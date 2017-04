Και πάλι γεια σας!

Ξημερώνει Σάββατο και ο Γκούφη δεν έχει χρόνο για small talk. Πάμε κατ’ ευθείαν στο ψητό.

Απολογισμός

Ο Γκούφη και πάλι στον μέσο όρο με 17/36 επιτυχίες. Αναλυτικά 8/20 στις ευκαιρίες, 5/8 στα φαβορί και 4/8 στις εκπλήξεις. Ο Γκούφη είναι ευχαριστημένος για τις νίκες της Κροτόνε (3.65), της Χέρτα (2.25), της Σπαλ (1.85) και για το over στο ματς Τσέλση-Τότεναμ (1.85). Αυτά τα πολύ ολίγα.

Ξεχωρίζοντας ευκαιρίες

1519. Ροβανιέμι-Κέμι over 1.90 (Σάββατο 16.00)

Η Ροβανιέμι ειδικά στο γήπεδο της ξεκίνησε με over και η Κέμι στη πρώτη νίκη είχε σκορ 3-1. Θα μπουν γκολ κι ας είναι το over αουτσάιντερ. Γι’ αυτό είναι και ευκαιρία.

1525. Σπέτσια-Σπαλ over 2.15 (Σάββατο 16.00)

Η Σπαλ βάζει και δέχεται γκολ. Και η Σπέτσια δύσκολο να μη βάλει γκολ. Οπότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο over.

1535. Νίκη της Βέρντερ 1.85 (Σάββατο 16.30)

Δεν είναι πολύ καιρός που η Βέρντερ κινδύνευε. Με ένα πολύ δυνατό σερί έφτασε να διεκδικεί έξοδο στην Ευρώπη. Αντιμετωπίζει μια ομάδα που μέχρι τώρα κατέχει ευρωπαϊκή θέση, αλλά έχει 8 σερί εκτός έδρας ήττες. Πρόκειται για τη Χέρτα. Και η Βέρντερ δε θα της χαριστεί.

1555. Νίκη της Γουίκομ 1.62 (Σάββατο 17.00)

Η Γουίκομ τα δίνει όλα να μπει στα play-offs, απ’ όπου απέχει ένα βαθμό. Νίκησε τη πρωτοπόρο Ντοκάνστερ κι έχει 4 σερί νίκες εκτός έδρας. Αντιμετωπίζει τη Μόρκαμ που έχει φύγει για διακοπές.

1572. Νίκη της Λέστερ 2.55 (Σάββατο 17.00)

Η Λέστερ θα εξασφαλίσει και μαθηματικά τη σωτηρία της με μια θεαματική νίκη εκτός έδρας επί της Γουέστ Μπρομ. Εκτός έδρας έχει μόνο μια νίκη και έχει σκοπό να τις διπλασιάσει. Η Γουέστ Μπρομ έδωσε μάχη να βγει στην Ευρώπη, αλλά τώρα έχει κουραστεί κι έχει χάσει τις ελπίδες της.

1562. Ντέρμπι-Γουλβς 0-1 γκολ 3.15 (Σάββατο 17.00)

Η Ντέρμπι απογοητευμένη και η Γουλβς σωσμένη. Και οι δύο θέλουν να τελειώσει το πρωτάθλημα. Έτσι κι αλλιώς και οι δύο ομάδες έχουν φέρει πιο πολλά under παρά over. Ιδιαίτερα η Ντέρμπι.

1563. Φούλαμ-Μπρέντφορντ 4-6 γκολ 2.08 (Σάββατο 17.00)

Αυτό λέει η παράδοση. Αλλά και η Φούλαμ στα τέσσερα τελευταία ματς είχε over 3,5, αλλά και η Μπρέντφορντ στα πέντε τελευταία ματς εκτός έδρας έχει πετύχει 11 γκολ.

1594. Ρεάλ-Βαλένθια 2-3 γκολ 3.10 (Σάββατο 17.15)

Όταν παίζει η Ρεάλ το over πάντα δίνει ελάχιστη απόδοση. Αλλά στα 3 από τα 5 τελευταία ματς στο γήπεδο της η Ρεάλ έφερε 2-3 γκολ. Το ίδιο και η Βαλένθια. Επί πλέον η Ρεάλ έχει και ευρωπαϊκό αγώνα τη Τρίτη, οπότε λογικά θα φυλαχτεί.

1616. Νίκη της Τραμπζοσπόρ 1.55 (Σάββατο 19.00)

Η Τραμπζοσπόρ που παράπαιε στον πρώτο γύρο κι έκανε φοβερή αντεπίθεση. Τώρα απέχει δύο βαθμούς από τη Γαλατά και το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Θα νικήσει περίπατο.

