Η πολιτική ανικανότητα των κυβερνήσεων, η έλλειψη αντιληπτικής οξύτητας του πολιτικού προσωπικού και η έλλειψη διαπραγματευτικής ικανότητας των Υπουργών των κομμάτων, είχαν οδηγήσει στη διαγραφή της φέτας από τα προϊόντα με προστατευμένη ονομασία προέλευσης από τον κανονισμό 1070/1999 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999R1070:EL:HTML).

Οι κυβερνήσεις της Μεταπολίτευσης δεν μπορούσαν να υπερασπιστούν ούτε το αυταπόδεικτο και τα λάθη τους είχαν οδηγήσει στην καταστροφική για την εθνική οικονομία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις 16 Μαρτίου του 1999 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61996CJ0289:EL:HTML) .

Ευτυχώς, τότε, για την Ελλάδα οι συντονισμένες ενέργειες της Δημόσιας Διοίκησης και των δημοσίων υπαλλήλων, αφύπνισαν την πολιτική ηγεσία και απέφεραν τον κανονισμό 1829 της 14ης Οκτωβρίου 2002 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R1829:EL:HTML) για την τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού 1107/1996 αναφορικά με την ονομασία «φέτα», κανονισμό που μαζί με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 25ης Οκτωβρίου του 2005 (http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=60669&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=131617), το οποίο συνδίκασε τις υποθέσεις C465/02 και C466/02 βάσει των οποίων απορρίφθηκαν οι προσφυγές της Δανίας και της Γερμανίας και διατηρήθηκε η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης της φέτας. Αποτελούσαν όπλα της κυβέρνησης για την προστασία της.

Ωστόσο κι ενώ το Μάιο του 2009, ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ε.Ε. και του Καναδά για την Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), προκειμένου να εισάγει τις εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις, η ελληνική πλευρά ήταν απούσα και οι βουλευτές ενημερωθήκαμε από δημοσιεύματα για το θέμα.

Για τις διαπραγματεύσεις αυτές εκδόθηκε έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 15/10/2012 με θέμα «EU – Canada Comprehesive Economic and Trade Agreement – State of play» (https://www.scribd.com/document/340937242/EU-Canada-Comprehensive-Economic-and-Trade-Agreement-state-of-play), το οποίο έχει διαρρεύσει στον καναδικό ηλεκτρονικό τύπο, σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης προϊόντων.

Αναζητώντας τα έγγραφα της Commission, ανακάλυψα ότι ο Καναδάς ζητούσε να μην υπάρχει η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης για τη φέτα, αλλά και για το κασέρι θέτοντας σε κίνδυνο κατοχύρωσης του ονόματος του πιο επιτυχημένου σε εξαγωγές τυριού για την πατρίδα μας.

Στις 19 Νοεμβρίου 2013, στην συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Ενημέρωση από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Παναγιώτη Μηταράκη, σχετικά με τη Συμφωνία Καναδά – Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)» (http://bit.ly/2mbslng).

Απευθυνόμενη στον Υπουργό του ζήτησα να μας διευκρινίσει, εάν είχαν έρθει σε επαφή με τους ομολόγους του άλλων κρατών μελών των οποίων τα προϊόντα με Π.Ο.Π. πιθανόν θίγονται από τη συγκεκριμένη συμφωνία για να δημιουργούσαν τουλάχιστον το γνωστό blogging minority.

Συγκεκριμένα υπήρξε ο παρακάτω διάλογος:

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Σας ξανά υπενθυμίζω, κύριε Υπουργέ, ότι στο Συμβούλιο Υπουργών γνωρίζετε καλύτερα από μένα για τα εμπορικά θέματα υπάρχει πλειοψηφία, οπότε είναι σημαντικό όταν θα μεταβείτε στην Ινδονησία, όπως είπατε, να υπάρχει το blockminority με άλλες χώρες, που προσφάτως θίγονται.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Στο Συμβούλιο Υπουργών στο γεύμα, υπήρχε ομοφωνία υπέρ της συμφωνίας όλων των κρατών.

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Η ομοφωνία, όμως, είναι στα γεωργικά. Στα θέματα των εμπορικών συμφωνιών είναι πλειοψηφία.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Όχι, υπήρχε στο τραπέζι από τα κράτη που τοποθετήθηκαν, κανένα από τα 28 κράτη δεν εξέφρασαν αντιρρήσεις σε συμφωνία με το Καναδά.

Από τις απαντήσεις του αρμόδιου Υπουργού διαπίστωσα την αδυναμία και την ανικανότητα των κυβερνώντων να διαφυλάξουν τα θεμελιώδη εμπορικά δικαιώματα της χώρας μας και των Ελλήνων κτηνοτρόφων και παραγωγών φέτας και ζητώντας την αρωγή άλλων βουλευτών, συνυπογράψαμε Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (http://bit.ly/2kuiFXT), ζητώντας να διευκρινιστεί σε ποιες ενέργειες προέβη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για την προάσπιση των Εθνικών μας συμφερόντων σε ότι αφορά τη Φέτα και τις ελιές Καλαμών, αλλά και την επιβίωση του πρωτογενούς, αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα, ενώ προκαλέσαμε συζήτηση στην ολομέλεια μέσω Επίκαιρης Επερώτησης (http://bit.ly/2lqJMlY).

Κατά την διάρκεια της συζήτησης στην ολομέλεια, κάλεσα την κυβέρνηση να φέρει το θέμα στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όσο είχαμε την Προεδρία και να πίεζε να αλλάξει η συμφωνία, προκειμένου να διασφαλιζόταν η ελληνικότητα των ελληνικών προϊόντων.

