Και πάλι γεια σας!

Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Φτάσαμε στις γιορτές, εκεί που τα πρωταθλήματα ξεκουράζονται, εκτός φυσικά από την Αγγλία. Επιστρέφουμε λοιπόν σε μικρότερα κουπόνια και πιο περιορισμένες προτάσεις.

Απολογισμός

Ο Γκούφη σταθερά στον μέσον όρο χωρίς ιδιαίτερες εξάρσεις. 14/30 επιτυχίες δηλαδή 46,50%. Συγκεκριμένα 7/18 στις ευκαιρίες, 3/6 στα φαβορί και 4/6 στις εκπλήξεις. Ο Γκούφη είναι ευχαριστημένος από τις νίκες της Αντβέρπ (3.60), της Καϊσερίσπορ (2.75), της Μπράντφορντ (2.65), της Τσβόλε (2.30), του Στρασβούργου (1.95) και της Μπρυζ στο ντέρμπι με την Άντερλεχτ (1.85).

Ξεχωρίζοντας ευκαιρίες

1175. Έβερτον-Τσέλση γκολ-γκολ 1.78 (Σάββατο 14.30)

Τα πράγματα είναι απλά. Η Έβερτον έχει επανακάμψει και σκοράρει ανελλιπώς και η Τσέλση σχεδόν ποτέ δεν τελειώνει έναν αγώνα χωρίς να βάλει ούτε ένα γκολ.

1192. Νίκη της Μπλάκμπερν 1.62 (Σάββατο 16.00)

Η Μπλάκμπερν με τέσσερις σερί νίκες εκτός και σύνολο επτά βρίσκεται στην καλύτερη φόρμα και πολιορκεί τη δεύτερη θέση που οδηγεί στην απ’ ευθείας άνοδο. Αντιμετωπίζει εκτός τη Νορθάμπτον που δίνει μάχη σωτηρίας αλλά βαθμούς θ’ αναζητήσει με άλλους αντιπάλους.

1213. Νίκη της Μπράντφορντ 2.30 (Σάββατο 17.00)

Η Μπράντφορντ έχει φοβερές επιδόσεις εκτός έδρας (8 νίκες σε 11 αγώνες και μόνο μια ήττα). Αντιμετωπίζει τη Γουίμπλεντον που στο γήπεδο της έχει ήδη 6 ήττες και βρίσκεται στη προτελευταία θέση. Η απόδοση του διπλού είναι εξαιρετική.

1215. Νίκη της Γουίγκαν 1.75 (Σάββατο 17.00)

Η Γουίγκαν συνεχίζει τον περίπατο της για την εύκολη άνοδο. Επισκέπτεται την υπολογίσιμη Όξφορντ που όμως στους τελευταίους πέντε αγώνες στο γήπεδο της έχει μόνο μια νίκη.

1221. Νίκη της Σριούσμπερι 2.35 (Σάββατο 17.00)

Ο Γκούφη σήμερα θα επιμείνει στη Σριούσμπερι που τελευταία δε τα πάει και τόσο καλά. Οι λόγοι είναι η απόδοση, οι εντός έδρας επιδόσεις (8 νίκες σε 10 αγώνες), η αδυναμία της Πόρτσμουθ εκτός έδρας και η παράδοση που θέλει τη Σριούσμπερι να νικάει τη σημερινή της αντίπαλο.

1225. Νίκη της Κόλτσεστερ 2.12 (Σάββατο 17.00)

Η Κόλτσεστερ βρίσκεται σε φόρμα με μόνο μία ήττα στους τελευταίους εννιά αγώνες. Ισοβαθμεί πλέον στις θέσεις μπαράζ ανόδου και υποδέχεται με αισιοδοξία τη Πόρτ Βέιλ, η οποία δεν τα πάει άσχημα, αλλά το βλέμμα της είναι προς τα κάτω κι όχι προς τα πάνω.

1234. Νίκη της Γουέστ Χαμ 1.90 (Σάββατο 17.00)

Η Γουέστ Χαμ ακολουθεί αντίστροφη πορεία από τη Νιούκαστλ. Διόρθωσε το παιχνίδι της και αναρριχάται από τον βυθό της βαθμολογίας, αήττητη για τρία ματς (2 νίκες). Αντίθετα η Νιούκαστλ ξεκίνησε πολύ καλύτερα, αλλά τώρα βυθίζεται. Εκτός έδρας έχει 6 ήττες σε 9 αγώνες και μόνο μια νίκη, στην αρχή του πρωταθλήματος.

