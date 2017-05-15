Διεξήχθησαν το Σάββατο 13 Μαΐου 2017  τα πρωταθλήματα γρήγορου σκακιού Rapid (15λεπτα) των τμημάτων της Σκακιστικής  Ακαδημίας Πτολεμαΐδας για την αγωνιστική περίοδο  2016-2017.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

ΤΜΗΜΑ Α

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΙ
1. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6,0
ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6,0
3. ΛΥΝΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4,0
ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 4,0
ΜΠΙΝΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4,0
ΧΡΙΣΤΟΦΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 4,0
7. ΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2,0
ΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2,0

 

 

ΤΜΗΜΑ Β

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΙ
1. ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 6,0
2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΣΜΑΣ 4,0
ΤΑΪΡΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 4,0
ΤΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4,0
5. ΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2,0
ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2,0

 

ΤΜΗΜΑ Γ

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΙ
1. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 6,0
ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 6,0
3. ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4,0
4. ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ 2,0

 

 

ΤΜΗΜΑ Δ

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΙ
1. ΚΟΝΤΕΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 4,0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 4,0
3. ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 3,0
4. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2,0
ΣΙΔΗΡΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2,0

 

ΤΜΗΜΑ Ε

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΙ
1. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6,0
2. ΛΙΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 5,0
ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5,0
ΚΟΝΤΕΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 5,0
5. ΠΑΠΑ ΜΑΡΙΑ 4,0
ΧΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4,0

 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Στην Σκακιστική Ακαδημία Πτολ/δας λειτουργούν τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα των συλλόγων 2463100794 & 2463021070  καθημερινά  5:00-9:00μ.μ.