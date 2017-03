Και πάλι γεια σας!

Η στατιστική λέει ότι μια ομάδα που παίζει σε ευρωπαϊκό αγώνα και κερδίζει είναι το πιθανότερο να ατυχήσει στο πρωτάθλημα. Όπως η Μπαρτσελόνα που έχασε από τη Λα Κορούνια, μετά την επική της πρόκριση. Φυσικά συμβαίνει και το αντίστροφο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέχει όποιος ποντάρει. Πέραν τούτου, η εποχή είναι θολή, τα σερί δε διατηρούνται και τα απρόβλεπτα αποτελέσματα είναι συχνά. Γι’ αυτό προσοχή.

Απολογισμός

Καλά τα πήγε ο Γκούφη τη προηγούμενη εβδομάδα. Όχι συγκλονιστικά, απλώς καλά. Κάτι παραπάνω από το μέσο όρο. Τρεις αγώνες αναβλήθηκαν οπότε είχαμε αποτελέσματα σε 33 αγώνες αντί για 36. Και οι επιτυχημένες προβλέψεις ήταν 17. Αναλυτικά 8/18 στις ευκαιρίες, 4/8 στα φαβορί και 5/7 στις εκπλήξεις. Σημαντική επιτυχία ήταν και το 2/2 στη στήλη «τροφή για σκέψη για τους πολύ τολμηρούς». Ο Γκούφη είναι υπερήφανος για τις νίκες της Χέρτα (5.00), της Τζίλιγχαμ (3.10), του Πόρτ Βέιλ (2.90), της Λεβάντε (2.90), της Ουντινέζε (2.25), της Σεντ Πόλτεν (2.12), του Χιούστον (1.90) και της Σπαλ (1.85). Ήταν καλή σοδειά.

Ξεχωρίζοντας ευκαιρίες

740. Εϊμπάρ-Εσπανιόλ over 1.90 (Σάββατο 14.00)

Ένας ψυχαγωγικός αγώνας χωρίς ιδιαίτερα κίνητρα. Η Εϊμπάρ σκοράρει με ευκολία και ανοίγει το σκορ νωρίς στο πρώτο ημίχρονο. Η Εσπανιόλ μας έχει συνηθίσει στα πολλά γκολ. Οπότε ο Γκούφη δε καταλαβαίνει γιατί τα πολλά γκολ είναι αουτσάιντερ.

752. Νίκη της Καϊσερίσπορ 1.75 (Σάββατο 15.00)

Σε πολύ καλή φόρμα η Καϊσερίσπορ έβγαλε το λάδι στη πρωταθλήτρια Μπεσίκτας και τώρα αντιμετωπίζει την καταδικασμένη Γκαζιάντεπσπορ που ακόμα δεν έχει νικήσει εκτός, έχοντας 8/11 ήττες.

769. Άουσμπουργκ-Φράιμπουργκ over 2.00 (Σάββ’ 16.30)

Η Άουσμπουργκ με τρία συνεχόμενα over στο γήπεδο της και η Φράιμπουργκ με τέσσερα συνεχόμενα over εκτός έδρας. Απορίας άξιο γιατί οι μπουκ θεωρούν φαβορί το under.

784. Νίκη της Μπόλτον 1.72 (Σάββατο 17.00)

Αυτή τη φορά η Μπόλτον, που τόσο ταλαιπωρήθηκε τα τελευταία χρόνια, είναι αποφασισμένη να επιστρέψει στη Championship. Έχει μόνο μια ήττα στα τελευταία δέκα παιχνίδια κι έρχεται από δύο εκτός έδρας θριάμβους, βάζοντας 8 γκολ. Η Νορθάμπτον απλά ήρθε στη κατηγορία για να μείνει και τίποτα περισσότερο.

