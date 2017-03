Και πάλι γεια σας!

Φτάσαμε σε μια ακόμα διακοπή, αφιερωμένη στις εθνικές ομάδες. Οπότε περιορίζονται και οι προβλέψεις από 36 σε 25. Ειδικά στις εθνικές κυριαρχούν αποδόσεις 1.40 και κάτω. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω.

Απολογισμός

Αρκετά καλά τα πήγε ο Γκούφη τη προηγούμενη εβδομάδα. Με 20/36 προβλέψεις ξεπέρασε λίγο το μέσο όρο με 56%. Αναλυτικά 11/20 στις ευκαιρίες, 4/8 στα φαβορί και 5/8 στις εκπλήξεις. Ο Γκούφη είναι υπερήφανος για τις νίκες της Γκρόιτερ (3.40), της Σπαλ (3.15), της Λέστερ (2.95), της Μπλακπουλ (2.20), της Ανζέ (2.15), της Όλντερσοτ (1.91) και για το over στον αγώνα Χιρόνα-Καντίθ (2.05).

Ξεχωρίζοντας ευκαιρίες

1290. Νίκη της Μπάλα Τάουν 1.95 (Σάββατο 16.30)

Ας ξεκινήσουμε από το ασθενικό πρωτάθλημα της Ουαλίας. Έχουμε φτάσει στα play-offs και η Μπάλα Τάουν είναι στη 3η θέση και διεκδικεί ενώ η Κάρντιφ είναι στην τελευταία και έχει ήδη πάει διακοπές.

1291. Νίκη της Κόνναχς 1.77 (Σάββατο 16.30)

Ο Γκούφη επιμένει με Ουαλία. Η Κόνναχς είναι στη 2η θέση και απειλείται από τη Μπάλα Τάουν, ενώ η αλλοπρόσαλλη Μπαγκόρ είναι στη 4η θέση και πολύ μακριά.

1411. Νίκη της Μπόλτον 1.91 (Σάββατο 17.00)

Η Μπόλτον τελικά τα κατάφερε. Απ’ ότι φαίνεται θα επιστρέψει στην championship με απ’ ευθείας άνοδο. Έχει τρεις συνεχόμενες νίκες εκτός και θα κάνει κι άλλη μια επί της Σριούσμπερι που παλεύει με τη σωτηρία αλλά θα ψάξει βαθμούς σε επόμενους αγώνες.

1311. Καρλάιλ-Κρου over 1.70 (Σάββατο 17.00)

Η Καρλάιλ έχει βάλει 56 γκολ κι έχει δεχθεί άλλα τόσα. Η Κρου μπορεί να έχει βάλει λιγότερα, αλλά έχει 4 over στους τελευταίους 5 αγώνες εκτός.

1312. Νίκη της Στίβενεϊτς 2.95 (Σάββατο 17.00)

Η Στίβενεϊτς με 9 νίκες εκτός διεκδικεί και την απ’ ευθείας άνοδο, ενώ κανείς δεν την περίμενε. Έρχεται και από θρίαμβο επί της πανίσχυρης Πόρτσμουθ. Η Κέμπριτζ θεωρητικώς έχει ελπίδες για τα play-offs, αλλά αδυνατεί να κάνει κάποιο σερί. Στην έδρα της μάλιστα έχει και μόνο μία νίκη στους τελευταίους πέντε αγώνες.

1317. Νίκη της Μπλάκπουλ 1.57 (Σάββατο 17.00)

Η Μπλάκπουλ φαίνεται ότι βρίσκεται σε καλό φεγγάρι κι έχει σταματήσει τον ασταμάτητο κατήφορο. Τώρα έστω και στη league 2 ελπίζει σοβαρά στα play-offs. Η Χάρτλπουλ φανερά αδύναμη εκτός δε θα αντισταθεί.

1444. Νίκη της Κορκ 2.10 (Σάββατο 17.00)

Η Κορκ είναι ο φόβος των πρωταθλητών της Νταντάλκ. Τους νίκησαν στο σούπερ καπ για πλάκα 3-0 και τώρα τους υποδέχονται και πάλι. Η Κορκ έχει μόνο νίκες ενώ η Νταντάλκ κατάφερε ήδη να χάσει εκτός από τη Μπρέι.

1388. Αλόα-Κουίνς Παρκ over 1.85 (Σάββατο 17.00)

Η Αλόα βάζει 2 με 3 γκολ στην έδρα της και η Κουίνς Παρκ σπάνια δε σκοράρει εκτός. «Απλή μέθοδος των τριών» που θα έλεγε και ο μεγάλος Αλέφαντος.

1447. Σεντ Πάτρικ-Σάμροκ over 2.02 (Σάββατο 19.00)

Ντέρμπι. Με τη διαφορά ότι η Σεντ Πάτρικ ξεκίνησε χάλια χωρίς νίκη, με 4 ήττες σε 5 αγώνες. Στο γήπεδο της έδωσε δύο αγώνες κι έφερε δύο over. Αναμένεται να αντιδράσει. Κι η Σάμροκ ξεκίνησε μέτρια, έχοντας επίσης δύο over στους δύο αγώνες πού έδωσε εκτός.

1437. Νίκη της Ράμπλα 2.20 (Σάββατο 21.30)

Κατ’ ευθείαν στην Ουρουγουάη, στη χώρα με τα πολλά «ου». Η Ράμπλα δείχνει χαρακτήρα κι έχασε τη νίκη στην έδρα της Πενιαρόλ με δύο γκολ στις καθυστερήσεις. Στο γήπεδο της είναι αήττητη σε τρεις αγώνες με δύο νίκες. Η Ρασίγκ έχει τρεις ήττες εκτός σε τέσσερις αγώνες.