1241. Νίκη της Μπρίστολ Σίτι 2.15 (Σάββατο 17.00)

Αν η Μπρίστολ δεν έχει μεθύσει από το κατόρθωμα του αποκλεισμού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τότε θα περάσει εύκολα από την έδρα της ΚΠΡ. Η Μπρίστολ εκτός έχει μόνο μια ήττα και θέτει σοβαρή υποψηφιότητα ακόμα και για την απ’ ευθείας άνοδο.

1244. Νίκη της Ντέρμπι 1.75 (Σάββατο 17.00)

Ένα από τα ακλόνητα φαβορί της ημέρας. Η Ντέρμπι με πέντε σερί νίκες υποδέχεται την Μίλγουολ που ακόμα δεν έχει νίκη εκτός.

1342. Νίκη της Οβιέδο 1.60 (Σάββατο 19.00)

Η Οβιέδο με τέσσερις σερί νίκες και μια έδρα πολύ σκληρή, υποδέχεται τη νεοφώτιστη Κουλτουράλ Λεονέσα που κάνει αξιοπρεπές πρωτάθλημα, αλλά σ’ αυτή τη δύσκολη έδρα θα τα βρει σκούρα.

1347. Νίκη της Λα Κορούνια 2.45 (Σάββατο 19.30)

Νυν υπέρ πάντων αγώνας για τη Λα Κορούνια. Αντιμετωπίζει τη Θέλτα και με νίκη θα τη φτάσει στους 18 βαθμούς. Ο Γκούφη νομίζει ότι η ομάδα της Γαλικίας δε θα χάσει την ευκαιρία

1351. Νίκη της Μακάμπι 1.95 (Σάββατο 20.30)

Η Μακάμπι είναι σε φόρμα, απέχει 4 βαθμούς από την κορυφή κι αντιμετωπίζει στο γήπεδο της Χαποέλ Ίρονι που τα δύο τελευταία χρόνια τη νίκησε δύο φορές βάζοντας 8 γκολ χωρίς να δεχθεί κανένα.

1376. Νίκη της Τραμπζοσπορ 1.90 (Κυριακή 13.00)

Η Τραμπζοσπόρ αήττητη στα τελευταία επτά παιχνίδια με έξη νίκες αντιμετωπίζει την ουραγό Καρντεμίρ που σε 16 αγώνες έχει 12 ήττες.

1379. Νίκη της Γκρόνιγκεν 1.90 (Κυριακή 13.30)

Η Γκρόνιγκεν δεν είναι η περσινή ομάδα και βρίσκεται στις κάτω θέσεις της βαθμολογίας. Τώρα όμως υποδέχεται την ουραγό Σπάρτα και έχει την ευκαιρία να νικήσει. Η Σπάρτα μάλιστα έρχεται και από μεγάλη συντριβή που υπέστη στο γήπεδο της.

1390. Γαλατά-Γκεζτέπσπορ under 2.30 (Κυριακή 18.30)

Η Γαλατά άλλαξε προπονητή και δε βρίσκεται στα καλύτερα της. Η Γκεζτέπ αντέχει στις πρώτες θέσεις αλλά δε φέρνει πλέον με ευκολία τα over που έφερνε στην αρχή του πρωταθλήματος. Αξίζει το ρίσκο και λόγω απόδοσης το under. Έτσι κι αλλιώς η Γκεζτέπ θα παίξει κλειστά.

Ξεχωρίζοντας τα φαβορί

1185. Λιβόρνο 1.57 (Σάββατο 15.30)

1200. Μπαγκόρ 1.38 (Σάββατο 16.30)

1318. Πίτεχερντ 1.38 (Σάββατο 17.00)

1392. Αλ Χιλάλ 1.38 (Κυριακή 18.45)

1394. Ζάμαλεκ 1.50 (Κυριακή 19.00)

Αναζητώντας εκπλήξεις

1176. Κίλμανορκ νίκη 4.80, ισοπαλία 3.85 (Σάββατο 14.30)

1197. Σπαλ νίκη 3.25, ισοπαλία 3.25 (Σάββατο 16.00)

1217. Πλίμουθ νίκη 2.60, ισοπαλία 3.05 (Σάββατο 17.00)

1230. Λίνκολν νίκη 2.70, ισοπαλία 2.95 (Σάββατο 17.00)

1338. Χαποέλ Χάιφα νίκη 3.15, ισοπαλία 3.00 (Σάββατο 18.15)

Και μέχρι την άλλη Παρασκευή

Merry Christmas and Goofy for ever