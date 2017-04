Και πάλι γεια σας!

Επιστροφή στα πρωταθλήματα. Ο Γκούφη όπως ξέρετε ακολουθεί ομάδες που έχουν ρέντα και επιτυγχάνουν καλά σερί. Το κουπόνι δεν έχει παρά λίγες τέτοιες περιπτώσεις. Και φυσικά δεν είναι εύκολες οι προβλέψεις όταν οι ομάδες είναι ασταθείς και πότε χάνουν, πότε κερδίζουν. Μπορεί λοιπόν να έπεσε ομίχλη στο κουπόνι, αλλά άλλος δρόμος δεν υπάρχει, παρά να πάμε παρακάτω.

Απολογισμός

Ο Γκούφη σταθερά πάνω από τον μέσο όρο. Με 14/25 επιτυχημένες προβλέψεις έφτασε και πάλι στο 56%. Αναλυτικά 10/15 στις ευκαιρίες, μόνο 1/5 στα φαβορί και 3/5 στις εκπλήξεις. Φυσικά μεγάλη επιτυχία ήταν και η πρόβλεψη ότι η Ελλάδα δε θα χάσει στο Βέλγιο. Κατά τα λοιπά ο Γκούφη είναι υπερήφανος για τις νίκες της Οπάβα (2.70), της Σκίβε (2.20), της Β. Ιρλανδίας (2.20), του Κορκ (2.10), της Μπάλα Τάουν (1.95), του Σίδνεϋ (1.95), της Μπόλτον (1.91) και το over στο ντέρμπι Σεντ Πάτρικ-Σάμροκ (2.02)

Ξεχωρίζοντας ευκαιρίες

1942. Νίκη της Κασίμα 1.67 (Σάββατο 13.00)

Η Κασίμα θα διεκδικήσει και φέτος το πρωτάθλημα. Αντιμετωπίζει την Ομίγια που πέρυσι τα πήγε πολύ καλά, αλλά φέτος ξεκίνησε με τέσσερις ήττες.

1947. Ανόβερο-Ουνιόν 2-3 γκολ 1.77 (Σάββατο 14.00)

Η Ουνιόν είναι πρωτοπόρος ενώ κανείς δεν το περίμενε και το Ανόβερο κατρακύλησε στη 4η θέση κι άλλαξε προπονητή. Το ματς μοιάζει για 1-1.

1993. Νίκη της Ντοκάνστερ 1.72 (Σάββατο 15.00)

Η Ντοκάνστερ που έχει εξασφαλίσει την απ’ ευθείας άνοδο, όταν κάνει καμιά ήττα αμέσως αντιδράει με σαρωτική νίκη. Την προηγούμενη αγωνιστική έχασε από την Πλίμουθ, οπότε τώρα δε θα βρει εμπόδια απέναντι στην απογοητευμένη Γκρίσμπι.

1986. Αμβούργο-Κολωνία over 2.00 (Σάββατο 16.30)

Η Κολωνία σχεδόν πάντα σκοράρει εκτός. Στα τελευταία 5 παιχνίδια έβαλε 10 γκολ. Το Αμβούργο είναι φαβορί και θα σκοράρει έτσι κι αλλιώς. Οπότε ο Γκούφη βλέπει πολλά γκολ.

2071. Νίκη της Μπόλτον από ημίχρονο 1.87 (Σάββατο 17.00)

Τα πράγματα είναι απλά. Η Μπόλτον καλπάζει και η Τσέτσερφιλντ δε τα καταφέρνει και θα χάσει τη κατηγορία. Νίκη από ημίχρονο και πολλά γκολ.

2001. Νίκη της Στιβενέιτς 1.91 (Σάββατο 17.00)

Η έκπληξη της League 2, η Στιβενέιτς θα παίξει μπαράζ ανόδου. Έχει πολύ μεγάλο σερί στο γήπεδο της και η Μπαρνέτ μπορεί να είναι επικίνδυνη, αλλά ταυτόχρονα είναι κουρασμένη και τελείως αδιάφορη.

2005. Νίκη της Λέστερ 1.85 (Σάββατο 17.00)

Η Λέστερ μεταμορφώθηκε. Έχει σερί νικών στο πρωτάθλημα και βρίσκεται και στους 8 του Champions League. Η Στόοουκ θα είναι το επόμενο θύμα της.

2009. Χαλ-Γουέστ Χαμ over 1.75 (Σάββατο 17.00)

Αν εξαιρέσουμε τη Σουόνση έχουν τις χειρότερες άμυνες στη κατηγορία. Αυτό είναι το επιχείρημα για τη πρόταση του over.

2011. Γουλβς-Κάρντιφ over 1.90 (Σάββατο 17.00)

Εδώ το over είναι αουτσάιντερ. Όμως στα ματς που έδωσαν οι δύο ομάδες τη προηγούμενη αγωνιστική μπήκαν από 4 γκολ στο καθένα. Στον πρώτο γύρο η Κάρντιφ κέρδισε 2-1. Όλα συντείνουν να μπουν γκολ.