Παρέμβαση υπήρξε και από τον Βουλευτή της Ν.Δ., Ν. Κοζάνης, Γιώργο Κασαπίδη ο οποίος απευθυνόμενος στον Υπουργό της Κυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου, επανέλαβε αρκετές φορές ότι «Υπάρχουν ευθύνες, κ. Υπουργέ», ενώ κάλεσε τον κ. Τσαυτάρη ακόμη και να παραιτηθεί.

Είχαν, λοιπόν, το νομοθετικό πλαίσιο για να πείσουν εύκολα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να πιέσει τον Καναδά στην απαγόρευση του όρου «φέτα» για το λευκό τυρί του, αλλά δεν το έκαναν.

Ισχυρίστηκαν, στην ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου ότι ο Καναδάς δεν δέχεται όρους προστασίας γεωγραφικών προσδιορισμών και προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης, την ίδια ώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο από 15 Οκτωβρίου 2012 εμπιστευτικό έγγραφό της με θέμα «European Union Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement-state of play», (https://www.scribd.com/document/340937242/EU-Canada-Comprehensive-Economic-and-Trade-Agreement-state-of-play) αναφέρει ότι οι γεωγραφικοί προσδιορισμοί δεν είναι άγνωστοι στον Καναδά, καθώς τους έχει ήδη αποδεχθεί στη συμφωνία του με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το κρασί, αλλά και τα οινοπνευματώδη ποτά.

Έγγραφο που ενώ η επιτροπή το χαρακτήριζε εμπιστευτικό, οι Καναδοί το αναρτούσαν σε ιστοσελίδες του ηλεκτρονικού τους τύπου.

Έγγραφο που καταθέτω ενώπιον του ελληνικού λαού, όπως έπραξα και στην Βουλή και αποσιωπήθηκε.

Έγγραφα που αποδεικνύουν ότι μπορούσαμε να πετύχουμε προστασία του γεωγραφικού προσδιορισμού της φέτας, τη στιγμή που υπάρχει προηγούμενο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί υπέρ μας.

Έγγραφα που αποδεικνύουν το ψέμα των γραφειοκρατών της επιτροπής, των ελληνικών κυβερνήσεων, των Ελλήνων Ευρωβουλευτών και των κομμάτων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ που προσπαθούνε μετά το φιάσκο με την ψήφιση της συμφωνίας στο Ευρωκοινοβούλιο, να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.

Η αλήθεια είναι ότι η επιτροπή μπορούσε να εξασφαλίσει την ελληνικότητα της φέτας, όπως έκανε σε συμφωνίες της με τις τρίτες χώρες, όπως μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων αλλά και τροφίμων.

Λεπτομέρειες που υπάρχουν στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο φύλλο με αριθμό L010 της 15ης Ιανουαρίου του 2013.

Η αλήθεια για τον ελληνικό λαό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε θέσει σε πρώτη προτεραιότητα τη διασφάλιση της ονομασίας προέλευσης των γεωργικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων η φέτα αλλά και οι ελιές Καλαμών.

Προτεραιότητα της επιτροπής φαίνεται ότι ήταν η αναγνώριση από τον Καναδά λίστας προδιαγραφών για τα αυτοκίνητα, γεγονός που ωφελεί τις ευρωπαϊκές εξαγωγές αυτοκινήτων στον Καναδά.

Επομένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο εταίρος μας, δηλαδή, που μαζί με τους διαχρονικούς μνημονιακούς πολιτικούς απατεώνες της χώρας σώζουν την χώρα εδώ και 7 χρόνια, έθεσε σαν προτεραιότητα την εξασφάλιση των συμφερόντων των κρατών – μελών του Βορρά, φροντίζοντας για τις εξαγωγές τους και έβαλε σε δεύτερη μοίρα αγροτικά προϊόντα του Νότου, όπως έκανε για να σώσει τις τράπεζες των κρατών του Βορρά, για να σωθεί το ευρώ και η Ευρωζώνη, όπως δηλώνουν οι ίδιοι.

Ενημερώνω τον κ. Αποστόλου ότι η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επικυρώσει την CETA και η μελλοντική κύρωση της από ελληνική Βουλή, θα δημιουργήσει τετελεσμένο προκειμένου κι άλλες χώρες να κάνουν εμπόριο λευκού τυριού και να το ονομάζουν «φέτα», βάζοντας επάνω την Ακρόπολη, τσολιάδες ή ακόμα και την ελληνική σημαία και γράφοντας με αδιάκριτα γράμματα ότι δεν είναι ελληνικό προϊόν.

Ας πάψουν λοιπόν να εμπαίζουν τον ελληνικό λαό με ανοησίες και ψεύδη για υποτιθέμενες συνομιλίες με την Κομισιόν, όταν δεν έκαναν τα αυτονόητα πριν επικυρωθεί στο Ευρωκοινοβούλιο, καθώς κυβερνάνε εδώ και δυο χρόνια.

Ενημερώνω τους Ευρωβουλευτές που προφανώς δεν καταλάβαιναν τι ψήφιζαν, ότι το μόνο που πέτυχαν είναι να μη μας πουλά ο Καναδάς τυρί που θα το ονομάζει «φέτα» και να το τοποθετούν στα ράφια των ελληνικών καταστημάτων τροφίμων.

Ενημερώνω τον ελληνικό λαό και του καταθέτω τα έγγραφα της προδοσίας ελπίζοντας ότι θα αποφασίσει, να πάψει να επιλέγει τους κάκιστους για εκπροσώπους του σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, θα αντιληφθεί ότι η ψήφος του είναι όπλο που μπορεί να σκοτώσει το μέλλον των παιδιών μας και θα αποφασίσει να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν όπως αυτές προβλέπονται από το Σύνταγμα.

Ραχήλ Μακρή

Πρώην Βουλευτής Ν. Κοζάνης

