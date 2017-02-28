FARMERS MARKET

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΑΠΟ ΤΟΝ   Γ/Κ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ. «ΑΛΙΑΚΜΩΝ»

ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ:
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 5 ΛΙΤΡΩΝ 22,5 ΕΥΡΩ

ΡΥΖΙ: , ΚΑΡΟΛΙΝΑ 5,2 ΚΙΛΑ ΠΡΟΣ 5€, ΚΙΤΡΙΝΟ 6,1 ΚΙΛΑ ΠΡΟΣ 5€,    ΓΛΑΣΣΕ 5,5 ΚΙΛΑ 5€.
ΜΕΛΙ: ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 ΚΙΛΩΝ ΜΕ 18,00€.
ΦΕΤΑ: ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ & ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΥΜΑ.
ΦΑΚΕΣ: ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 1,50€ ΤΟ ΚΙΛΟ.
ΦΑΣΟΛΙΑ: ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΡΕΣΠΩΝ, ΓΙΓΑΝΤΕΣ & ΠΛΑΤΙΑ 3,00 € & 3,5€ ΤΟ ΚΙΛΟ.
ΡΕΒΥΘΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ.
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΧΥΜΑ 2,00€, ΣΕ ΑΛΜΗ 2,50€ ΤΟ ΚΙΛΟ.
ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ: ΧΥΜΑ 3,5€ ΤΟ ΚΙΛΟ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΛΜΗ-ΞΥΔΙ-ΕΞΤΡΑ
ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 3,5€ ΤΟ ΚΙΛΟ (650GR ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ), ΠΑΣΤΑ ΕΛΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΩΝ 1,5€ ΤΑ 200GR.
ΠΑΤΑΤΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ.
ΞΕΡΑ ΚΡΕΜΥΔΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ. 0,30/ΚΙΛΟ.
ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΠΟΧΗΣ: ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.

ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.

  • ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ (81 ΜΕΖΟΥΡΕΣ) 11€ 
  • ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (60 ΜΕΖΟΥΡΕΣ) 7€ 
  • ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 4 ΛΙΤΡΑ 2€ 
  • ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΙΤΡΑ 2€ 
  • ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΙΤΡΑ ΥΠΕΡΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ 3€ 
  • ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 ΛΙΤΡΑ 2€ 
  • ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ 4ΛΙΤΡΑ 2€ 
  • 4 ΧΛΩΡΙΝΕΣ ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΕΣ 3€ 

ΧΑΡΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

  • ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΜΩΡΟΜΑΝΤΙΛΑ, ΠΑΝΕΣ.
  • ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ. 
  • ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ.

ΛΟΙΠΑ ΓΛΥΚΑ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ, ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ, ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ & ΛΙΚΕΡ.

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ  ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ  ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ  ΔΡΑΣΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ  5 ΜΑΡΤΙΟΥ  ΑΠΟ ΤΙΣ 8:00 ΕΩΣ ΤΙΣ 14:00.
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Η ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ 6985739054

 