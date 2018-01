Και πάλι γεια σας!

Σήμερα ο Γκούφη αρρώστησε και θα είναι σύντομος. Του ήταν όμως αδύνατο να απουσιάσει μετά από 146 εβδομάδες συνεχούς παρουσίας. Ο απολογισμός της προηγούμενης εβδομάδας ήταν ο στάνταρ, δηλαδή 50%.

Αναζητώντας ευκαιρίες

717. Νίκη της Ακαδέμικα 2.02 (Σάββατο 13.15)

Η πιο φορμαρισμένη ομάδα στη Β Πορτογαλίας είναι η Ακαδέμικα. Βρίσκεται στη 2η θέση και αντιμετωπίζει τη Βισέου που είναι μεν τρίτη αλλά κατρακυλάει.

733. Μπνέι-Άκκο over 2.05 (Σάββατο 16.00)

Η Μπνέι είναι καλύτερη και φαβορί για τη νίκη, αλλά και η ουραγός Άκκο τα πάει καλύτερα τελευταία και σκοράρει εκτός έδρας.

738. Βέρντερ-Χομφενχάιμ over 1.55 (Σάββατο 16.30)

Τα πολλά γκολ είναι αναμενόμενα σ’ αυτό το παιχνίδι, αλλά σοβαρές πιθανότητες έχει και ο άσσος της Βέρντερ με απόδοση 2.45.

774. Νίκη της Χαλ 1.95 (Σάββατο 17.00)

Η Χαλ στηρίζεται στην έδρα της και έχει καθήκον να κερδίσει τη ντεφορμέ Ρέντιγκ. Έχει και την παράδοση με το μέρος της.

853. Νίκη της Ρειθ 2.10 (Σάββατο 17.00)

Ντέρμπι κορυφής μεταξύ Ρέιθ και Είρ. Ο Γκούφη θα πάει με τη γηπεδούχο Ρέιθ που έχει 10/10 νίκες εντός. Εξ’ άλλου η Είρ έρχεται από ήττα στο γήπεδο της.

857. Νίκη της Μοντρόουζ 1.95 (Σάββατο 17.00)

Η Μοντρόουζ δικαίωσε τον Γκούφη την προηγούμενη εβδομάδα νικώντας εκτός με απόδοση 2.50. Γι’ αυτό και ο Γκούφη επιμένει. Η απόδοση είναι χαμηλότερη αλλά ικανοποιητική και το Εδιμβούργο είναι σαφώς κατώτερη ομάδα από την πρωτοπόρο.

862. Νίκη της Ντανφέρμλιν 2.30 (Σάββατο 17.00)

Η Ντανφέρμλιν βρίσκεται σε άνοδο, ανέβηκε στην 3η θέση και πολιορκεί τη Νταντί που βρίσκεται στη 2η προνομιούχο θέση. Αν την νικήσει την πλησιάζει στους 4 βαθμούς. Η Νταντί έρχεται και από βαρύτατη ήττα και δύσκολα θα συνέλθει.

885. Νότιγχαμ-Άστον Βίλλα over 1.90 (Σάββατο 19.30)

Μια δελεαστική απόδοση για ομάδες που βάζουν και δέχονται εύκολα γκολ.

887. Λειψία-Σάλκε over 1.70 (Σάββατο 19.30)

Και σ’ αυτό τον αγώνα ισχύουν τα ίδια. Το over κανονικά θα έπρεπε να ήταν σε απόδοση 1.55.

893. Νίκη της Μπεϊτάρ 2.30 (Σάββατο 20.30)

Η Μπεϊτάρ εξαιρετική εκτός έδρας έχει τρεις συνεχόμενες νίκες, αντίθετα η Ιρόνι έχει δύο συνεχόμενες ήττες εντός και μάλιστα από ομάδες στον πάτο της βαθμολογίας. Η απόδοση για το διπλό είναι εξαιρετική.

897. Νίκη της Μονακό 2.00 (Σάββατο 21.00)

Η Μονακό είναι καλύτερη, έχει την παράδοση με το μέρος της, ενώ η Μονπελιέ στο γήπεδο της έχει μόνο 3 νίκες σε 10 αγώνες.

2318. Ντιζόν-Μετς over 1.75 (Σάββατο 21.00)

Η Ντιζόν σκοράρει εύκολα και ανελλιπώς στο γήπεδο της. Η Μετς δείχνει να συνέρχεται έχει δύο συνεχόμενες νίκες, έχοντας πετύχει 6 γκολ. Το over και για τις δύο ομάδες είναι πλειοψηφικό.

927. Μπόρνμουθ-Αρσεναλ under 2.30 (Κυριακή 15.30)

Φυσικά το over είναι ισχυρό φαβορί. Ο Γκούφη πάει με τη πολύ καλή απόδοση του under, με δεδομένο ότι η Άρσεναλ έχει 4/5 στα τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια.

943. Νίκη της Καντίθ 1.60 (Κυριακή 17.00)

Η Καντίθ αποφασισμένη να ανεβεί στη μεγάλη κατηγορία έχει την έδρα της απόρθητο κάστρο. Η Κόρδοβα που βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού είναι πολύ δύσκολο να αντισταθεί.

951. Νίκη της Σάντα Κλάρα 1.77 (Κυριακή 18.00)

Ο Γκούφη μετά από πολύ καιρό ξαναγυρνάει στις Αζόρες και στη Σάντα Κλάρα. Μετά από μια σοβαρή κάμψη έχει τη δυνατότητα να κερδίσει τη Κόβα, μια από τις πιο αδύναμες ομάδες εκτός έδρας.

Τα φαβορί

731. Λοριάν 1.45 (Σάββατο 16.00)

760. Λούτον 1.60 (Σάββατο 17.00)

860. Λίβιγκστον 1.48 (Σάββατο 17.00)

946. Ατρόμητος 1.45 (Κυριακή 17.15)

950. Λυών 1.35 (Κυριακή 18.00)

Οι εκπλήξεις

748. Πλίμουθ νίκη 4.80, ισοπαλία 3.45 (Σάββατο 17.00)

814. Μπέρνλι νίκη 3.65, ισοπαλία 3.15 (Σάββατο 17.00)

892. Πολοκβανε νίκη 3.85, ισοπαλία 3.10 (Σάββατο 20.15)

919. Πόρτο Β νίκη 2.75, ισοπαλία 2.95 (Κυριακή 13.15)

960. Μπιλμπάο νίκη 2.55, ισοπαλία 3.15 (Κυριακή 19.30)

Και μέχρι την άλλη Παρασκευή

Για πάντα Γκούφη!