτρια: Ιωάννα Δεληγκιόζη, Πρόεδρος Ελληνικού τμήματος ASHRAE, Δρ. Χημικός Μηχανικός,

12.20 – 2ο Εργαστήρι (workshop) με θέμα:

“KNX και έξυπνο ηλεκτρικό δίκτυο (smart grid)”

Εισηγητής: Σπάγκακας Χριστόδουλος, KNX tutor BAI

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ

13.10 – 3ο Εργαστήρι (workshop) με θέμα:

“Αποθηκεύοντας θερμότητα σε γυάλινες κατασκευές – Σύνοψη της ενσωμάτωσης υλικών

αλλαγής φάσης σε κουφώματα – Storing heat in glazed constructions: A review of the integration

of phase change materials to windows”

Εισηγητής: ΔΑΛΑΒΟΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, Αρχιτέκτονας Μηχανικός

13.40 – 4ο Εργαστήρι (workshop) με θέμα:

“Τα οφέλη των μελών της ASHRAE: Τμήματα και Παραρτήματα ASHRAE”

Εισηγητής: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Μηχανολόγος Μηχανικός

14.00 Βράβευση των τριών πρώτων φοιτητών του φοιτητικού παραρτήματος

ASHRAE του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.