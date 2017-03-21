Διεξήχθησαν το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017 τα πρωταθλήματα γρήγορου σκακιού Rapid (15λεπτα) των τμημάτων της Σκακιστικής Ακαδημίας Πτολεμαΐδας για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΤΜΗΜΑ Α
|ΘΕΣΗ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1.
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
|6,0
|2.
|ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|5,0
|–
|ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|5,0
|4.
|ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|4,0
|–
|ΜΠΙΝΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|4,0
|–
|ΤΥΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|4,0
|7.
|ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΕΛΣΑ
|2,0
|–
|ΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|2,0
ΤΜΗΜΑ Β
|ΘΕΣΗ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1.
|ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|4,0
|–
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΣΜΑΣ
|4,0
|3.
|ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
|2,0
|–
|ΤΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|2,0
ΤΜΗΜΑ Γ
|ΘΕΣΗ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1.
|ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ
|6,0
|–
|ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|6,0
|3.
|ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|4,0
|–
|ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|4,0
|–
|ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
|4,0
|–
|ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|4,0
ΤΜΗΜΑ Δ
|ΘΕΣΗ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1.
|ΙΩΣΗΦ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|11,0
|–
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
|11,0
|3.
|ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|9,0
|–
|ΣΙΔΗΡΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|9,0
|5.
|ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
|5,0
ΤΜΗΜΑ Ε
|ΘΕΣΗ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1.
|ΛΙΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|15,0
|2.
|ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|13,0
|3.
|ΠΑΠΑ ΜΑΡΙΑ
|11,0
|4.
|ΧΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|9,0
|5.
|ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|7,0
ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
|ΘΕΣΗ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1.
|ΛΙΟΥΡΗ Σ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|6,0
|2.
|ΠΑΠΑΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
|5,0
|3.
|ΛΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
|4,0
|–
|ΛΙΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
|4,0
|–
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|4,0
|–
|ΧΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
|4,0
|7.
|ΤΣΙΡΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|3,0
|8.
|ΤΣΙΡΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2,0
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Στην Σκακιστική Ακαδημία Πτολ/δας λειτουργούν τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων. Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε στα τηλέφωνα των συλλόγων 2463100794 & 2463021070 καθημερινά 5:00-9:00μ.μ.