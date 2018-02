Και πάλι γεια σας!

Ο Γκούφη μετά λύπης του εγκαταλείπει τη Σριούσμπερι που τόσα κέρδη έχει φέρει.

Την αφήνει να δοκιμαστεί στην έδρα της Τσάρλτον. Ακολουθεί όμως άλλες ομάδες με

σερί, που δεν φαίνονται με πρώτη ματιά, όπως για παράδειγμα την Έμπολι και την

Κιλμάνορκ ή την Γουίκομ και την Πλίμουθ. Είπαμε, όποιος ανακαλύπτει και

ακολουθεί τα σερί, σίγουρα θα βγει κερδισμένος.

Απολογισμός

Ο Γκούφη τα κατάφερε αρκετά καλά. Πέτυχε 17/30 προβλέψεις, δηλαδή ποσοστό

57%. Συγκεκριμένα 7/17 στις ευκαιρίες, μόνο 5/6 στα φαβορί και 5/6 στις εκπλήξεις.

Ο Γκούφη είναι ευχαριστημένος για τις νίκες της Πλίμουθ (2.90), της Κιλμάρνοκ

(2.75), της Άιντραχτ (2.60), της Γουίκομ (2.45), της Μάτερσμπουργκ (2.05), της

Σουίντον (1.92) και για το over στον αγώνα Μπενεβέντο-Κροτόνε (2.00)

Ξεχωρίζοντας ευκαιρίες

1899. Νίκη της Λέστερ 1.65 (Σάββατο 14.30)

Ας αρχίσουμε από τα εύκολα. Η Στόουκ εκτός είναι μαύρο χάλι και η Λέστερ

στέκεται ψηλά στη βαθμολογία και έχει προχωρήσει στο κύπελλο το οποίο και

ενδεχομένως να το διεκδικήσει.

1904. Χάνσα-Μαγδεμβούργο over 2.02 (Σάββατο 15.00)

Μερικές φορές οι αποδόσεις ή είναι ακατανόητες ή κρύβουν ευκαιρίες. Δύο ομάδες

που έχουν πολλά περισσότερα over εντός έδρας και εκτός αντίστοιχα δίνουν τόσο

καλή απόδοση αν μπουν τρία γκολ. Ο Γκούφη το εντοπίζει και αναμένει το

αποτέλεσμα.

1924. Νίκη της Έμπολι 2.30 (Σάββατο 16.00)

Ο Γκούφη συνεχίζει με την ασταμάτητη Έμπολι. Μοιάζει πολύ δύσκολο να μη

νικήσει και μάλιστα εύκολα την Τσιταντέλα, η οποία μπορεί να είναι ψηλά στη

βαθμολογία, αλλά εντός έχει απανωτές ήττες.

1933. Νίκη του Ανόβερου 2.40 (Σάββατο 16.30)

Το Ανόβερο κάνει μια πολύ καλή χρονιά, χάρις στην έδρα του. Αντιμετωπίζει την

Γκλάντμπαχ που εκτός έχει απανωτές ήττες. Και φυσικά είναι πιο κάτω και στη

βαθμολογία. Η απόδοση είναι ικανοποιητική.

1959. Νίκη της Πλίμουθ 2.30 (Σάββατο 17.00)

Οι μπουκ ακόμα δεν πιστεύουν την Πλίμουθ, ο Γκούφη όμως την πιστεύει και την

ακολουθεί. Αντιμετωπίζει εντός έδρας τη Μπράντφορντ που βρίσκεται στο χειρότερο

φεγγάρι της, που προσπαθεί να ανακάμψει αλλά αν χάσει η Πλίμουθ θα προσπεράσει

και θα μπει στις θέσεις των πλέι-οφς.

1961. Νίκη της Ρόδεραμ 1.72 (Σάββατο 17.00)

Η Ρόδεραμ με μεγάλο σερί από νίκες έχει εκπλήξει τους πάντες και βρίσκεται στα

πλέι-οφς με άνεση. Νίκησε εκτός της Σριούσμπερι, οπότε μάλλον εύκολα θα νικήσει

και την πολύ χειρότερη Ντονκάστερ.

1967. Φόρεστ Γκριν-Σκάνθροπ over 1.78 (Σάββατο 17.00)

Η Φόρεστ Γκριν άργησε να προσαρμοστεί στη κατηγορία αλλά προσαρμόστηκε.

Κάνει νίκες ξέφυγε από την επικίνδυνη ζώνη και βάζει γκολ. Η Σκάνθροπ έχει

βλέψεις ανόδου και παραβάζει γκολ. Οπότε το over είναι προ των πυλών.

1971. Νίκη της Μάνσφιλντ 2.08 (Σάββατο 17.00)

Άλλη μια καλή ευκαιρία από τη φορμαρισμένη Μάνσφιλντ. Στο δεύτερο γύρο έχει

μόνο νίκες εντός, έρχεται από σπουδαία νίκη εκτός, ενώ η Κόβεντρι δεν δείχνει ικανή

να διεκδικήσει θέση στα πλέι-οφς.

