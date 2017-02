Και πάλι γεια σας!

Η τύχη ανήκει στη θεωρία του χάους. Κανείς δε μπορεί να βρει τα αίτια της και κανείς δε μπορεί να την ελέγξει. Τη τύχη τη καταλαβαίνουμε μόνο εκ του αποτελέσματος, γιατί ποτέ δε μπορεί να προβλεφθεί. Πολλοί νομίζουν ότι η βαθιά γνώση των ομάδων αρκεί για να κάνεις τις σωστές προβλέψεις στο στοίχημα. Δεν είναι όμως έτσι. Οι αστάθμητοι παράγοντες σε ένα ματς ποδοσφαίρου είναι πολλοί, οπότε και η τύχη εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο. Τη τύχη κανείς δε μπορεί να την ελέγξει, οπότε το μόνο που μένει είναι να τη διαχειριστεί με σωφροσύνη. Με

άλλα λόγια και με απλά λόγια, όταν έχεις ρέντα ανοίγεσαι κι όταν έχεις γκίνια κλείνεσαι και περιμένεις.

Απολογισμός

Την εβδομάδα που μας πέρασε ο Γκούφη και πάλι γλίτωσε οριακά. Βρίσκεται σε εποχή που η τύχη δεν του χαμογελά και με πολύ κόπο διατηρείται κοντά στο 50%.Επιβεβαιώθηκε στις 17/36 προβλέψεις, δηλαδή 47,30 %. Συγκεκριμένα στις ευκαιρίες 7/20, στα φαβορί 6/8 και στις εκπλήξεις 4/8. Ο Γκούφη είναι ευχαριστημένος για τις νίκες της Έξετερ (4.10), της Άμπροουθ (2.55), του Πλατανιά (1.85), την ισοπαλία στο ημίχρονο στο ματς της Μπαρτσελόνα (2.65) και για το over στο ματς Γκάνα-Κονγκό (2.30). Αυτά τα ολίγα.

Ξεχωρίζοντας ευκαιρίες

740. Νίκη της Τσέλση 1.90 (Σάββατο 14.30)

Η Τσέλση είναι σαν να έχει πάρει ήδη το πρωτάθλημα. Η Άρσεναλ εδώ και χρόνια αρχίζει πολύ καλά και με το νέο έτος κάνει κοιλιά. Συμπερασματικά η Τσέλση θα νικήσει και θα εδραιωθεί στη κορυφή.

767. Νίκη της Σαλερνιτάνα 1.95 (Σάββατο 16.00)

Η Σαλερνιτάνα με ισχυρή έδρα και σταθερή απόδοση μάλλον δε θα κινδυνέψει. Η Νοβάρα με μια μόνο νίκη εκτός έδρας δύσκολα θα προβάλλει αντίσταση.

922. Νίκη της Σιούσμπερι 2.20 (Σάββατο 17.00)

Η Σιούσμπερι δίνει τίμια μάχη για την επιβίωση της και μάλλον θα τα καταφέρει. Βρίσκεται μια θέση πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού και αντιμετωπίζει τη Μπέρι που βρίσκεται μια θέση πιο κάτω. Είναι η καλύτερη ευκαιρία για τη Σιούσμπερι να βελτιώσει τη δική της θέση.

856. Νίκη της Έβερτον 1.60 (Σάββατο 17.00)

Η νίκη της Έβερτον δίνει την ίδια απόδοση με το over, στη μάχη με τη Μπόρνμουθ. Η τελευταία κάνει κοιλιά κι όπως όλες οι μικρομεσαίες ομάδες χάνουν τη δυναμικότητα τους μακριά από την έδρα τους. Η Έβερτον, πάντα αξιόμαχη, έχει χρόνια να ανέβει στις πρώτες θέσεις, αλλά τέτοιους αγώνες τους έχει του χεριού της.

