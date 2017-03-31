Με 77 δρομείς συμμετέχει ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Κοζάνης στους αγώνες δρόμου του 12ου Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος» που πραγματοποιούνται στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 2 Απριλίου  2017. Ευχόμαστε σε όλους τους δρομείς καλή επιτυχία……και ιδιαίτερα σε όσους θα λάβουν μέρος στον μαραθώνιο δρόμο για πρώτη φορά, καλή δύναμη και καλό τερματισμό.

Για όσους θα έρθουν με το λεωφορείο του συλλόγου, τόπος συνάντησης έχει οριστεί το Κολυμβητήριο του Δ.Α.Κ.  Κοζάνης και ώρα 5:30 π.μ. την Κυριακή 2 Απριλίου 2017.

Οι λίστες των συμμετεχόντων έχουν ως εξής:

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ  42,195 χλμ. (24 δρομείς)

00105 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

00106 ΓΚΑΡΑΒΕΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

00107 ΝΗΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

00108 ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

00109 ΖΙΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

01136 ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

01137 ΔΙΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

01138 ΓΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

01139 ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

01140 ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

01141 ΙΛΤΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

01142 ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

01143 ΛΙΑΣΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

01144 ΜΑΝΩΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

01145 ΜΗΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

01146 ΜΟΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

01147 ΜΠΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

01148 ΜΠΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ

01149 ΜΠΕΛΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

01150 ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

01151 ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

01152 ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

01153 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

01154 ΒΟΤΣΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

10 χλμ (40 ΔΡΟΜΕΙΣ)

10393 ΑΓΚΟΤΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

10394 ΤΑΡΑΜΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

10395 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

10396 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

10397 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

10398 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

10399 ΔΙΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10400 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

10401 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

10402 ΙΣΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

10403 ΚΑΝΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

10404 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

10405 ΚΑΡΑΠΟΝΑΡΛΙΔΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ

10406 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΦΩΤΗΣ

10407 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

10408 ΚΟΡΑΚΑΣ ΦΩΤΗΣ

10409 ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

10410 ΛΑΒΑΣΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

10411 ΛΟΥΜΠΟΥΤΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

10412 ΜΑΡΑΣ ΖΗΣΗΣ

10413 ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ ΦΩΤΗΣ

10414 ΜΗΤΡΑΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

10415 ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

10416 ΜΠΑΤΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

10417 ΠΑΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10418 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

10419 ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

10420 ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

10421 ΣΟΦΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

10422 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ

10423 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

10424 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

10425 ΤΟΤΣΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ

10426 ΤΟΤΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

10427 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΣΙΟΣ

10428 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

10429 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

10430 ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ ΑΓΝΗ

10431 ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
–      ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

5 ΧΛΜ(13 δρομείς)

54567 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

54568 ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ

54569 ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΣ

54570 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ

54571 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΛΕΥΚΟΘΕΑ

54572 ΚΟΝΤΑΞΗ ΜΑΡΘΑ

54573 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

54574 ΡΟΜΠΟΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

54575 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

54576 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

54577 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

54578 ΤΑΝΤΣΙΟΚΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

54579 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

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