1974. Νίκη της Γουίκομ από ημίχρονο 2.20 (Σάββατο 17.00)

Η Γουίκομ έχει ξεχάσει τι σημαίνει ακόμα και ισοπαλία. Οι νίκες της στο γήπεδο της

είναι οι περισσότερες από ημίχρονο και η Μόρκαμ θα γίνει σάκος του μποξ.

1984. Νίκη της Μίντλεσμπρο 1.85 (Σάββατο 17.00)

Η Μίντλεσμπρο θα παλέψει μέχρι τέλους για την άνοδο. Αντιμετωπίζει τη

δυστυχισμένη Σάντερλαντ που πολύ δύσκολα θα σώσει τη παρτίδα και θα μείνει στη

κατηγορία, καθ’ ότι ουραγός.

2009. Χάμιλτον-Πάρτικ over 1.90 (Σάββατο 17.00)

Η Χάμιλτον και η Πάρτικ παλεύουν για τη σωτηρία. Έρχονται από ήττες, με τη

διαφορά ότι στα τελευταία παιχνίδια σκοράρουν. Θα γίνει ανοιχτό παιχνίδι γιατί

κανέναν δε βολεύει η ισοπαλία.

2028. Νίκη της Μαλίν 2.15 (Σάββατο 19.00)

Η Μαλίν το παλεύει και μάλλον θα τα καταφέρει να σωθεί. Το απέδειξε και στην

προηγούμενη αγωνιστική στην έδρα της Γάνδης όπου προηγήθηκε στο ημίχρονο 2-0

αλλά ισοφαρίστηκε στο τέλος. Αντιμετωπίζει τη Σαρλερουά που βρίσκεται στη

δεύτερη θέση της βαθμολογίας, αλλά τελευταία έχει δώσει διαζύγιο στις νίκες.

2081. Νίκη της Κασίμα 1.68 (Κυριακή 06.00)

Αρχίζει το πρωτάθλημα στην Ιαπωνία. Η Κασίμα ήδη τα πάει καλά στο ασιατικό

τσάμπιον λιγκ. Θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα και αντιμετωπίζει τη Σιμίζου που θα

παλέψει για τη σωτηρία.

2104. Νίκη της Κάρντιφ 2.00 (Κυριακή 14.00)

Η Κάρντιφ ξεκίνησε το πρωτάθλημα περίφημα, μετά έκανε μια μεγάλη κοιλιά και

τώρα επανήλθε με σταθερότητα και ανέβηκε στη δεύτερη θέση που δίνει και την απ’

ευθείας άνοδο. Αντιμετωπίζει τη Μπρίστολ Σίτι και οφείλει να την κερδίσει. Η

Μπρίστολ θα παλέψει για τα πλέι-οφς αλλά τώρα βρίσκεται αυτή σε μια κάμψη.

2134. Νίκη της Σαμπντόρια 1.85 (Κυριακή 16.00)

Η Σαμπντόρια με τις 9/12 νίκες εντός φιλοξενεί την Ουντινέζε, η οποία έρχεται από

δύο απανωτές ήττες. Η Σαμπντόρια μπορεί να έχασε στο Μιλάνο, αλλά στην έδρα της

δεν αστειεύεται.

2156. Νίκη της Σαραγόσα 2.05 (Κυριακή 17.00)

Η Σαραγόσα έχει πιθανότητες να βρεθεί στη διαβάθμιση ανόδου. Έρχεται από τρεις

νίκες εντός χωρίς να δεχθεί γκολ και την προηγούμενη εβδομάδα νίκησε εκτός την

Ταραγόνα επίσης χωρίς να δεχθεί γκολ. Αντίθετα η Οβιέδο είναι ντεφορμέ κι έχει

τέσσερις σερί αγώνες εκτός χωρίς νίκη.

2164. Νίκη του Παναιτωλικού 1.55 (Κυριακή 17.15)

Ο Παναιτωλικός θα διεκδικήσει την 5η

θέση που ενδεχομένως θα βγάλει ομάδα στην

Ευρώπη. Θα είναι πολύ πιο σοβαρός απ’ την Ξάνθη που δεινοπάθησε από την

Κέρκυρα, η οποία όσο κι αν έχει βελτιωθεί στο Αγρίνιο θα υποκύψει.

2185. Νίκη της Γρανάδα 1.60 (Κυριακή 19.00)

Αρχίσαμε με τα εύκολα και τελειώνουμε με τα εύκολα. Η Αλκοκόρν δεν έχει καμιά

ελπίδα απέναντι στη φορμαρισμένη Γρανάδα, η οποία έχει και ισχυρότατη έδρα με

10/13 νίκες.