868. Νίκη της Γουότφορντ 1.90 (Σάββατο 17.00)

Η Γουότφορντ έρχεται από το θρίαμβο μέσα στο γήπεδο της Άρσεναλ κι όλα δείχνουν ότι συνήλθε. Αντιμετωπίζει τη Μπέρνλι, την κατ’ εξοχή ομάδα έδρας στη κατηγορία. Βρίσκεται δύο βαθμούς πάνω από τη Γουότφορντ, αλλά εκτός έδρας έχει μόνο μια ισοπαλία σε 10 αγώνες.

814. Νίκη της Φούλαμ 2.05 (Σάββατο 17.00)

Η Φούλαμ θέλει να ανέβει κατηγορία και το εννοεί. Βρίσκεται μόνο 3 βαθμούς μακριά από τα play-offs, έρχεται από νίκη εκτός έδρας επί της Μπέρτον και αντιμετωπίζει τη Μπέρμινχαμ που στους τελευταίους 4 αγώνες στο γήπεδο της έχει 3 ήττες και μία ισοπαλία.

817. Νίκη της Γουλβς 2.30 (Σάββατο 17.00)

Η πρόκριση στο Άνφιλντ φαίνεται έδωσε φτερά στη Γουλβς που φαίνεται ότι ανέκαμψε για τα καλά. Έρχεται από νίκη εκτός έδρας επί της Μπάρνσλεϊ και αντιμετωπίζει τη κατώτερη Μπέρτον που έρχεται από 5 συνεχόμενες ήττες στο γήπεδο της.

800. Νίκη της Ρέξαμ 1.68 (Σάββατο 17.00)

Η ιστορική Ρέξαμ που βολοδέρνει στη 5η κατηγορία δεν ήταν στις επιλογές του Γκούφη. Μέχρι τώρα, γιατί αυτή την εποχή η Ρέξαμ βρίσκεται σε φόρμα και δε θα έχει προβλήματα αντιμετωπίζοντας την τραγική εκτός έδρας Γκίσελι.

903. Νίκη της Ίνβερνες 2.15 (Σάββατο 17.00)

Η Ίνβερνες αν δεν κερδίσει και τώρα αντιμετωπίζοντας τη Νταντί, δύσκολα θα σώσει τη κατηγορία. Όμως η ιστορική ομάδα θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιδράσει και ο Γκούφη πιστεύει ότι αυτή η στιγμή ήρθε και είναι σήμερα.

2463. ΠΑΣ-ΠΑΟ 0-1 goal 2.70 (Σάββατο 19.30)

Και οι δύο ομάδες θα παίξουν κλειστά να μη χάσουν. Στο χωράφι των Ιωαννίνων το πολύ-πολύ να δούμε ένα late goal.

954. Νίκη της Σάντα Κλάρα 1.70 (Σάββατο 20.00)

Ο Γκούφη επανέρχεται στη Σάντα Κλάρα από τις νήσους Αζόρες. Η ομάδα είχε ξεκινήσει πολύ καλά, αλλά έκανε κοιλιά κι έπεσε στη 3η θέση. Απέχει από τη 2η που δίνει άνοδο, αλλά δεν έχει εγκαταλείψει. Έρχεται από εκτός έδρας νίκη επί της ισχυρής Φαμαλικάο και δεν θα δυσκολευτεί με αντίπαλο τη μέτρια Φάφε.

968. Νίκη της Μπορντό 1.90 (Σάββατο 21.00)

Η Μπορντό δυσκολεύεται να ξαναγίνει η πανίσχυρη ομάδα τους παρελθόντος. Η ομάδα από τις ακτές του Ατλαντικού διαγράφει μια αξιοπρεπή πορεία. Είναι μέσα στο κύπελλο κι απέχει 5 βαθμούς από τη προνομιούχο 4η θέση. Αντιμετωπίζει την αδύναμη εκτός Ρεν, μια ομάδα που βολοδέρνει στη μετριότητα.

999. Νίκη της Πόρτο 1.85 (Σάββατο 22.30)

Μόνο η Πόρτο έμεινε να κυνηγάει τη πρωτοπόρο Μπενφίκα. Αντιμετωπίζει τη Σπόρτιγκ που ακολουθεί στη 3η θέση αλλά με έξη βαθμούς λιγότερους. Είναι ένα κλασικό ντέρμπι, αλλά η Πόρτο στο γήπεδο της έχει μόνο μια ισοπαλία σε 10 αγώνες.

