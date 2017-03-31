Με 77 δρομείς συμμετέχει ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Κοζάνης στους αγώνες δρόμου του 12ου Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος» που πραγματοποιούνται στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 2 Απριλίου 2017. Ευχόμαστε σε όλους τους δρομείς καλή επιτυχία……και ιδιαίτερα σε όσους θα λάβουν μέρος στον μαραθώνιο δρόμο για πρώτη φορά, καλή δύναμη και καλό τερματισμό.
Για όσους θα έρθουν με το λεωφορείο του συλλόγου, τόπος συνάντησης έχει οριστεί το Κολυμβητήριο του Δ.Α.Κ. Κοζάνης και ώρα 5:30 π.μ. την Κυριακή 2 Απριλίου 2017.
Οι λίστες των συμμετεχόντων έχουν ως εξής:
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 42,195 χλμ. (24 δρομείς)
00105 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
00106 ΓΚΑΡΑΒΕΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
00107 ΝΗΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
00108 ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
00109 ΖΙΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
01136 ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
01137 ΔΙΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
01138 ΓΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
01139 ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
01140 ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
01141 ΙΛΤΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
01142 ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
01143 ΛΙΑΣΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
01144 ΜΑΝΩΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
01145 ΜΗΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
01146 ΜΟΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
01147 ΜΠΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
01148 ΜΠΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
01149 ΜΠΕΛΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
01150 ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
01151 ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
01152 ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
01153 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
01154 ΒΟΤΣΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
10 χλμ (40 ΔΡΟΜΕΙΣ)
10393 ΑΓΚΟΤΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
10394 ΤΑΡΑΜΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
10395 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10396 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
10397 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
10398 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
10399 ΔΙΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10400 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10401 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
10402 ΙΣΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10403 ΚΑΝΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
10404 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10405 ΚΑΡΑΠΟΝΑΡΛΙΔΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
10406 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΦΩΤΗΣ
10407 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10408 ΚΟΡΑΚΑΣ ΦΩΤΗΣ
10409 ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10410 ΛΑΒΑΣΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
10411 ΛΟΥΜΠΟΥΤΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10412 ΜΑΡΑΣ ΖΗΣΗΣ
10413 ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ ΦΩΤΗΣ
10414 ΜΗΤΡΑΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
10415 ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10416 ΜΠΑΤΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
10417 ΠΑΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10418 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10419 ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
10420 ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
10421 ΣΟΦΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
10422 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ
10423 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10424 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
10425 ΤΟΤΣΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
10426 ΤΟΤΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
10427 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΣΙΟΣ
10428 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10429 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
10430 ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ ΑΓΝΗ
10431 ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
– ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5 ΧΛΜ(13 δρομείς)
54567 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
54568 ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ
54569 ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΣ
54570 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ
54571 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΛΕΥΚΟΘΕΑ
54572 ΚΟΝΤΑΞΗ ΜΑΡΘΑ
54573 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
54574 ΡΟΜΠΟΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
54575 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
54576 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
54577 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
54578 ΤΑΝΤΣΙΟΚΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
54579 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
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