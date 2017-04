Στη δράση Let’s do it Greece συμμετείχε , όπως κάθε χρόνο, ο Δήμος Εορδαίας την 2α Απριλίου 2017. Η δράση είχε ως στόχο τον καθαρισμό και τον εξωραϊσμό δρόμων και χώρων της Πόλης όπου ζούμε και δραστηριοποιούμαστε και την ευαισθητοποίηση των πολιτών απέναντι στο περιβάλλον.

Για το λόγο αυτό ο Δήμος Εορδαίας , η Αντιδημαρχία Καθαριότητας και η Δημοτική Ενότητα Πτολεμαϊδας προχώρησαν εφέτος στον εξωραϊσμό του δρόμου που οδηγεί προς το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας , με τη συμμετοχή μαθητών , συλλόγων και εθελοντών της Εορδαίας.

Ήταν μία ακόμα περιβαλλοντική δράση , με το σύνθημα «όλοι μαζί μπορούμε να έχουμε τον τόπο που ζούμε καθαρό» , ενώ ο Αντιδήμαρχος καθαριότητας Ευθύμιος Παπάς και η Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαϊδας Αναστασία Μωϋσιάδου ευχαρίστησαν όλους τους συμμετέχοντες , ανανεώνοντας το «ραντεβού» τους για την επόμενη ανάλογη πρωτοβουλία.