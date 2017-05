Και πάλι γεια σας!

Φτάνουν στο φινάλε τους τα περισσότερα παραδοσιακά πρωταθλήματα. Κι έρχεται το καλοκαίρι με τα πρωταθλήματα της Βόρειας Ευρώπης, τα ασιατικά, αλλά και το πολύ ενδιαφέρον της Βραζιλίας. Και μερικά σχόλια για τα play-offs της παραδοσιακής Αγγλίας. Η μοίρα θα τιμωρήσει τη Χάντερσφιλντ και δε θα ανέβει κατηγορία. Γιατί κατέβηκε με τα δεύτερα κι έδωσε το κρίσιμο ματς με τη Μπέρμινχαμ. Και μερικές προβλέψεις. Από την Championship θα ανέβει η Σέφιλντ Γουένστεϊ η πιο φορμαρισμένη απ’ όλες, από τη League 1 η Σκάνθροπ, που θα παίξει τελικό με τη Μπράντφορντ και από τη League 2 ο Γκούφη θα ήθελε την ιστορική Μπλάκπουλ, αν και μοιάζει δύσκολο.

Απολογισμός

Ο Γκούφη ανέβηκε λίγο από τον μέσο όρο, γεγονός που καταχωρείται ως επιτυχία. Για τους άλλους, όχι για το Γκούφη, που θεωρεί επιτυχία ένα ποσοστό πάνω από 75%. Την προηγούμενη εβδομάδα επαληθεύτηκε σε 20/36 αγώνες, δηλαδή 55,5%. Αναλυτικά 10/20 στις ευκαιρίες, 5/8 στα φαβορί και 5/8 στις εκπλήξεις. Ο Γκούφη είναι υπερήφανος για πολλές προβλέψεις. Ας ξεκινήσουμε για τα 2-3 γκολ στο ματς Ρεάλ-Βαλένθια με απόδοση 3.15, αλλά και για το over στο ματς Ροβανιέμι-Κέμι (1.90). Μετά για τις νίκες της Λάτσιο (3.90), της Έξετερ (3.45), της Καντίθ (3.05), της Λέστερ (2.55), της Νιούελς (2.35), της Κασίβα (1.95) και της Τότεναμ (1.90).

Ξεχωρίζοντας ευκαιρίες

2097. Νίκη της Αβελίνο 1.85 (Σάββατο 16.30)

Η Αβελίνο είναι αρκετά σοβαρή ομάδα για να υποβιβαστεί. Είναι πάνω από τη ζώνη, αλλά θέλει και κάποιες νίκες. Ο αγώνας με τη Μπάρι είναι ευκαιρία. Η Μπάρι έχει μόνο μια νίκη στους τελευταίους 9 αγώνες και μάλλον αποχαιρετάει το όνειρο της ανόδου.

2105. Νίκη της Γκεντσλέρ από ημίχρονο 1.98 (Σάββατο 16.00)

Η Γκεντσλέρ έχει καλό τέμπο, μόνο μια ήττα στο γήπεδο της και αντιμετωπίζει την Αντάνασπορ που την προηγούμενη αγωνιστική υποβιβάστηκε και μαθηματικά, έχοντας 10 ήττες εκτός σε 14 παιχνίδια.

2111. Ντόρτμουντ-Χοφενχάιμ under 3.15 (Σάββατο 16.30)

Είναι πολύ δελεαστική απόδοση για το ντέρμπι. Η Ντόρτμουντ θέλει νίκη για να προσπεράσει την Χοφενχάιμ και να ανέβη στη τρίτη θέση. Αλλά ο Γκούφη ποντάρει ότι σ’ αυτόν τον αγώνα η Χοφενχάιμ θα θυμηθεί τη τρομερή άμυνα που έπαιζε πέρυσι και θα αντέξει.

2115. Νίκη της Μπέρνλι 1.85 (Σάββατο 17.00)

Ουσιαστικά η Μπέρνλι σώθηκε την προηγούμενη αγωνιστική με τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Κρύσταλ Πάλας. Με μια ακόμα νίκη στην ισχυρή της έδρα επί της παντελώς αδιάφορης Γουέστ Μπρομ θα ολοκληρώσει με επιτυχία τη χρονιά.

2126. Νίκη της Μοντρόουζ 1.92 (Σάββατο 17.00)

Κι ένας αγώνας από τις δυσνόητες μικρές κατηγορίες της Σκωτίας. Η Μοντρόουζ θέλει νίκη για να εξασφαλίσει θέση στα play-offs. Αντιμετωπίζει την Κλάιντ, που έχει 12 ήττες σε 17 εκτός έδρας αγώνες.

2139. Βαάσα-Ελσίνκι over 2.00 (Σάββατο 17.00)

Η Βαάσα έχει 4/5 over και το Ελσίνκι έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια με μέσο όρο 3 γκολ. Οπότε το over είναι το πιθανότερο και η απόδοση ευκαιρία.