802. Νίκη της Μπλάκπουλ 2.20 (Σάββατο 17.00)

Η ιστορική Μπλάκπουλ ξύπνησε από τη πολύχρονη κατρακύλα και ελπίζει να δώσει play-offs ανόδου. Τώρα αντιμετωπίζει την ουραγό Νιούπορτ, που δίνει τον νυν υπέρ πάντων αγώνα, αλλά απέχει ακόμα επτά βαθμούς από τη σωτηρία.

804. Νίκη της Πόρτσμουθ 1.82 (Σάββατο 17.00)

Η Πόρτσμουθ ανήκει στη παραπάνω κατηγορία και η πόρτα της απ’ ευθείας ανόδου είναι ανοιχτή. Είναι ποιοτικά καλύτερη ομάδα από την ενθουσιώδη Στίβενεϊτς που ξεπέρασε τον εαυτό της φτάνοντας στην 6η θέση.

775. Νίκη της Όλντερσοτ 1.91 (Σάββατο 17.00)

Η Όλντερσοτ είχε ένα αήττητο 11 αγώνων, στη προσπάθεια της να εισέλθει στα play-offs. Τώρα επιστρέφει στην έδρα της και αντιμετωπίζει την αδιάφορη Σάτον, που εκτός έδρας χάνεται με μόνο δύο νίκες σε 17 αγώνες.

824. Νίκη της Αρμπρόουθ 1.72 (Σάββατο 17.00)

Η Αρμπρόουθ είναι 2η και απέχει από την κορυφή και την άνοδο τρεις βαθμούς. Εκτός έδρας έχει μόνο μια ήττα σε 13 αγώνες και αντιμετωπίζει την αδιάφορη Μπέργουικ που ήδη έχει 6 ήττες στο γήπεδο της.

857. Νίκη της Στουρμ 2.18 (Σάββατο 19.30)

Περίεργη η ομάδα από το Γκρατς. Όταν είναι σε φόρμα πετυχαίνει μεγάλες νίκες. Στα ντεφορμέ διαλείμματα μπορεί να χάσει κι από τον τελευταίο. Την προηγούμενη αγωνιστική και τη νίκη επί της Ραπίντ ας τη θεωρήσουμε αρχής καινούριας φόρμας. Αντιμετωπίζει την Αντμίρα που βρίσκεται 15 πόντους πίσω, αλλά δε κινδυνεύει.

865, Νίκη της Νέας Υόρκης Σίτι 1.85 (Σάββατο 20.00)

Η δεύτερη ομάδα της Νέας Υόρκης αν αντέξει θα πρωταγωνιστήσει. Είναι αρχή ακόμα, αλλά έχει ενισχυθεί και ο περίπατος με την Ουάσιγκτον λέει πολλά. Το Μόντρεαλ πάει για μια ακόμα μέτρια σαιζόν.

874. Νίκη της Ανζέ 2.10 (Σάββατο 21.00)

Η Ανζέ μετά από ένα καλό σερί έχασε εκτός από την Μαρσέιγ. Είναι σε καλό φεγγάρι και θα επιστρέψει στις νίκες. Άλλωστε η Γκιγκάμπ και αδιάφορη είναι και μέτρια τον τελευταίο καιρό και εκτός έδρας έχει πενιχρές επιδόσεις.

886. Νίκη της Μίλαν 1.55 (Σάββατο 21.45)

Η Τζένοα κατρακυλάει στις τελευταίες θέσεις αλλά δε θα κινδυνέψει. Η Μίλαν ήταν άτυχη με τη Γιουβέντους και θέλει άμεσα να επιστρέψει στις νίκες. Κι άλλη μια χρονιά εκτός Ευρώπης δεν αντέχεται.

907. Νίκη τους Πόρτλαντ 1.75 (Σάββατο 04.30)

Το Χιούστον πιστοποίησε τη καλή του έδρα με δύο νίκες. Το Πόρτλαντ όμως έδειξε ότι θα πρωταγωνιστήσει με επίσης δύο νίκες, τη μια στο γήπεδο του και την άλλη εκτός στο Λος Άντζελες.