1486. Νίκη του Σίδνεϊ 1.95 (Κυριακή 11.00)

Η πρωτοπόρος ομάδα του Σίδνεϊ με μόλις μια ήττα σε 23 αγώνες δε θα δυσκολευτεί στο Περθ εναντίον της Γκλόρι. Η απόδοση κοντά στο 2.00 είναι ευκαιρία.

1503. Νίκη στης Σκίβε 2.20 (Κυριακή 14.45)

Κι αυτή η απόδοση μοιάζει ευκαιρία στη 2η κατηγορία της Δανίας. Η Σκίβε είναι 2η διεκδικεί απ’ ευθείας άνοδο και στο γήπεδο της έχει 8 νίκες σε 10 αγώνες. Αντιμετωπίζει τη 10η Φρεντερίτσια, που έχει κερδίσει εκτός μόνο την ουραγό ΑΒ.

1518. Νίκη της Σπαλ 2.00 (Κυριακή 16.00)

Ο Γκούφη έχει ακολουθήσει έγκαιρα τη Σπαλ που του έχει δώσει πολλές νίκες. Τη Σπαλ που κανείς δε τη πίστευε. Τώρα στο ντέρμπι κορυφής με τη Φροζινόνε θα τα καταφέρει και πάλι, καπαρώνοντας την απ’ ευθείας άνοδο. Ποιος να το πίστευε (εκτός από τον Γκούφη φυσικά).

1623. Νίκης της Β.Ιρλανδίας 2.20 (Κυριακή 21.45)

Κάποτε ήταν του κλότσου και του μπάτσου. Τώρα ξέρει να προκρίνεται και στα τελικά. Ακολουθεί κατά πόδας τη Γερμανία. Βρίσκεται στη 2η θέση πιο πάνω από την Τσεχία και τη Νορβηγία, την οποία και αντιμετωπίζει. Η Νορβηγία δεν νίκησε ούτε τους Αζέρους, πώς να τα βάλει με τους Ιρλανδούς.

1625. Νίκη της Πολωνίας 1.80 (Κυριακή 21.45)

Κανονικά ο αγώνας με το Μαυροβούνιο είναι ντέρμπι. Αλλά η Πολωνία του Λεβαντόφσκυ κάτι λίγο θυμίζει από τη φοβερή Πολωνία της δεκαετίας του ΄70.

Ξεχωρίζοντας τα φαβορί

1409. Σέφιλντ 1.42 (Σάββατο 17.00)

1420. Φερόες 1.50 (Σάββατο 19.00)

1422. Ελβετία από ημίχρονο 1.42 (Σάββατο 19.00)

1424. Σουηδία 1.40 (Σάββατο 19.00)

2419. Νάσιοναλ 1.32 (Κυριακή 22.30)

Αναζητώντας εκπλήξεις

1267. Σεντ Μίρεν νίκη 3.50, ισοπαλία 3.30 (Σάββατο 14.30)

1472. Πόρτλαντ νίκη 2.95, ισοπαλία 3.30 (Σάββατο 01.30)

1430. Οπάβα νίκη 2.70, ισοπαλία 3.00 (Κυριακή 13.15)

1515. Περούτζια νίκη 3.20, ισοπαλία 2.85 (Κυριακή 16.00)

1629. Σέρρο νίκη 2.95, ισοπαλία 3.05 (Κυριακή 22.30)

Μια τετράδα με ρίσκο

(τη προηγούμενη εβδομάδα 3/4)

1312. Στιβενέιτς 2.95 (Σάββατο 17.00)

1444. Κορκ 2.10 (Σάββατο 17.00)

1472. Πόρτλαντ 2.95 (Σάββατο 01.30)

1430. Οπάβα 2.70 (Κυριακή 13.15)

Απόδοση 49.34

Ο Γκούφη σας προτείνει να ρίξετε μια ματιά σε 10 αγώνες

(από την προεπιλογή του)

(την προηγούμενη εβδομάδα 8/13 – 61.50%

1410. Μίλγουολ 1.91 (Σάββατο 17.00)

1408. Νορθάμπτον 2.55 (Σάββατο 17.00)

1344. Γκέιτσχεντ 2.25 (Σάββατο 17.00)

1423. Κύπρος 1.80 (Σάββατο 19.00)

1640. Μπάνφιλντ 1.95 (Σάββατο 21.00)

1449. Οβιέδο-Χιρόνα over 2.05 (Σάββατο 21.30)

1532. Ενέρτζια 1.98 (Κυριακή 07.00)

1500. Ολύμπια 2.00 (Κυριακή 14.00)

1523. Καντίθ 2.00 (Κυριακή 17.00)

1619. Μπάρι 1.90 (Κυριακή 21.30)

Τροφή για σκέψη για τους πολύ τολμηρούς

Τη προηγούμενη εβδομάδα ο Γκούφη δεν έβλεπε κάτι αξιόπιστο, γι’ αυτό και πρότεινε μια περίεργη πρόβλεψη σε έναν και μόνο αγώνα. Η Σιον να προηγηθεί στο ημίχρονο και να μη νικήσει. Τελικά το ματς έληξε άδοξα 0-0. Και σήμερα ο Γκούφη δε βλέπει καμιά σπουδαία ευκαιρία. Θα προτείνει όμως την έκπληξη της Εθνικής Ελλάδος στο Βέλγιο. Όχι για λόγους πατριωτικούς, αλλά γιατί πιστεύει ότι ήρθε η ώρα το Βέλγιο να τα βρει σκούρα. Κωδικός 1450 το Σάββατο το βράδυ. Η νίκη της Εθνικής δίνει 9.75 και η ισοπαλία 4.75. Αυτά για σήμερα.

Και μέχρι την άλλη Παρασκευή

Για πάντα Γκούφη!!!