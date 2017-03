Ο Δήμος Εορδαίας , η Αντιδημαρχία καθαριότητας & περιβάλλοντος και η Δημοτική Κοινότητα Πτολεμαϊδας συμμετέχουν και φέτος ενεργά στην μεγαλύτερη εθελοντική καμπάνια περιβαλλοντικού καθαρισμού – εξωραϊσμού <<Let’s Do It World>> και στο ελληνικό σκέλος << Let’s Do It Greece>>.

«Την Κυριακή 2 Απριλίου 2017 και ώρα 11 το πρωί καθαρίζουμε το Δρόμο προς το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας . Καλούμε όλους τους πολίτες και τους φορείς να στηρίξουν με την παρουσία τους αυτή την περιβαλλοντική δράση».

Τόπος συγκέντρωσης και αφετηρία το Δημαρχείο Πτολεμαϊδας .