Ομιλία Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μ. Παναγιωτάκη στο 21h Roundtable with the government of Greece – Economist 2017

Κυρίες και Κύριοι,

Η αξιολόγηση της χώρας ολοκληρώθηκε !

Η συμφωνία για τα ενεργειακά, και ειδικότερα την ηλεκτρική ενέργεια , δεδομένη!

Υπάρχουν βέβαια ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, στην προοπτική της σωστής λειτουργίας της αγοράς. Ας μου επιτραπεί να πω, και για την αποκατάσταση της λογικής !

Αλλά δεν θα σταθώ σ΄αυτά. Άλλωστε τα έχω εκφράσει και προβάλει σε διάφορες ευκαιρίες.

Θέλω δε να πιστεύω ότι οι αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές, μετά τη διαπραγμάτευση, θα έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν σε συνεργασία με τις Ελληνικές αρχές με νηφαλιότητα, ψυχραιμία και ρεαλισμό για τη διευθέτηση όλων των ζητημάτων.

Κανείς άλλωστε δεν επιθυμεί την απορρύθμιση και τα αδιέξοδα.

Από την πλευρά μας δίνουμε αλλεπάλληλες εξετάσεις με επιτυχία, ακόμη και σε ασφυχτικά χρονικά πλαίσια και με κάθε άλλο παρά ευνοϊκούς όρους.

Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του ΑΔΜΗΕ. Οι φίλοι μας της Commission θα πρέπει να το παραδεχτούν. Η ΔΕΗ χρειάστηκε λιγότερο χρόνο να προετοιμάσει και να ολοκληρώσει την πώληση από όσο χρειάστηκαν οι άλλοι θεσμοί, εγχώριοι και κοινοτικοί να εγκρίνουν και να επικυρώσουν το αποτέλεσμα. Σε ποια άλλη χώρα – μέλος έγινε κάτι παρόμοιο; Αλλά και τα ΝΟΜΕ εφαρμόζονται κανονικά. Μάλιστα η νέα Reserve Price αναμένεται 30-35% μικρότερη από την οριακή – χονδρική τιμή και οι προσφερόμενες ποσότητες θα είναι μεγαλύτερες. Οι συνθήκες για την επιτάχυνση του ανοίγματος της λιανικής αγοράς από την άποψη του περιθωρίου κέρδους των ιδιωτών , ιδανικές. Αναμένουμε τα αποτελέσματα. Πάντως η ΔΕΗ συνεχίζει να εργάζεται και σύντομα θα έχει έτοιμο το

προς διάθεση χαρτοφυλάκιο πελατών με το οποίο πιστεύουμε ότι η αγορά θα ανοίξει με μεγαλύτερους ρυθμούς και μάλιστα με σωστότερο τρόπο. Όσο για τα ΝΟΜΕ ελπίζουμε να της αναγνωρίζεται το δικαίωμα της διαμαρτυρίας για τη ζημιά που υφίσταται.

Τέλος η προετοιμασία για την πώληση του 40% του λιγνιτικού δυναμικού της ΔΕΗ έστω κι αν αυτό δεν είναι προϊόν επιχειρηματικού σχεδιασμού προχωρεί απολύτως εντός των προθεσμιών. Η ζημιά στο Αμύνταιο, δεν πρόκειται να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα, ούτε να αλλάξει τους σχεδιασμούς μας. Η Επιχείρηση θα εκπλήξει και πάλι.

Όσοι προσβλέπουν σε αποτυχία του market test, εξαιτίας των όρων που περιορίζουν το διαγωνισμό, τους συμβουλεύω να αναθεωρήσουν τη στάση τους αν δεν θέλουν να μείνουν εκτός νυμφώνος.

Αλλά, αγαπητοί Κυρίες και Κύριοι

Η ΔΕΗ δεν πρόκειται, άλλωστε δεν της επιτρέπεται, να κάνει το λάθος να μείνει στην άμυνα.

Παράλληλα με τα πολλά και δύσκολα καθήκοντα για τη συμμόρφωσή της με τη συμφωνία με τους δανειστές εργάζεται εντατικά για την υλοποίηση του Στρατηγικού της

Στόχου :

«Μικρότερη – αλλά πάντα μεγάλη και πρωταγωνιστής – στην εγχώρια αγορά ως εταιρεία ηλεκτρισμού, αλλά μεγαλύτερη ως εταιρεία με διαφοροποίηση και επέκταση σε άλλες αγορές».

Ταυτόχρονα παρακολουθεί και συμμετέχει στις εξελίξεις στον τομέα του ηλεκτρισμού και στο ρόλο που έχουν προσδιορίσει για τον εαυτό τους και διεκδικούν τα utilities σ΄αυτό το γίγνεσθαι.

Η ιστορία είναι οδηγός !

