Οι Lostre Community έρχονται την Παρασκευή 29 Ιουνίου, στο Βαλταδώρειο Γυμνάσιο, στο συναυλιακό μέρος του 7ου Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ Κοζάνης.

Οι Lostre Community είναι μια positive Reggae – Ska μπάντα από τη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο σχήμα δημιουργήθηκε το 2009 από τους Τάσο Τοπτσίδη (lead vocals/guitar), Δημήτρη Τοπτσίδη (drums) και Θέμη Σιδηρόπουλο (bass). Μετά από πολλά live, πρόβες, ατέλειωτο jamming και περάσματα από διάφορα μουσικά είδη κατέληξαν στην αγαπημένη κοινή συνισταμένη, τη Reggae – Ska και από το 2012 είναι αφοσιωμένοι σ΄αυτόν τον ήχο.

Από τους Lostre Community έχουν περάσει κατά καιρούς διάφοροι μουσικοί, όλοι με πολύ σημαντική συνεισφορά. Αυτή τη στιγμή το αρχικό σχήμα πλαισιώνουν οι Χριστίνα Τζου (vocals) και Γιώργος Καρακούλιας (guitar).

Έχουν πάρει μέρος σε διάφορα φεστιβάλ και δράσεις όπως το Αντιρατσιστικό Θεσσαλονίκης, Άμεσης Δημοκρατίας, No Border Camp, Sans Papiers, Greenwave, Reggae Unity, Φεστιβάλ ΚΕΘΕΑ, 10ήμερο Καβάλας, αλλά και ως συμπαράσταση στους μετανάστες απεργούς πείνας στο Εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης και σε πολλούς αυτοδιαχειριζόμενους χώρους όπως το Μικρόπολις, το Σχολείο, η Βιοτεχνία, WE few, Yol Underground και αλλού.

Το 2014 ξεκίνησαν την ηχογράφηση του πρώτου τους άλμπουμ, το οποίο όπου να ΄ναι ολοκληρώνεται. Χωρίς βιασύνες και άγχη.

Peace, love and unity, people. Irie!

Lostre Community Links:

Facebook: https://www.facebook.com/lostrecomm/

Youtube: https://www.youtube.com/user/lostretheband

7ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Κοζάνης

https://www.facebook.com/events/552350575166161/