Και πάλι γεια σας!

Εβδομάδα με Εθνικές και ο Γκούφη όπως πάντα περιορίζεται.

Απολογισμός

Σταθερότητα στο 50% με 15/30 επιτυχίες. Συγκεκριμένα 10/18 στις ευκαιρίες, 4/6 στα φαβορί και 1/6 στις εκπλήξεις. Ο Γκούφη είναι ευχαριστημένος από τις νίκες πάνω απ’ όλα της Μπέρνλι, που κέρδισε όλους σχεδόν τους μεγάλους εκτός (5.00), της Σριόυσμπερι (2.40), που επιμένει, της Αντμίρα (2.30), της Ναγκόγια (2.20), της Λεχ (2.20), της Καϊσερίσπορ (1.95) και για το over στο ματς Πορτιμονένσε-Άβες (2.05).

Ξεχωρίζοντας ευκαιρίες

732. Νίκη της Σριούσμπερι 2.60 (Σάββατο 17.00)

Η Σριούσμπερι που είναι πρωτοπόρος με 9 νίκες και 2 ισοπαλίες συνεχίζει να είναι αουτσάιντερ για τους μπουκ. Ο Γκούφη όμως επιμένει. Και η Γουόλσολ δεν είναι φόβητρο. Βρίσκεται 16 θέσεις πιο κάτω.

739. Νίκη της Φλίντγουντ 2.35 (Σάββατο 17.00)

Η Φλίντγουντ έχει ήδη κάνει δυο σημαντικές νίκες εκτός και θα κάνει και μια τρίτη με αντίπαλο τη σαστισμένη Πλίμουθ που τάχει χαμένα στη καινούρια κατηγορία. Έχει μία νίκη και οκτώ ήττες στον πάτο της βαθμολογίας.

750. Νίκη της Νιούπορτ 1.75 (Σάββατο 17.00)

Η Νιούπορτ ξεκίνησε πολύ καλά για τα κυβικά της και απέχει τρεις πόντους από τα μπαράζ ανόδου. Στην έδρα της είναι αήττητη με 3/4 νίκες και αντιμετωπίζει την πολύ αδύναμη εκτός έδρας Γεόβιλ, που έχει 4/5 ήττες.

762. Νίκη της Χάρτπουλ 1.95 (Σάββατο 17.00)

Η Χάρτπουλ έχει πάρει τα πάνω της μετά τις πρώτες ψυχρολουσίες στη Κόνφερανς και σύντομα θα βρεθεί στις προνομιούχες θέσεις. Αντιμετωπίζει την τραγική Σόλιχουλ, που έχει ήδη 10 ήττες σε 14 αγώνες.

783. Νίκη της Βισέου 2.18 (Σάββατο 18.00)

Η Βισέου είναι πρωτοπόρος και θα αγωνιστεί με την Ολιβεϊρένσε που θα δώσει τη μάχη της σωτηρίας. Η Βισέου χρωστούσε αυτό το ματς κι αν το πάρει θα αποσπαστεί 4 βαθμούς από τη δεύτερη Σάντα Κλάρα.

798. Νίκη των νησιών Φερόε 2.40 (Σάββατο 19.00)

Τα νησιά Φερόε δεν είναι όπως παλιά. Έχουν αποκτήσει σοβαρή ομάδα από τότε που μας νίκησαν στο Καραϊσκάκη. Η απόδοση είναι εξαιρετική για να νικήσουν εντός τη Λετονία που την κέρδισαν και εκτός.

802. Ρέξαμ-Ίστλιχ under 1.80 (Σάββατο 19.30)

Μια χαρά απόδοση για μια ομάδα που δεν ξέρει τι θα πει over. Πρόκειται για τη Ρέξαμ που έχει δύο οριακά over σε 14 αγώνες και το τελευταίο πριν 10 αγώνες. Η Ίστλιχ είναι λίγο πιο επιρρεπής στα γκολ με 5 over μέχρι στιγμή. Για τον Γκούφη το under έπρεπε να έδινε 1.50 κι όχι 1.80.

820. Νίκη της Γουίργικ 2.10 (Σάββατο 21.00)

Αυτή η άγνωστη ομάδα πέρυσι έπαιζε στη Γ κατηγορία Βελγίου και ανέβηκε στη Β. Μετά από 9 αγώνες είναι πρωτοπόρος και αήττητη. Ο Γκούφη φυσικά δεν την ξέρει, αλλά με βάση το τέμπο της μπορεί άνετα να νικήσει τη Σερκλ Μπριζ. Το over μοιάζει σίγουρο, αλλά με απόδοση 1.60.

883. Έμπολι-Φότζια 4-6 γκολ 2.70 (Κυριακή 16.00)

Για όσους δεν τολμούν υπάρχει και το απλό over με απόδοση 1.65. Όμως η Έμπολι έχει πετύχει το 4-6 γκολ τρεις φορές σε επτά αγώνες και σ’ άλλους δύο απέτυχε οριακά, μένοντας στα τρία γκολ. Η Φότζια το πέτυχε στους 5 από τους 7 αγώνες. Οπότε όσοι πιστοί προσέλθετε.

885. Μπάρι-Αβελίνο over 1.85 (Κυριακή 16.00)

Τώρα ας μας πει κάποιος γιατί το under είναι φαβορί όταν η Μπάρι έχει 4/7 over και η Αβελίνο 6/7.

886. Νίκη της Φροζινόνε 2.15 (Κυριακή 21.30)

Η Φροζινόνε παρ’ όλες τις δύο αποτυχίες της συνεχίζει να είναι επικεφαλής στη βαθμολογία. Δύο αγώνες χωρίς γκολ μοιάζουν πολλές, όταν πέτυχε 11 στους προηγούμενους πέντε και έξη στους προηγούμενους τρεις εκτός έδρας. Η Νοβάρα έχει ήδη 2/3 ήττες εντός και φυσικά δεν αποτελεί φόβητρο.

945. Αλβανία-Ιταλία γκολ-γκολ 1.90 (Δευτέρα 21.45)

Η Αλβανία θα σκοράρει και η Ιταλία δε θα θελήσει να χάσει, σ’ ένα αδιάφορο και σχεδόν φιλικό ματς. Και η απόδοση του αμφίσκορου ελκυστική.

Ξεχωρίζοντας τα φαβορί

720. Γενισέι 1.32 (Σάββατο 13.00)

707. Μαδέιρα 1.38 (Σάββατο 13.15)

755. Γουόκινγκ-Ντάγκεναμ γκολ-γκολ 1.50 (Σάββατο 17.00)

855. Καβασάκι 1.45 (Κυριακή 09.00)

Αναζητώντας εκπλήξεις

745. Γουίκομ νίκη 2.60, ισοπαλία 3.05 (Σάββατο 17.00)

848. Μινεσότα νίκη 3.20, ισοπαλία 3.20 (Σάββατο 03.00)

857. Γιέγιου νίκη 2.90, ισοπαλία 3.15 (Κυριακή 09.00)

943. Φιλανδία νίκη 4.50, ισοπαλία 3.75 (Δευτέρα 21.45)

Και μέχρι την άλλη Παρασκευή

Για πάντα Γκούφη!!!