«ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΠΟΙΩΝ ΝΑ ΣΠΕΥΣΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΡΑΜΠΟΥΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΟΥΤΑΡΗ,
ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΑ ΚΑΡΤ !!!
ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΣΠΕΥΔΟΥΝ ΟΤΑΝ ΠΡΙΝ ΜΕΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΦΙΛΟΙ, ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ ΤΟΥΣ ΑΣΧΗΜΟΝΟΥΣΑΝ, ΠΡΟΠΗΛΑΚΙΖΑΝ ΚΑΙ ΤΡΑΜΠΟΥΚΙΖΑΝ (μέχρι και τον Πρόεδρο της Δημοκρατιας) ;;;
ΑΙΔΩΣ …
ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ,
ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ,
ΦΥΣΙΚΑ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΑΜΠΟΥΚΙΣΜΟΥΣ ΟΠΟΙΩΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΜΑΣ,
ΦΥΣΙΚΑ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΠΗΛΑΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΠΟΥΤΑΡΗ !!!»
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