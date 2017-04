Και πάλι γεια σας!

Έφτασε το Πάσχα και τα πρακτορεία θα είναι ανοιχτά μόνο το Μεγάλο Σάββατο 11-16.00. Οπότε λάβετε τα μέτρα σας. Και υπ’ όψη μια αποχή δεν έβλαψε κανένα. Ειδικά όσοι διάγουν περίοδο γκίνιας λίγο στοπ θα τους κάνει καλό και θα γυρίσει τη τύχη τους. Οι προβλέψεις σήμερα, λόγω τριημέρου, είναι περιορισμένες, 15 στις ευκαιρίες και από 5 στα φαβορί και στις εκπλήξεις. Επιπλέον ο Γκούφη σας στέλνει και μια παρακινδυνευμένη συμβουλή. Ακολουθείστε τη Λέστερ στο Champion League. Ήδη έφτασε μακριά και θα φτάσει ακόμα και πιο πέρα. Εγώ πάντως έχω βάλει 10€ για κατάκτηση τροπαίου, όταν είχε απόδοση 120. Τώρα θα τη βρείτε με 40.

Απολογισμός

Ο Γκούφη μετά από αρκετό καιρό έπεσε οριακά κάτω από τον μέσο όρο. Με 16/35 επιτυχίες το ποσοστό του είναι 45%. Αναλυτικά 10/20 στις ευκαιρίες, 4/8 στα φαβορί και 2/8 στις εκπλήξεις. Αυτά για τον Γκούφη είναι μετριότητες. Τέλος πάντων. Είναι ευχαριστημένος για τα 2-3 γκολ στο ντέρμπι Ρεάλ-Ατλέτικο (2.00) και τις νίκες του ΠΑΟΚ (2.30), της Στεάουα (2.20), της Σπαλ (2.15), της Χόβεντ (2.15), της Σαρπσμποργκ (2.10), της Πλίμουθ (1.98), της Λειψίας (1.85), της Ντόβερ (1.82), και της Άκριγκτον (1.81). Αυτά τα ολίγα.

Ξεχωρίζοντας ευκαιρίες

1836. Νίκη της Μπόλτον 2.10 (Σάββατο 14.30)

Η Μπόλτον είχε ένα αήττητο σερί 12 αγώνων κι έτσι έφτασε στη δεύτερη θέση που δίνει απ’ ευθείας άνοδο. Έχασε εκτός από την ισχυρή Σκάνθροπ και δύσκολα θα ντουμπλάρει τη γκέλα της. Η Όλνταμ παλεύει για τη σωτηρία, αλλά η Μπόλτον είναι ανώτερη.

1852. Νίκη της Λανς 1.65 (Σάββατο 16.00)

Η Λάνς έβαλε έξη γκολ στην έδρα της Αζαξιό σ’ ένα ματς ροντέο (τελικό σκορ 3-6). Δεν είναι διατεθειμένη να χάσει τη θέση ανόδου και δε θα χαριστεί της Οσέρ που βρίσκεται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας.

1864. Νίκη της Χοφενχάιμ 1.85 (Σάββατο 16.30)

Η απόδοση είναι πολύ κτυπημένη, μιας και η Χοφενχάιμ αντιμετωπίζει την ισχυρή Γκλάντμπαχ. Παρ’ όλα αυτά ο Γκούφη τη προτείνει, πιστεύοντας ότι θα διατηρήσει το αήττητο στην έδρα της. Η ήττα από στο Αμβούργο ήταν συμπτωματική.

2975. Νιούελς-Εστουντιάντες goal-goal 1.93 (Σάββατο 17.00)

Ντέρμπι κορυφής. Το θέμα είναι απλό. Η Νιούελς θα σκοράρει στο γήπεδο της, εκτός κι αν πάθει κανένα μπλακ-άουτ. Η Εστουντιάντες έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια εκτός. Και η απόδοση του αμφίσκορου είναι αξιόλογη.

1884. Νίκη της Φορφάρ 2.00 (Σάββατο 17.00)

Η Φορφάρ με 10 νίκες σε 16 παιχνίδια εκτός αντιμετωπίζει την Μόντροουζ που έχει 4 νίκες σε 16 παιχνίδια εντός. Η Φορφάρ πολύ καλύτερη εκτός έδρας καίγεται για τη νίκη για να διατηρηθεί στη πρώτη θέση.