1617. Νίκη της Νταντί Γιουνάιτεντ 1.67 (Σάββατο 19.15)

Η Νταντί απέχει ένα βαθμό από τη Φόλκερ και τη 2η θέση της βαθμολογίας που δίνει πλεονέκτημα στα play-offs. Στο γήπεδο της είναι καταιγιστική και η Νταπάρτον δε θ’ αντισταθεί.

1621. Νίκη της Μπράιτον από ημίχρονο 2.25 (Σάββατο 19.30)

Η Μπράιτον θέλει να ανεβεί πανηγυρικά στη μεγάλη κατηγορία, με μια πειστική νίκη στον τελευταίο αγώνα στο γήπεδο της. Η Μπρίστολ Σίτι σώθηκε κι εκτός έδρας πέτυχε μόνο 3 νίκες σε 22 αγώνες.

1655. Νίκη της Νιούελς 2.35 (Σάββατο 22.00)

Η Νιούελς θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα από τη Μπόκα. Κι όσο η Μπόκα θα σκοντάφτει τόσο η Νιούελς του Σκόκο θα πλησιάζει. Διατηρεί ένα αήττητο έξη αγώνων κι αντιμετωπίζει τη μετριότατη Ουρακάν.

1654. Νίκη του Ορλάντο 1.65 (Σάββατο 23.00)

Το Ορλάντο έχει πια προσαρμοστεί και ξεκίνησε περίφημα, κρατώντας τη πρώτη θέση στην Ανατολή. Έχει τέσσερις νίκες στο γήπεδο της και αντιμετωπίζει το Κολοράντο που είναι πιο κάτω από πέρυσι, ειδικά εκτός έδρας.

1677. Νίκη της Κασίβα 1.95 (Κυριακή 08.00)

Ο Γκούφη πιστεύει ότι η Κασίβα θα συνεχίσει αυτό που ξεκίνησε. Να νικάει δηλαδή εκτός έδρας και να μην τα καταφέρνει στο γήπεδο της. Έξω έχει 3/3 και αντιμετωπίζει την αδύναμη Νιιγκάτα που θα παλέψει για τη σωτηρία.

1679. Νίκη της Ιβάτα 2.12 (Κυριακή 09.00)

Η Γιουμπίλο Ιβάτα είναι σε φόρμα, βρίσκεται στη 5η θέση κι έρχεται από νίκη – θρίαμβο επί της Κασίμα με 3-0 εκτός. Αντιμετωπίζει τη Σαπόρο που εκτός έδρας δεν έχει ακόμα βαθμό σε τέσσερα παιχνίδια.

1701. Νίκη της Τσάρλτον 1.67 (Κυριακή 14.00)

Η Τσάρλτον σωσμένη θα αντιμετωπίσει την υποβιβασμένη και απογοητευμένη Σουίντον. Θα ολοκληρώσει το πρωτάθλημα με νίκη.

1697. Νίκη της Βίμποργκ 2.30 (Κυριακή 14.00)

Η Βίμποργκ μπορεί να είναι πιο χαμηλά από την Άαλμποργκ είναι όμως σε φόρμα ενώ η αντίπαλος παραπαίει. Ίσως φταίει ότι οι φιλοδοξίες της Άαλμποργκ ψαλιδίστηκαν νωρίς.

1723, Μάριενχαμ-Βαάσα over 2.15 (Κυριακή 16.00)

Σ’ αυτό το ματς άνετα παίζεται και το over 3,5, που η Βαάσα το έχει πετύχει σε όλα της ματς μέχρι τώρα. Η απόδοση δίνεται με το αστρονομικό 4.25. Η Μάριενχαμ έχει δώσει ένα ματς λιγότερο. Δύο φορές έφερε αποτέλεσμα στα όρια του over (δύο γκολ) και στο τρίτο ματς μπήκαν επτά γκολ. Βγάλτε μόνοι σας τα συμπεράσματα.

1770. Νίκη της Τότεναμ 1.90 (Κυριακή 18.30)

Η Τότεναμ διεκδικεί το πρωτάθλημα και είναι αήττητη στο γήπεδο της με δύο μόνο ισοπαλίες. Η Άρσεναλ είναι σε διαρκεί πτώση. Άλλη ανάλυση δε χρειάζεται.

1809. Νίκη της Μπιλμπάο 1.80 (Κυριακή 21.45)

Η Μπιλμπάο διεκδικεί έξοδο στην Ευρώπη. Η Θέλτα δε διεκδικεί τίποτα, αλλά θα παίξει με τα δεύτερα γιατί έχει ημιτελικό στην Ευρώπη. Άλλη ανάλυση δε χρειάζεται.