912. Νίκη της Γιέγιου 1.68 (Κυριακή 10.00)

Η Γιέγιου σαφώς ανώτερη από την Γεονάμ. Ξεκίνησε με δύο νίκες και καλή πορεία στο ασιατικό Champion League. Αντίθετα η Γεονάμ ξεκίνησε με δύο ήττες, δεχόμενη και πέντε γκολ. Φυσικά μιλάμε για το πρωτάθλημα της Κορέας.

933. ΠΑΟΚ-Πανιώνιος goal-goal 2.00 (Κυριακή 15.00)

Ο ΠΑΟΚ μπορεί να κερδίσει, αν και είναι σοκαρισμένος από την ήττα από την ΑΕΚ, αλλά δύσκολα θα κρατήσει ανέπαφη την εστία του, μιας κι ο Πανιώνιος δε παραλείπει να σκοράρει στα εκτός έδρας παιχνίδια του.

936. Νίκη της Μπασάκσεχιρ 1.55 (Κυριακή 15.00)

Η Μπασάκσεχιρ αφού ταρακουνήθηκε λίγο επανήλθε στις νίκες κι έχει ένα μικρό σερί με τρεις. Θα τις κάνει τέσσερεις γιατί η Καντεμίρ μπορεί να είναι ψηλά στη βαθμολογία, αλλά εκτός έδρας είναι τελευταία, με 9 ήττες σε 11 αγώνες.

951. Σαμπντόρια-Γιουβέντους under 1.75 (Κυριακή 16.00)

Η Σαμπντόρια θα παίξει για το 0-0 και η Γιουβέντους κουρασμένη από τους ευρωπαϊκούς αγώνες θα παίξει συντηρητικά. Ίσως δούμε κανένα late γκολ.

988. Νίκη της Τενεφίφη 1.80 (Κυριακή 18.00)

Η Τενερίφη έχει καβατζάρει τα play-offs κι αυτό χάρις στην έδρα της όπου είναι αήττητη. Αλλά είναι αήττητη και γενικώς για έντεκα αγώνες. Αντιμετωπίζει τη νεοφώτιστη Ρέους, η οποία μπορεί να είναι ευχαριστημένη που κρατήθηκε στη κατηγορία.

997. Χιρόνα-Καντίθ over 2.05 (Κυριακή 19.00)

Η Χιρόνα είπαμε δε τη χάνει την άνοδο φέτος. Του χρόνου θα παίζει με τη Ρεάλ και τη Μπαρτσελόνα. Αντιμετωπίζει τη 3η Καντίθ η οποία πάντα σχεδόν σκοράρει εκτός έδρας. Έξη γκολ στα τελευταία τρία ματς. Η Χιρόνα θα σκοράρει χωρίς άλλο, εφ’ όσον είναι αήττητη στο γήπεδο της με 11/15 νίκες.

1043. Νίκη της Ουνιόν 1.70 (Δευτέρα 21.15)

Ούτε η ίδια δε το πίστευε ότι 10 αγωνιστικές πριν το τέλος θα ήταν σε θέση απ’ ευθείας ανόδου. Η Ουνιόν με απανωτές νίκες και με απόρθητη έδρα – μόνο μια ήττα σε 12 αγώνες – αντιμετωπίζει την αδιάφορη Νυρεμβέργη ελπίζοντας να συνεχίσει το σερί της, ώστε η πρωτεύουσα να αποκτήσει και 2η ομάδα στη μεγάλη κατηγορία.