2022. Νίκη της Όλντερσοτ 1.92 (Σάββατο 17.00)

Η Σόλιχουλ έχει ήδη 10 ήττες στο γήπεδο της και στους 4 τελευταίους αγώνες δεν έχει νίκη με τρεις ήττες. Αντίθετα η Όλντερσοτ όχι μόνο είναι σε φόρμα αλλά έχει μόνο μια ήττα στους τελευταίους 15 αγώνες.

2045. Αλόα-Άλμπιον over 1.78 (Σάββατο 17.00)

Ο καταιγισμός των over συνεχίζεται. Η Αλόα βάζει τουλάχιστον δύο γκολ στο γήπεδο της και η Άλμπιον είναι σε άνοδο.

2057. Νίκη της Σεντ Τζόνστον 2.05 (Σάββατο 17.00)

Η Χάμιλτον έχει καταβυθιστεί και δε μπορεί να συνέλθει. Βρίσκεται στη τελευταία θέση και έρχεται από βαριά ήττα. Αντίθετα η Σεντ Τζόνστον φιγουράρει στη 4η θέση, με καλύτερες επιδόσεις εκτός έδρας, έχοντας ήδη 7 νίκες.

2101. Νίκη της Βάσας 187 (Σάββατο 19.00)

Και μια βόλτα στην Ουγγαρία. Η Βάσας κάνει καλό πρωτάθλημα και ισοβαθμεί στη 3η θέση με τη Φερεντσβάρος. Αντιμετωπίζει τη Ντεμπρέτσεν που έχει χάσει τα μισά παιχνίδια που έδωσε και βρίσκεται στη 3η θέση αλλά από το τέλος.

2108. Νίκη της Αντάλιασπορ 2.10 (Σάββατο 19.00)

Η Αντάλιασπορ ξεκίνησε το πρωτάθλημα μουδιασμένα. Εδώ και καιρό όμως σκαρφαλώνει στη βαθμολογία με πολύ καλά αποτελέσματα. Βρίσκεται στη 6η θέση και τη προηγούμενη αγωνιστική δεν έχασε από την Μπεσίκτας. Η Καίσερισπορ αφ’ ότου σώθηκε ξαναέκανε κοιλιά.

2117. Ολυμπιακός-Πλατανιάς 4-6 goal 2.35 (Σάββατο 19.30)

Με καινούριο προπονητή ο Ολυμπιακός θα μπει φουριόζος. Ίσως και μόνος του να προσφέρει τα 4 γκολ. Με δεδομένο ότι κι ο Πλατανιάς σκοράρει, είναι καιρός τα παιχνίδια του Ολυμπιακού να φύγουν από το under.

2166. Νίκη του Χιούστον 2.15 (Σάββατο 03.30)

Ο Γκούφη το είπε και δικαιώθηκε. Το Χιούστον θα έχει και πάλι φέτος την απόρθητη έδρα του. Έχει ήδη δύο νίκες επί των πρωταθλητών του Σιάτλ κι επί του πρωτοπόρου της Ανατολής Κολόμπους. Ήρθε η σειρά της Νέας Υόρκης.

2179. Νίκη της Γιεγού 1.67 (Κυριακή 09.00)

Πάμε στην Άπω Ανατολή. Στο πρωτάθλημα Ν.Κορέας που μόλις άρχισε. Η Γιεγού είναι η μόνο ομάδα με τρεις νίκες και αντιμετωπίζει τη Γκουάνγκτζου που εκτός έχει δώσει δύο ματς γνωρίζοντας την ήττα και στα δύο.

2188. Νίκη της Σαντόγκ Λουνέγκ 1.93 (Κυριακή 10.30)

Πάμε δίπλα στη Κίνα. Η Λουνέγκ έχει δύο νίκες αλλά στο γήπεδο της. Αντιμετωπίζει εκτός της Γιατάι που θα δώσει τον πρώτο αγώνα στο γήπεδο της. Εκτός έχει δύο ήττες. Ο Γκούφη πιστεύει ότι η Λουνέγκ θα κάνει τρεις τις νίκες και η Γιατάι τρεις τις ήττες.

2256. Νίκη της Γιαγκελόνια 1.53 (Κυριακή 16.00)

Η πρωτοπόρος στη Πολωνία θα κερδίσει περίπατο τη Νιετσιέτζα. Ο Γκούφη προτείνει και το over με καλύτερη απόδοση (1.80) ή τη νίκη της Γιαγκελόνια από ημίχρονο. Φυσικά υπάρχει και το συντηρητικό ποντάρισμα της απλής νίκης.