2163. Νίκη της Κόλτσεστερ 1.53 (Σάββατο 19.30)

Η Κόλτσεστερ έχει ακόμα λίγες ελπίδες να μπει στα play-offs και θα τις εξαντλήσει. Η Γεόβιλ είναι χαρούμενη και κουρασμένη από την επιτυχημένη μάχη που έδωσε για τη παραμονή της και δεν έχει πια ενδιαφέρον.

2169. Νίκη της Πόρτσμουθ από ημίχρονο 1.98 (Σάββατο 19.30)

Η Πόρτσμουθ θα κάνει τη γιορτή της ανόδου και μάλλον ήταν η καλύτερη ομάδα της κατηγορίας. Η Τσέλτεναμ ακόμα πανηγυρίζει για τη σωτηρία από τη προηγούμενη αγωνιστική.

2192. Νίκη της Ντιναμό Βουκουρεστίου 2.40 (Σάββατο 21.15)

Στα play-offs για την ανάδειξη του πρωταθλητή Ρουμανίας όλα τα ματς είναι ντέρμπι. Η Ντιναμό μετά τη νίκη επί της πρωτοπόρου Στεάουα μείωσε τη διαφορά και ελπίζει σοβαρά να πάρει τον τίτλο. Η Κλουζ είναι αξιόπιστη, αλλά έρχεται από βαρύτατη ήττα στο γήπεδο της.

2199. Γιουβέντους-Τορίνο under 2.60 (Σάββατο 21.45)

Η Γιουβέντους έχει φέρει πολλά under όταν ακολουθούν αγώνες ευρωπαϊκοί. Η Τορίνο είναι παραγωγική, αλλά μπορεί να σκοράρει απέναντι στη ακαταμάχητη άμυνα της Γιουβέντους; Δύσκολο. Και η απόδοση του under εξαιρετική.

2203. Νίκη της Ουάσιγκτον 1.85 (Σάββατο 01.00)

Η Ουάσιγκτον απέδειξε μετά την εκτός έδρας νίκης επί της Ατλάντα ότι θα πρωταγωνιστήσει. Στο γήπεδο της έχει επίσης δύο σερί νίκες και το Μόντρεαλ δε μοιάζει μεγάλο εμπόδιο.

2620. Νίκη του Ναγκασάκι 2.25 (Κυριακή 07.00)

Το Ναγκασάκι έχει αποφασίσει να πρωταγωνιστήσει φέτος. Έχει 6 νίκες σε 11 αγώνες και απέχει 4 βαθμούς από τη πρώτη θέση. Η Μίτο αδύναμη εκτός έδρας θα προσπαθήσει να μη χάσει αλλά δε θα τα καταφέρει και θα κάνει τη 4η ήττα της.

2243. Νίκη της Κράσνονταρ 2.00 (Κυριακή 14.00)

Η Κράσνονταρ δεν έχει άλλα περιθώρια. Η Ροστόφ την πλησίασε και την απειλή να της αφαιρέσει τη 4η θέση που οδηγεί στην Ευρώπη. Η Γκαζοβίκ με 5 μόνο νίκες σε 26 αγώνες θα ψάξει βαθμούς με πιο εύκολους αντιπάλους.

2259. Νίκη της Ουτρέχτης 1.95 (Κυριακή 15.30)

Η Ουτρέχτη έχει εξασφαλίσει τη τέταρτη προνομιούχο θέση και είναι αποφασισμένη να συνεχίσει το σερί της, με 5 νίκες στους 6 τελευταίους αγώνες. Αντιμετωπίζει τη Φίτεσε που ακόμα πανηγυρίζει για τον πρώτο τίτλο της ιστορίας της, το κύπελλο.

2304. Νίκη της Σπαλ 1.60 (Κυριακή 18.30)

Η Σπαλ πρωταθλήτρια στη 2η κατηγορία της Ιταλίας αποτέλεσε τη μεγαλύτερη έκπληξη των τελευταίων χρόνων. Με 13 νίκες στο γήπεδο της αντιμετωπίζει την Προ Βέρτσελι που μάλλον σώθηκε.

2311. Νίκη της Χετάφε 1.60 (Κυριακή 19.00)

Η Χετάφε είναι αποφασισμένη να επιστρέψει αμέσως στη μεγάλη κατηγορία. Ακόμα ελπίζει στην απ’ ευθείας άνοδο, αν και απέχει απ’ τη Χιρόνα 7 βαθμούς. Αντιμετωπίζει την Κόρδοβα που βολοδέρνει στις τελευταίες θέσεις.

2328. Νίκη του Κάνσας 2.15 (Κυριακή 20.30)

Το Κάνσας στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος δείχνει ότι είναι πανίσχυρο. Έχει μόνο μια ήττα και αντιμετωπίζει την κατά τεκμήριο πιο αδύναμη ομάδα που είναι η Μινεσότα στη πρώτη συμμετοχή της στο MLS.