Ξεχωρίζοντας τα φαβορί

764. Φροζινόνε 1.55 (Σάββατο 16.00)

793. Σέφιλντ 1.33 (Σάββατο 17.00)

799. Ντονκάστερ 1.48 (Σάββατο 17.00)

810. Νόργουιτς-Μπάρνσλεϊ over (Σάββατο 17.00)

2462. Λουντογκόρετς 1.33 (Σάββατο 17.30)

891. Κόλο-Κόλο 1.40 (Σάββατο 23.30)

918. Λεβάντε 1.50 (Κυριακή 13.00)

1017. Μπόκα 1.40 (Κυριακή 00.30)

Αναζητώντας εκπλήξεις

739. Γκρόιτερ νίκη 3.40, ισοπαλία 3.20 (Σάββατο 14.00)

763. Σπαλ νίκη 3.15, ισοπαλία 2.70 (Σάββατο 16.00)

817. Λέστερ νίκη 2.95, ισοπαλία 3.15 (Σάββατο 17.00)

863. Βίλεμ νίκη 3.50, ισοπαλία 3.10 (Σάββατο 19.30)

911. Γκάμπα Οσάκα νίκη 3.30, ισοπαλία 3.20 (Κυριακή 10.00)

948. Κιέβο νίκη 3.10, ισοπαλία 2.90 (Κυριακή 16.00)

971. Κάρβινα νίκη 3.65, ισοπαλία 3.10 (Κυριακή 17.30)

983. Ντιζόν νίκη 2.70, ισοπαλία 2.95 (Κυριακή 18.00)

Μια τετράδα με ρίσκο

(τη προηγούμενη εβδομάδα 1/3)

763. Σπαλ 3.15 (Σάββατο 16.00)

802. Μπλάκπουλ 2.20 (Σάββατο 17.00)

911. Γκάμπα Οσάκα 3.30 (Κυριακή 10.00)

997. Χιρόνα-Καντίθ over 2.05 (Κυριακή 19.00)

Απόδοση 46.88

Ο Γκούφη σας προτείνει να ρίξετε μια ματιά σε 13 αγώνες

(από την προεπιλογή του)

(την προηγούμενη εβδομάδα 8/13 – 61.50%

744. Νότιγχαμ-Ντέρμπι over 1.90 (Σάββατο 15.00)

813. Κρύσταλ Πάλας 1.80 (Σάββατο 17.00)

838. Μπιλμπάο-Ρεάλ 4-6 goal 2.30 (Σάββατο 17.15)

839. Σλάβια 2.00 (Σάββατο 17.30)

858. Αλτάχ 2.30 (Σάββατο 19.30)

873. Μπορντό 1.85 (Σάββατο 21.00)

880. Σερρο 1.90 (Σάββατο 21.00)

906. Αδελαίδα-Ρόαρ over 1.58 (Κυριακή 08.00)

915. Γκεντσλέρ 1.70 (Κυριακή 12.30)

944. Γιάμπλονετς 1.53 (Κυριακή 16.00)

967. Αστέρας 1.80 (Κυριακή 17.15)

981. Σοντερίσκε 2.20 (Κυριακή 18.00)

998. ΠΑΟ-Ολυμπιακός 2-3 goal 1.93 (Κυριακή 19.30)

Τροφή για σκέψη για τους πολύ τολμηρούς

Τη προηγούμενη εβδομάδα ο Γκούφη θριάμβευσε. Η Χέρτα νίκησε τη Ντόρτμουντ με απόδοση 5.00 και ο Ηρακλής δεν έχασε από τον ΠΑΟ, με την ισοπαλία να δίνει 3.60. Πάμε στα σημερινά. Ο Γκούφη θα προτείνει μόνο έναν αγώνα και με μια περίεργη πρόβλεψη (κωδικός 847 – Σάββατο 18.45). Είναι ο αγώνας Λουκέρνη-Σιόν. Η πρόβλεψη του Γκούφη με βάση τη στατιστική είναι πραγματικά περίεργη. Επιμένει ότι η Σιον θα προηγηθεί στο ημίχρονο, αλλά δε θα νικήσει. Με βάση αυτή τη πρόβλεψη ο Γκούφη προτείνει 2 ημίχρονο και Χ τελικό (απόδοση 14.50) και 2 ημίχρονο 1 τελικό (απόδοση 25.00). Αυτά για σήμερα.