2375. Στρασβούργο-Σοσό over 2.30 (Δευτέρα 21.45)

Ο Γκούφη θα επιλέξει ένα over που δίνεται ως απόλυτο αουτσάιντερ. Το Στρασβούργο στα τελευταία 5 παιχνίδια στο γήπεδο του έχει τρία ματς με 4-6 γκολ στα δύο άλλα μπήκαν από δύο γκολ. Η Σοσό έρχεται από over και over έληξε και η αναμέτρηση τους στον πρώτο γύρο. Τα επιχειρήματα είναι αρκετά.

Ξεχωρίζοντας τα φαβορί

1941. Σίδνεϋ 1.58 (Σάββατο 11.50)

2003. Πόρτσμουθ 1.42 (Σάββατο 17.00)

2066. Μπιλμπάο 1.45 (Σάββατο 17.15)

2176. Σονάν 1.60 (Κυριακή 08.00)

2185. Μέλμπουρν Βίκτορι 1.45 (Κυριακή 10.00)

2208. Σέλτικ 1.30 (Κυριακή 14.30)

2239. Μίλαν 1.40 (Κυριακή 16.00)

2334. Ουνιόν-Ταγιέρες under 1.45 (Δευτέρα 03.15)

Αναζητώντας εκπλήξεις

1967. Ούφα νίκη 3.35, ισοπαλία 2.65 (Σάββατο 15.00)

1975. Σαλερνιτάνα νίκη 2.95, ισοπαλία 2.60 (Σάββατο 16.00)

1990. Βέρντερ νίκη 2.85, ισοπαλία 3.15 (Σάββατο 16.30)

2030. Σεντ Πόλτεν νίκη 4.30, ισοπαλία 3.30 (Σάββατο 17.00)

2109. Καντεμίρ νίκη 3.10, ισοπαλία 3.10 (Σάββατο 19.00)

2147. Μονακό νίκη 3.45, ισοπαλία 3.30 (Σάββατο 22.00)

2207. Γκρόιτερ νίκη 3.45, ισοπαλία 3.05 (Κυριακή 14.30)

2292. Οβιέδο νίκη 4.15, ισοπαλία 2.95 (Κυριακή 19.00)

Μια τετράδα με ρίσκο

(τη προηγούμενη εβδομάδα 2/4)

2005. Λέστερ 1.85 (Σάββατο 17.00)

2109. Καντεμίρ 3.10 (Σάββατο 19.00)

2147. Μονακό 3.45 (Σάββατο 22.00)

2375. Στρασβούργο-Σοσό over 2.30 (Δευτέρα 21.45)

Απόδοση 45.50

Ο Γκούφη σας προτείνει να ρίξετε μια ματιά σε 13 αγώνες

(από την προεπιλογή του)

(την προηγούμενη εβδομάδα 2/10 – 20%

1950. Βιγιαρεάλ-Εϊμπάρ goal-goal 1.78 (Σάββατο 14.00)

1953. Τρανμίρ 1.78 (Σάββατο 14.15)

1956. Εβεργκράντε 2.10 (Σάββατο 14.35)

1999. Νοτς Κάουντι 2.35 (Σάββατο 17.00)

2000. Πλίμουθ 2.20 (Σάββατο 17.00)

2013. Μπράιτον 1.45 (Σάββατο 17.00)

2022. Μπάροου 2.10 (Σάββατο 17.00)

2055. Πάρτικ 2.05 (Σάββατο 17.00)

2114. Μάτερσμπουργκ 1.91 (Σάββατο 19.30)

2131. Βασιλεία 1.55 (Σάββατο 21.00)

2333. Νιούελς 1.60 (Σάββατο 22.00)

2625. Χουαρές 1.87 (Σάββατο 04.00)

2326. Ρίβερ Πλέιτ 2.30 (Κυριακή 02.15)

Τροφή για σκέψη για τους πολύ τολμηρούς

Τη προηγούμενη εβδομάδα ο Γκούφη πρότεινε μόνο Ελλάδα και δικαιώθηκε. Όλοι ξέρουμε ότι το Βέλγιο ισοφάρισε στο τέλος. Αλλά και η ισοπαλία έδωσε απόδοση 4.75. Πάμε στα σημερινά. Δύο προτάσεις έχει ο Γκούφη, όχι και τόσο σημαντικές. Σάββατο 17.00, κωδικός 2007. Η Μπόρνμουθ δε χάνει από την Τότεναμ. Η νίκη δίνει 5.00 και η ισοπαλία 3.75. Δεύτερη πρόταση την Κυριακή στις 16.30, κωδικός 2196. Η Γκαζιάντεπσπορ έχει συνέλθει και θα παλέψει για τη σωτηρία απέναντι στην αδιάφορη και ντεφορμέ Οσμάνλισπορ. Η νίκη δίνει 5.75 και η ισοπαλία 3.75. Αυτά για σήμερα.