1948. Νίκη της Τιχουάνα 2.10 (Σάββατο 01.00)

Η Τιχουάνα σε καλό φεγγάρι είναι αήττητη εκτός στα 5 τελευταία ματς κι αντιμετωπίζει η Τζαγκουάρες που βιώνει μια κρίση, που την οδηγεί από αποτυχία σε αποτυχία. Στα τελευταία 4 ματς στο γήπεδο της έχει μόνο μια νίκη.

1956. Νίκη του Χιούστον από ημίχρονο 2.12 (Σάββατο 03.30)

Όσοι προσέχετε τα λεγόμενα του Γκούφη θα θυμάστε ότι σας είχε μιλήσει για το Χιούστον. Ότι φέτος θα αναβιώσει η παλιά απόρθητη έδρα. Και μέχρι τώρα σε τρεις αγώνες έχει τρεις νίκες, όλες από ημίχρονο. Θα συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό τώρα που αντιμετωπίζει την πιο αδύναμη ομάδα του πρωταθλήματος, τη Μινεσότα.

1958. Νίκη της Κλαμπ 1.70 (Σάββατο 05.00)

Η Κλαμπ στηρίζεται στην έδρα της όπου έχει παραχωρήσει μόνο μια ισοπαλία. Αντίθετα η Κερετάρο δύσκολα θα προλάβει τα play-offs, εφ’ όσον έχει 4 ήττες στα 5 τελευταία παιχνίδια.

1964. Νίκη της Ουράβα 1.72 (Κυριακή 08.00)

Η πιο σοβαρή και σταθερή ομάδα στο πρωτάθλημα της Ιαπωνίας. Τα καταφέρνει περίφημα και στο Champion League όπου ήδη έχει προκριθεί στους 16. Αντιμετωπίζει το Τόκιο, που ξεκίνησε καλά, αλλά τώρα βρίσκεται σε παρατεταμένη κάμψη.

1971. Νίκη της Βίσελ Κόμπε 2.35 (Κυριακή 10.00)

Το ερώτημα είναι αν η ήττα της Κόμπε από την Ουράβα θα είναι περαστική ή αν προοιώνισε περίοδο πτώσης. Γιατί η Κόμπε ξεκίνησε με πέντε νίκες το πρωτάθλημα και βρίσκεται ακόμα στη πρώτη θέση. Αντιμετωπίζει τη Κασίβα που έχει ήδη 4 ήττες σε 6 παιχνίδια.

1981. Νίκη της Σεντ Πάουλι 1.90 (Κυριακή 14.30)

Η Σεντ Πάουλι έχει τη δυνατότητα να σωθεί. Αν μάλιστα νικήσει τους Κίκερς τότε θα ισοβαθμήσει μαζί τους. Οι Κίκερς είναι η πιο ντεφορμέ ομάδα του πρωταθλήματος και είναι χωρίς νίκη επί 11 ματς.

2012. Νίκη της Εϊμπάρ 2.45 (Κυριακή 19.30)

Όπως και να το κάνουμε η Εϊμπάρ ήρθε για να μείνει. Φέτος τα κατάφερε καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά και τυπικά διεκδικεί και έξοδο στην Ευρώπη. Μπορεί εύκολα να νικήσει στην έδρα της Μπέτις. Το πέτυχε στις δύο προηγούμενες εξόδους της στις έδρες των πολύ ανώτερων Βιγιαρεάλ και Θέλτα.

2014. Νίκη της Σπαρτάκ 2.35 (Κυριακή 20.00)

Η μεγάλη ευκαιρία της Σπαρτάκ να πάρει το πρωτάθλημα. Μπορεί να υπάρχει δρόμος ακόμα, αλλά 8 αγωνιστικές πριν το τέλος είναι πρώτη με 8 βαθμούς διαφορά από τις δεύτερες Ζενίτ και ΤΣΣΚΑ. Τώρα αντιμετωπίζει τη Ζενίτ στη Μόσχα όπου έχει 10 νίκες σε 11 παιχνίδια.

2035. Σπαλ-Τράπανι over 1.90 (Δευτέρα 13.30)

Η Σπαλ πρωτοπόρος, η Τράπανι σε φόρμα και πολύ παραγωγική δείχνει να ξεφεύγει από τον κίνδυνο του υποβιβασμού. Μάλλον θα δούμε πανδαισία από γκολ.