2345. Νίκη της Κολόν Σάντα Φε 1.75 (Κυριακή 02.15)

Για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική ο Γκούφη υποστηρίζει την ακαταμάχητη ομάδα του Σάντα Φε. Με συνεχόμενες νίκες βρίσκεται στη 3η θέση πίσω από τη Μπόκα και τη Νιούελς που συγκρούονται στο μεταξύ τους ντέρμπι. Η Κολόν θα νικήσει εύκολα την Τουκουμάν.

Ξεχωρίζοντας τα φαβορί

2085. Σαγκάη Σιπγ από ημίχρονο 1.53 (Σάββατο 14.30)

2114. Λέστερ 1.45 (Σάββατο 17.00)

2117. Χαλ 1.35 (Σάββατο 17.00)

2141. Ίλβες-Μάριενχαμ under 1.40 (Σάββατο 17.00)

2167. Μπλακπουλ 1.23 (Σάββατο 19.30)

2247. Στουτγάρδη 1.35 (Κυριακή 14.30)

2334. Μάλαγα 1.40 (Κυριακή 21.45)

2338. Νέα Υόρκη Σίτι-Ατλάντα over 1.40 (Κυριακή 23.00)

Αναζητώντας εκπλήξεις

2096. Νιμ νίκη 3.40, ισοπαλία 3.00 (Σάββατο 16.00)

2137. Σεντ Μίρεν νίκη 3.45, ισοπαλία 3.35 (Σάββατο 17.00)

2147. Ροβανιέμι νίκη 3.05, ισοπαλία 2.95 (Σάββατο 18.00)

2176. Χέρτα νίκη 3.15, ισοπαλία 3.15 (Σάββατο 19.30)

2194. Ουέσκα νίκη 3.80, ισοπαλία 3.00 (Σάββατο 21.15)

2238. Ρόδεραμ νίκη 4.25, ισοπαλία 3.45 (Κυριακή 14.30)

2288. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκη 3.90, ισοπαλία 3.50 (Κυριακή 18.00)

2320. Φενέρ νίκη 3.65, ισοπαλία 3.30 (Κυριακή 19.00)

Μια τετράδα με ρίσκο

(τη προηγούμενη εβδομάδα 1/4)

2111. Ντόρτμουντ-Χοφενχάιμ under 3.15 (Σάββατο 16.30)

2176. Χέρτα 3.15 (Σάββατο 19.30)

2199. Γιουβέντους-Τορίνο under 2.60 (Σάββατο 21.45)

2681. Ναγκασάκι 2.25 (Κυριακή 07.00)

Απόδοση 58%

Ο Γκούφη σας προτείνει να ρίξετε μια ματιά σε 13 αγώνες

(από την προεπιλογή του)

(την προηγούμενη εβδομάδα 5/13 38,50%)

2099. Βερόνα 1.70 (Σάββατο 16.00)

2119. Μαγιόρκα 1.95 (Σάββατο 17.00)

2171. Ντονκάστερ 1.81 (Σάββατο 17.00)

2526. Μιστ Λελ Μακάσα 1.85 (Σάββατο 18.30)

2188. Λοριάν 1.95 (Σάββατο 21.00)

2195. Βίσλα 2.20 (Σάββατο 21.15)

2350. Ρασίγκ-Χιμνάσια over 1.85 (Σάββατο 22.45)

2204. Τίγκρες 1.98 (Σάββατο 01.00)

2221. Σίδνεϋ 1.65 (Κυριακή 10.00)

2250. Λουγκάνο-Βασιλεία 4-6 γκολ 2.50 (Κυριακή 14.45)

2681. Πλάτινουμ Σταρς 2.00 (Κυριακή 16.00)

2282, Γιουγκ Μπόις 2.60 (Κυριακή 17.00)

2326. Σκάνθροπ 2.40 (Κυριακή 20.30)

Τροφή για σκέψη για τους πολύ τολμηρούς

Τη προηγούμενη εβδομάδα ο Γκούφη πόνταρε λάθος για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Η Μπόκα συνήλθε και κέρδισε το Σαραντί άνετα. Σήμερα υπάρχουν δύο ακραίες προτάσεις. Η σαστισμένη ΤΣΣΚΑ να μην κερδίσει εκτός της Αμκάρ που έχει υποστεί μόνο μια ήττα στο γήπεδο της (κωδικός 2081-Σάββατο 14.00). Η νίκη της Αμκάρ δίνει 5.75 και η ισοπαλία 3.20. Ο άλλος αγώνας θα γίνει τη Κυριακή (κωδικός 2337- ώρα 22.15). Αγωνίζεται η Μπενφίκα εκτός με την πολύ ισχυρή και φορμαρισμένη Ρίο Άβε. Η νίκη της Ρίο Άβε δίνει 6.50 και η ισοπαλία 4.00. Αυτά για σήμερα.