Ξεχωρίζοντας τα φαβορί

1484. Σίδνεϋ 1.37 (Σάββατο 12.50)

1665. Νέα Υόρκη 1.45 (Σάββατο 02.30)

1680. Ουράβα 1.28 (Κυριακή 09.00)

1706. Σκάνθροπ 1.48 (Κυριακή 14.00)

1707. Σέφιλντ Γιουνάιτεντ από ημίχρονο 1.53 (Κυριακή 14.00)

1736. Ζυρίχη 1.38 (Κυριακή 16.00)

1771. Χοφενχάιμ 1.45 (Κυριακή 18.30)

1769. Σλάβια Πράγας 1.28 (Κυριακή 18.30)

Αναζητώντας εκπλήξεις

1508. Μαγδεμβούργο νίκη 2.50, ισοπαλία 2.85 (Σάββατο 15.00)

1550. Νιούπορτ νίκη 3.00, ισοπαλία 3.15 (Σάββατο 17.00)

1551. Έξετερ νίκη 3.45, ισοπαλία 3.20 (Σάββατο 17.00)

1567. Νότιγχαμ νίκη 2.80, ισοπαλία 3.15 (Σάββατο 17.00)

1667. Τιχουάνα νίκη 3.25, ισοπαλία 3.35 (Σάββατο 03.00)

1693. Κάντιθ νίκη 3.05, ισοπαλία 2.70 (Κυριακή 13.00)

1696. Λάτσιο νίκη 3.90, ισοπαλία 3.45 (Κυριακή 13.30)

1788. Λεβάνγκερ νίκη 3.85, ισοπαλία 3.30 (Κυριακή 19.00)

Μια τετράδα με ρίσκο

(τη προηγούμενη εβδομάδα 2/4)

1550. Νιούπορτ 3.00 (Σάββατο 17.00)

1562. Ντέρμπι-Γουλβς 0-1 γκολ 3.15 (Σάββατο 17.00)

1567. Νότιγχαμ 2.80 (Σάββατο 17.00)

1655. Νιούελς 2.35 (Σάββατο 22.00)

Απόδοση 62.18

Ο Γκούφη σας προτείνει να ρίξετε μια ματιά σε 13 αγώνες

(από την προεπιλογή του)

(την προηγούμενη εβδομάδα 8/13 – 61%)

1488. Μπίλεφελντ 2.05 (Σάββατο 14.00)

1533. Λειψία 1.40 (Σάββατο 16.30)

1556. Μπλάκπουλ 1.91 (Σάββατο 17.00)

1557. Πλίμουθ 1.67 (Σάββατο 17.00)

1580. Φορφάρ 1.78 (Σάββατο 17.00)

1607. Λωζάννη-Βαντούζ 4-6 γκολ 2.30 (Σάββατο 18.45)

1656. Κολόν Σάντα Φε 2.40 (Σάββατο 22.00)

1674. Σιάτλ 1.60 (Σάββατο 05.00)

1706. Σκάνθροπ 1.48 (Κυριακή 14.00)

2562. Χόμπρο 1.70 (Κυριακή 14.45)

1739. Έβερτον-Τσέλση 4-6 γκολ 2.60 (Κυριακή 16.00)

1747. ΤΣΣΚΑ 2.30 (Κυριακή 17.00)

1811. Ατλάντα-Ουάσιγκτον over 1.50 (Κυριακή 22.00)

Τροφή για σκέψη για τους πολύ τολμηρούς

Τη προηγούμενη εβδομάδα ο Γκούφη παρ’ ολίγο να τα καταφέρει. Πόνταρε σε μια ομάδα της Σιβηρίας, από τη πόλη Τομσκ, μια ομάδα που έχει το όνομα του ποταμού που διασχίζει τη πόλη. Ο ποταμός και η ομάδα λέγονται Τομ. Ο Τομ που έχει υποβιβαστεί, πάλεψε μέχρι τέλους με τη Γκάζοβικ, αλλά έχασε. Οπότε πάμε στη σημερινή πρόβλεψη που είναι πάλι μόνο μία. Ο Γκούφη θα κοντράρει τη Μπόκα, η οποία δε στέκεται καλά. Έχει δυο ισοπαλίες στα τελευταία ματς και η Νιούελς την απειλεί κανονικά. Την Κυριακή το βράδυ στη μία μετά τα μεσάνυχτα (κωδικός 1814) παίζει με τη παραπαίουσα Άρσεναλ Σαραντί. Ο Γκούφη όμως πιστεύει ότι η Άρσεναλ θα προβάλει ισχυρή αντίσταση. Αν νικήσει η απόδοση είναι 8.50 και η ισοπαλία δίνει 4.25. Αυτά για σήμερα.

Και μέχρι την άλλη Παρασκευή

Για πάντα Γκούφη!!!