Η 10ετία του ’50, στην έκρηξη της κατανάλωσης του ηλεκτρισμού στη μεταπολεμική Ευρώπη, ήταν η εποχή των μεγάλων κρατικών μονοπωλίων ηλεκτρικής ενέργειας που στήριξαν την ανάπτυξη των χωρών. Η χώρα μας ανταποκρίθηκε με επιτυχία δημιουργώντας τη ΔΕΗ. Ο 21ος αιώνας, με την κλιματική αλλαγή, την ραγδαία πρόοδο της τεχνολογίας που αφορά όλη την αλυσίδα της διαχείρισης του ηλεκτρισμού, από την παραγωγή μέχρι ταδίκτυα και τη διάθεση του προϊόντος, με την αναβάθμιση του ρόλου των καταναλωτών, που μετατρέπονται σε Prosumers, με τις ΑΠΕ, και βέβαια με τις ενοποιήσεις και ολοκληρώσεις των αγορών, απαιτεί νέες απαντήσεις. Η χώρα μας δεν μπορεί να μείνει εκτός. Η ΔΕΗ είναι το ισχυρότερο εργαλείο που διαθέτει για να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις.

Για το λόγο αυτό εκφράζουμε τη βεβαιότητα ότι η Πολιτεία θα μας στηρίξει. Από την πλευρά μας μπορούμε και πρέπει να τα καταφέρουμε.

Στηριζόμενοι στα πλούσια ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα και κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό μας.

Έχουμε όλες τις προϋποθέσεις να αναπτύξουμε επιχειρηματική δραστηριότητα κατ΄αρχάς σε πεδία σχετικά με το σημερινό πυρήνα της δραστηριότητάς μας. Τη μελέτη, οργάνωση και διεκπεραίωση μεγάλων διαστάσεων projects παραγωγής. Τη λειτουργία και εν γένει εκμετάλλευση συμβατικών μονάδων παραγωγής όλων των καυσίμων. Και μάλιστα να αναπτύξουμε αυτές τις δραστηριότητες και εκτός συνόρων. Δεν θα αργήσουν

οι πρώτες ανακοινώσεις γι αυτό.

Ωστόσο δεν σκοπεύουμε να μείνουμε σ΄αυτά.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και προφανώς και στη χώρα μας στο πλαίσιο της απανθρακοποίησης του συνόλου, το τονίζω, της οικονομίας η αύξηση της παραγωγής και κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με τη βέλτιση χρήση και εξοικονόμηση της δημιουργεί νέα πεδία επιχειρηματικής δραστηριότητας για nεπιχειρήσεις όπως η ΔΕΗ. Σκοπεύουμε και εργαζόμαστε, με τις κατάλληλες επιχειρηματικές συνεργασίες να γίνουμε leader και σ΄αυτή την αγορά, μετατρέποντας την εταιρεία μας σε εταιρεία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών.

Και βέβαια δεν θα παραλείψω να επαναλάβω τη δυναμική στροφή μας στην ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ξεπερνώντας τις απαράδεκτες καθυστερήσεις του παρελθόντος, με βάση συγκεκριμένο business plan της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, στο οποίο σημαντική θέση έχει η αξιοποίηση – επί τέλους – της γεωθερμίας. Η ΔΕΗ η οποία είναι από τις πρώτες εταιρείες που ασχολήθηκαν με τις ΑΠΕ δεν επιτρέπεται να μην είναι ηγέτης στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση των ΑΠΕ στη χώρα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Και αυτό αφορά τόσο την ηπειρωτική χώρα, όπου εκτός των άλλων επιδιώκουμε την υλοποίηση του μεγάλου Φ/Β Σταθμού των 200 MW στην Πτολεμαΐδα όσο και στη νησιωτική χώρα σε συνδυασμό με τις διασυνδέσεις και την αποθήκευση. Θεωρούμε μάλιστα ότι τα διασυνδεδεμένα, κατ΄ αρχάς, νησιά αλλά και τα άλλα σε συνάρτηση με την ανάπτυξη της αποθήκευσης είναι προνομιακοί χώροι για την ηλεκτροκίνηση προοπτική της μετατροπής τους σε πράσινα νησιά.

Τονίζω ακόμη την ενασχόληση της ΔΕΗ με το Φυσικό Αέριο για άμεση χρήση, σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ και όχι μόνο, σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας αλλά και της

νησιωτικής πράγμα, που μπορεί να αποφέρει μείωση του κόστους και βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος υποκαθιστώντας το πετρέλαιο.

