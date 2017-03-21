Διεξήχθησαν το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017 τα πρωταθλήματα γρήγορου σκακιού Rapid (15λεπτα) των τμημάτων της Σκακιστικής  Ακαδημίας Πτολεμαΐδας για την αγωνιστική περίοδο  2016-2017.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

ΤΜΗΜΑ Α

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΙ
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 6,0
2. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5,0
ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5,0
4. ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 4,0
ΜΠΙΝΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4,0
ΤΥΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4,0
7. ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΕΛΣΑ 2,0
ΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2,0

 

 

ΤΜΗΜΑ Β

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΙ
1. ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 4,0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΣΜΑΣ 4,0
3. ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2,0
ΤΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2,0

 

ΤΜΗΜΑ Γ

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΙ
1. ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ 6,0
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6,0
3. ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4,0
ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 4,0
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 4,0
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4,0

 

 

ΤΜΗΜΑ Δ

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΙ
1. ΙΩΣΗΦ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 11,0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 11,0
3. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 9,0
ΣΙΔΗΡΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9,0
5. ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 5,0

 

ΤΜΗΜΑ Ε

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΙ
1. ΛΙΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 15,0
2. ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13,0
3. ΠΑΠΑ ΜΑΡΙΑ 11,0
4. ΧΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9,0
5. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7,0

 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΙ
1. ΛΙΟΥΡΗ Σ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 6,0
2. ΠΑΠΑΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 5,0
3. ΛΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 4,0
ΛΙΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 4,0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4,0
ΧΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 4,0
7. ΤΣΙΡΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3,0
8. ΤΣΙΡΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2,0

 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

Στην Σκακιστική Ακαδημία Πτολ/δας λειτουργούν τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων. Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε στα  τηλέφωνα των συλλόγων 2463100794 & 2463021070  καθημερινά  5:00-9:00μ.μ.