Ξεχωρίζοντας τα φαβορί

1990. Περσέπολις 1.37 (Σάββατο 17.00)

2017. Ολυμπιακός Λευκωσίας-ΑΠΟΕΛ over 1.45 (Σάββατο 18.00)

2047. Λωζάνη-Βασιλεία over 1.40 (Σάββατο 20.00)

2048. Γιουγκ Μπόις 1.25 (Σάββατο 20.00)

2116. Καρλσρούη 1.38 (Κυριακή 15.00)

2136. Σάντα Κλάρα 1.45 (Κυριακή 18.00)

Αναζητώντας εκπλήξεις

1901. Κιλμάρνοκ νίκη 3.40, ισοπαλία 2.95 (Σάββατο 14.30)

2034. Λίντσερ νίκη 3.50, ισοπαλία 3.15 (Σάββατο 19.30)

2037. Φούλαμ νίκη 2.60, ισοπαλία 3.20 (Σάββατο 19.30)

2076. Βέρα Κρουζ νίκη 3.15, ισοπαλία 2.85 (Σάββατο 01.00)

2111. Νυρεμβέργη νίκη 2.70, ισοπαλία 3.05 (Κυριακή 14.30)

2155. Γκιμαράες Β νίκη 2.50, ισοπαλία 3.05 (Κυριακή 17.00)

Μια τετράδα με ζητούμενα (1,2,3,4 = 15 στήλες)

(την προηγούμενη εβδομάδα καμιά επιτυχία, τελευταία απόπειρα αυτού του

σχήματος)

1891. Ντούισμπουργκ-Ινγκολσταντ ημίχρονο 2 τελικό Χ 15.00 (Σάββατο 14.00)

1903. Σβικάου-Μούνστερ ημίχρονο 1 τελικό 2 35.00 (Σάββατο 15.00)

1934. Χοφενχάιμ-Φράιμπουργκ ημίχρονο 1 τελικό Χ 15.50 (Σάββατο 16.30)

1953. Μπρίστολ Ρόβερς-Σκάνθροπ ημίχρονο 2 τελικό 1 32.00 (Σάββατο 17.00)

Απόδοση τετράδας 260.400

Ο Γκούφη σας προτείνει να ρίξετε μια ματιά σε 13 αγώνες

(από την προεπιλογή του)

(την προηγούμενη εβδομάδα 7/13)

1927. Φροζινόνε 1.70 (Σάββατο 16.00)

1938. Αντμίρα 2.18 (Σάββατο 17.00)

1957. Μάκλσφιλντ 1.63 (Σάββατο 17.00)

2031. Βαγιεκάνο-Ουέσκα over 1.80 (Σάββατο 19.00)

2036. Τεπλίτσε 1.75 (Σάββατο 19.30)

2041. Αλκμάαρ-Σπάρτα ημίχρονο Χ 2.45 (Σάββατο 19.30)

2070. Μπαρτσελόνα-Χιρόνα ημίχρονο Χ 3.05 (Σάββατο 21.45)

2113. Αλκή-Νέα Σαλαμίνα over 1.80 (Κυριακή 15.00)

2131. Μπορντό 1.90 (Κυριακή 16.00)

2142. Σερκλ Μπριζ 2.00 (Κυριακή 17.00)

2180. Λειψία από ημίχρονο 2.00 (Κυριακή 18.30)

2187. ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός over 2.05 (Κυριακή 19.30)

2203. Σάντος Λαγκούνα 1.95 (Κυριακή 02.00)

Τροφή για σκέψη για τους πολύ τολμηρούς

Η στήλη δεν είχε εμπνεύσεις την προηγούμενη εβδομάδα και πρότεινε έναν μόνο

αγώνα χαμηλής απόδοσης για τα μέτρα αυτής της στήλης. Η Λεβάντε έχασε κατά

κράτος. Πάμε στα σημερινά που είναι πλούσια με τέσσερις προτάσεις. Κωδικός 2056

Σάββατο 20.45. Η Εξέλσιορ είναι υποτιμημένη και εκτός έδρας έχει σημαντικές

επιτυχίες. Η νίκη της δίνει 6.25 και η ισοπαλία 3.90. Κωδικός 2117, Κυριακή 15.00.

Ο Απόλλων παίζει το τελευταίο του χαρτί στη Ξάνθη, η οποία στο γήπεδο της δεν

αποδίδει όπως εκτός. Ο Παράσχος είναι προπονητής για τέτοια ματς. Η νίκη του

Απόλλωνα δίνει 5.50 και η ισοπαλία 3.25. Κωδικός 2176, Κυριακή 18.30. Τελικός

Λιγκ άπ. Οι ομάδες του Γκουαρντιόλα αγκομαχούν μόλις μπαίνει η άνοιξη και ήδη

αποκλείστηκαν από το κύπελλο από την Γουίγκαν. Η υποτίμηση της Άρσεναλ είναι

μεγάλη και η νίκη της δίνει 5.25 και η ισοπαλία 4.25. Και στο τέλος το λαβράκι.

Κωδικός 2200, Κυριακή 22.00 (προσέξτε τον κωδικό και την ώρα έναρξης). Η Παρί

στο γήπεδο της έχει μόνο νίκες. Όμως παραμονή της κρίσιμης ρεβάνς με τη Ρεάλ

αντιμετωπίζει την ισχυρότατη Μαρσέιγ. Οι αποδόσεις είναι παράλογες. Η νίκη της

Μαρσέιγ δίνει 9.75 και η ισοπαλία 5.50. Αυτά για σήμερα.

Και μέχρι την άλλη Παρασκευή

Για πάντα Γκούφη!!!