Κυρίες και Κύριοι, Παράλληλα με την εκπλήρωση, αλλά και για την εκπλήρωση, τόσο σημαντικών και μεγάλου όγκου καθηκόντων, η ΔΕΗ πρέπει να μετασχηματιστεί. Να καταστεί εταιρεία με όλα τα χαρακτηριστικά του όρου. Ανταγωνιστική, με πελατοκεντρική αντίληψη, τρατηγικό σχέδιο, ευελιξία και ικανότητα για νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Τα παραδείγματα αντίστοιχων Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων είναι πολλά και δείχνουν το δρόμο και σ΄εμάς.

Σήμερα είμαστε στη φάση της επεξεργασίας της στρατηγικής και του στρατηγικού μας σχεδιασμού με ορίζοντα το 2030, και ενδιάμεσο σταθμό κατ΄αρχάς το 2020, οπότε θα έχουν κατασταλάξει τα αποτελέσματα από τα μέτρα που λαμβάνονται σήμερα.

Περιμένουμε από τη μελέτη, μεταξύ των άλλων, να αναδείξει επιστημονικά και μετρήσιμα τα βασικά προβλήματα αλλά και τα ισχυρά μας σημεία, καθώς και τοκατάλληλο επιχειρηματικό μοντέλο για την αντιμετώπιση των αδυναμιών και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων. Και βέβαια στη στρατηγική μας, θα συμπεριλάβουμε και την αξιοποίηση επιχειρηματικά των Δικτύων Διανομής της ΔΕΗ, η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί στο ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και τις οικονομίες κλίμακας που μπορεί να προκύψουν σε επίπεδο Ομίλου.

Στο μεταξύ δεν περιμένουμε τη μελέτη για να δράσουμε και να εκσυγχρονιστούμε.

Αναγνωρίζοντας ότι το πολυτιμότερο κεφάλαιο της ΔΕΗ είναι το Ανθρώπινο Δυναμικό της, και συνεπώς η βέλτιστη διαχείριση και ανάπτυξή του είναι μείζονος σημασίας, επεξεργαστήκαμε in house και θέτουμε σε εφαρμογή από φέτος το νέο σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού και των στελεχών μας, και παράλληλα κάνουμε τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία πολιτικής στελεχών. Αυτά, σε συνδυασμό με την αλλαγή της

οργάνωσης της Επιχείρησης που βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη θα αναβαθμίσουν τη διοικητική μας λειτουργία με όλες τις ευεργετικές επιπτώσεις που συνεπάγεται αυτό. Επαναλαμβάνω το όραμα που έχουμε διατυπώσει τα τελευταία χρόνια: να δημιουργήσουμε μια νέα γενιά επιστημόνων μηχανικών και εν γένει τεχνικών, που μαθητεύοντας με τους παλαιότερους που εργάζονται ακόμη, θα πάρουν τη σκυτάλη και θα αναπτύξουν την Επιχείρηση στην κατεύθυνση που περιγράφηκε κάνοντας ανάλογο άλμα με αυτό του παρελθόντος.

Κυρίες και Κύριοι,

Τόνισα προηγουμένως την έννοια και την ιδιότητα της Εταιρείας για τη ΔΕΗ.

Αυτό, ως γνωστόν, δεν αφορά μόνο την ίδια την Επιχείρησή μας και τις εσωτερικές της αναδιαρθρώσεις, εκσυγχρονισμούς και λειτουργίες. Αφορά, ίσως πρωτίστως, τις σχέσεις της με το Κράτος.

Δεν αναφέρομαι, κάθε άλλο, στη αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Αναφέρομαι στην ριζική αλλαγή του πλέγματος των σχέσεων της ΔΕΗ και των θυγατρικών της με το Κράτος. Επιβάλλεται να εξαλειφθεί κάθε διαδικασία και θεσμός που στραγγαλίζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα και διαστρεβλώνει την εταιρική της λειτουργία με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης.

Αν θέλετε, η αντίληψη και πολιτική που πρεσβεύει την αναγκαιότητα του κρατικού ελέγχου και ιδιοκτησίας σε επιχειρήσεις σαν τη ΔΕΗ πρέπει να κερδίσει το στοίχημα: Να αποδείξει ότι κρατικός έλεγχος και ιδιοκτησία δεν συνεπάγεται γραφειοκρατία,δυσκινησία, έλλειψη ευελιξίας, αναποτελεσματικότητα.

Πιστεύω ότι υπάρχουν οι αντικειμενικές δυνατότητες γι΄αυτό. Ας θυμηθούμε το έπος του εξηλεκτρισμού και την εξαγορά και ενσωμάτωση των 400 και πλέον τοπικών ιδιωτικών επιχειρήσεων ηλεκτρισμού σε ελάχιστο χρόνο, από τη ΔΕΗ αν και ήταν 100% κρατικό μονοπώλιο, αλλά βέβαια είχε τους αναγκαίους βαθμούς ελευθερίας.

Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες και σοβαρότερες προκλήσεις.

Ευχαριστώ