Διεξήχθησαν το Σάββατο 13 Μαΐου 2017 τα πρωταθλήματα γρήγορου σκακιού Rapid (15λεπτα) των τμημάτων της Σκακιστικής Ακαδημίας Πτολεμαΐδας για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΤΜΗΜΑ Α
|ΘΕΣΗ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1.
|ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|6,0
|–
|ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|6,0
|3.
|ΛΥΝΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|4,0
|–
|ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
|4,0
|–
|ΜΠΙΝΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|4,0
|–
|ΧΡΙΣΤΟΦΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
|4,0
|7.
|ΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2,0
|–
|ΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|2,0
ΤΜΗΜΑ Β
|ΘΕΣΗ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1.
|ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|6,0
|2.
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΣΜΑΣ
|4,0
|–
|ΤΑΪΡΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
|4,0
|–
|ΤΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|4,0
|5.
|ΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|2,0
|–
|ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
|2,0
ΤΜΗΜΑ Γ
|ΘΕΣΗ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1.
|ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
|6,0
|–
|ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|6,0
|3.
|ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|4,0
|4.
|ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ
|2,0
ΤΜΗΜΑ Δ
|ΘΕΣΗ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1.
|ΚΟΝΤΕΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|4,0
|–
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
|4,0
|3.
|ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
|3,0
|4.
|ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|2,0
|–
|ΣΙΔΗΡΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|2,0
ΤΜΗΜΑ Ε
|ΘΕΣΗ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1.
|ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|6,0
|2.
|ΛΙΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|5,0
|–
|ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|5,0
|–
|ΚΟΝΤΕΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
|5,0
|5.
|ΠΑΠΑ ΜΑΡΙΑ
|4,0
|–
|ΧΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|4,0
ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Στην Σκακιστική Ακαδημία Πτολ/δας λειτουργούν τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα των συλλόγων 2463100794 & 2463021070 καθημερινά 5:00-9:00μ.μ.