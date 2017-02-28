FARMERS MARKET
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
ΑΠΟ ΤΟΝ Γ/Κ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ. «ΑΛΙΑΚΜΩΝ»
ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ:
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 5 ΛΙΤΡΩΝ 22,5 ΕΥΡΩ
ΡΥΖΙ: , ΚΑΡΟΛΙΝΑ 5,2 ΚΙΛΑ ΠΡΟΣ 5€, ΚΙΤΡΙΝΟ 6,1 ΚΙΛΑ ΠΡΟΣ 5€, ΓΛΑΣΣΕ 5,5 ΚΙΛΑ 5€.
ΜΕΛΙ: ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 ΚΙΛΩΝ ΜΕ 18,00€.
ΦΕΤΑ: ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ & ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΥΜΑ.
ΦΑΚΕΣ: ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 1,50€ ΤΟ ΚΙΛΟ.
ΦΑΣΟΛΙΑ: ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΡΕΣΠΩΝ, ΓΙΓΑΝΤΕΣ & ΠΛΑΤΙΑ 3,00 € & 3,5€ ΤΟ ΚΙΛΟ.
ΡΕΒΥΘΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ.
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΧΥΜΑ 2,00€, ΣΕ ΑΛΜΗ 2,50€ ΤΟ ΚΙΛΟ.
ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ: ΧΥΜΑ 3,5€ ΤΟ ΚΙΛΟ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΛΜΗ-ΞΥΔΙ-ΕΞΤΡΑ
ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 3,5€ ΤΟ ΚΙΛΟ (650GR ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ), ΠΑΣΤΑ ΕΛΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΩΝ 1,5€ ΤΑ 200GR.
ΠΑΤΑΤΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ.
ΞΕΡΑ ΚΡΕΜΥΔΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ. 0,30/ΚΙΛΟ.
ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΠΟΧΗΣ: ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.
- ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ (81 ΜΕΖΟΥΡΕΣ) 11€
- ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (60 ΜΕΖΟΥΡΕΣ) 7€
- ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 4 ΛΙΤΡΑ 2€
- ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΙΤΡΑ 2€
- ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΙΤΡΑ ΥΠΕΡΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ 3€
- ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 ΛΙΤΡΑ 2€
- ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ 4ΛΙΤΡΑ 2€
- 4 ΧΛΩΡΙΝΕΣ ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΕΣ 3€
ΧΑΡΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
- ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΜΩΡΟΜΑΝΤΙΛΑ, ΠΑΝΕΣ.
- ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ.
- ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ.
ΛΟΙΠΑ ΓΛΥΚΑ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ, ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ, ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ & ΛΙΚΕΡ.
Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 8:00 ΕΩΣ ΤΙΣ 14:00.
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Η ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ 6985739054