2041. Ροβανιέμι-Βαάσα over 2.45 (Δευτέρα 16.00)

Ας μας εξηγήσει κάποιος γιατί το over δίνει 2.45. Το πρωτάθλημα μόλις άρχισε. Στο μοναδικό αγώνα της Ροβανιέμι μπήκαν 8 γκολ. Και στα δύο παιχνίδια που έδωσε η Βαάσα μπήκαν στο ένα 5 και στο άλλο 4. Τώρα με ποια λογική στο μεταξύ τους αγώνα δε θα μπουν ούτε τρία, ο Γκούφη αδυνατεί να το καταλάβει.

Ξεχωρίζοντας τα φαβορί

1895. Ρεάλ 1.30 (Σάββατο 17.15)

1920. Στουρμ 1.58 (Σάββατο 19.30)

1936. Νις 1.55 (Σάββατο 21.00)

2325. Βασιλεία 1.40 (Σάββατο 21.00)

2982. Μπόκα 1.42 (Κυριακή 00.15)

Αναζητώντας εκπλήξεις

1833. Αούε νίκη 2.90, ισοπαλία 2.90 (Σάββατο 14.00)

1846. Σβικάου νίκη 2.80, ισοπαλία 3.00 (Σάββατο 15.00)

1941. Πλοκ νίκη 3.30, ισοπαλία 3.05 (Σάββατο 21.30)

1991. Ματερσμπουργκ νίκη 2.85, ισοπαλία 3.10 (Κυριακή 16.00)

2983. Κολόν Σάντα Φε νίκη 3.15, ισοπαλία 2.75 (Κυριακή 00.15)

Μια τετράδα με ρίσκο

(τη προηγούμενη εβδομάδα 1/4)

1846. Σβικάου 2.80 (Σάββατο 15.00)

1956. Χιούστον από ημίχρονο 2.12 (Σάββατο 03.30)

1971. Βίσελ Κόμπε 2.35 (Κυριακή 10.00)

2041. Ροβανιέμι-Βαάσα over 2.45 (Δευτέρα 16.00)

Απόδοση 34.17

Ο Γκούφη σας προτείνει να ρίξετε μια ματιά σε 13 αγώνες

(από την προεπιλογή του)

(την προηγούμενη εβδομάδα 6/13 – 46%)

1829. Αμκάρ 2.05 (Σάββατο 12.00)

1848. Αάλεν 1.85 (Σάββατο 15.00)

1870. Κρύσταλ Πάλας-Λέστερ over 1.85 (Σάββατο 17.00)

1914. Γιαγκελόνια 1.65 (Σάββατο 19.00)

1931. Ντε Χάαγκ-Αιντχόφεν 4-6 goals 2.00 (Σάββατο 20.45)

1940. Ορλάντο 2.05 (Σάββατο 21.30)

1947. Σικάγο 1.85 (Σάββατο 00.00)

1960. Σιμίζου 2.02 (Κυριακή 07.00)

1979. Ουνιόν 1.75 (Κυριακή 14.30)

1996. Βέρντερ 2.05 (Κυριακή 16.30)

2006. Σουντσβαλ-Χάκεν under 1.90 (Κυριακή 18.30)

2049. Εντέλα-Τερνάνα over 2.00 (Δευτέρα 16.00)

2112. Σάρπσμποργκ 2.25 (Δευτέρα 19.00)

Τροφή για σκέψη για τους πολύ τολμηρούς

Τη προηγούμενη εβδομάδα ο Γκούφη μετά από πάρα πολύ καιρό έπεσε έξω. Στον αγώνα Ντάλας-Μινεσότα δεν μπήκαν 7+ γκολ και η Βέρα Κρουζ έχασε καθαρά από την Λεόν. Οπότε πάμε στα σημερινά. Ο Γκούφη θα ποντάρει στη Κροτόνε που κάνει μια γενναία προσπάθεια για να σωθεί. Παίζει εκτός με την Τορίνο (κωδικός 1859 – Σάββατο 16.00) και η νίκη δίνει 5.50, ενώ η ισοπαλία 3.85. Αυτά για σήμερα. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλες και όλους.