1042. Νίκη της Όξφορντ 2.00 (Κυριακή 14.00)

Η Όξφορντ πρώτα διέλυσε εκτός την αήττητη Ροσντέιλ, μετά προκρίθηκε και στο κύπελλο και στο Λιγκ Τρόφι, αντιμετωπίζοντας ανώτερες ομάδες. Τώρα προαλείφεται να κερδίσει και τη Σουίντον, η οποία απλά στο τέλος θα σωθεί.

1044. Νίκη της Χάντερσφιλντ 2.15 (Κυριακή 14.00)

Είναι απλό. Η Χάντερσφιλντ είχε ξεκινήσει τρένο. Κάποια στιγμή έκανε κοιλιά, χωρίς να απομακρυνθεί από τις πρώτες θέσεις και τώρα συνήλθε, παραμένοντας στη 5η θέση. Τη προηγούμενη εβδομάδα νίκησε τη πρωτοπόρο Μπράιτον και τώρα θα νικήσει τη φορμαρισμένη Λιντς.

1056. Νίκη του Μαγδεμβούργου 1.72 (Κυριακή 15.00)

Το Μαγδεμβούργο διεκδικεί άνοδο και η Σβικάου είναι προτελευταία. Με αυτό το δεδομένο ο Γκούφη το βλέπει ως ευκαιρία και λέει άσος.

1070. Νίκη της Φέγενορντ 1.70 (Κυριακή 15.00)

Η Φέγενορντ θα βγει πρωταθλήτρια όσο κι αν την κυνηγάει ο Άγιαξ. Αν μάλιστα κερδίσει και τη Τβέντε εκτός, θα έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα.

1088. Τζένοα-Σασουόλο 4-6 goals 2.80 (Κυριακή 16.00)

Και οι δύο ομάδες βάζουν και δέχονται γκολ. Έχουν πετύχει σε αγώνες τους και 7+ γκολ. Ο κίνδυνος είναι ακριβώς αυτός. Οπότε οι θαρραλέοι μπορούν να παίξουν 7+ με απόδοση 30.00 και οι συντηρητικοί απλά over με απόδοση 1.70.

1125. Νίκη της Άινχραντ από ημίχρονο 2.30 (Κυριακή 18.30)

Η Άινχραντ είναι 3η και αήττητη εντός έδρας. Αντιμετωπίζει τη Ντάρμσταντ, η οποία

μετά τη συντριβή στο γήπεδο της με 1-6, μάλλον εγκαταλείπει τη μάχη της σωτηρίας.

2404. Καμερούν-Αίγυπτος ημίχρονο Χ 1.65 (Κυριακή 21.00)

Κανονικά ο Γκούφη θα ήθελε να προτείνει το Καμερούν ως νικητή του τουρνουά, αλλά ακόμα δε έχει βγει απόδοση. Οπότε καταφεύγει στην εύκολη λύση το ημίχρονο να έρθει 0-0.

Ξεχωρίζοντας τα φαβορί

921. Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 1.40 (Σάββατο 17.00)

807. Ντονκάστερ 1.38 (Σάββατο 17.00)

946. Τότεναμ από ημίχρονο 1.58 (Σάββατο 19.30)

1053. Σέλτικ 1.35 (Κυριακή 14.30)

2462. Κόνιασπορ 1.38 (Κυριακή 14.30)

1038. Μπρυζ 1.38 (Κυριακή 15.30)

1086. Αταλάντα 1.40 (Κυριακή 16.00)

1246. Μπενφίκα από ημίχρονο 1.42 (Κυριακή 20.00)

Αναζητώντας εκπλήξεις

738. Εσπανιόλ νίκη 3.40, ισοπαλία 3.05 (Σάββατο 14.00)

768. Λατίνα νίκη 2.65, ισοπαλία 2.80 (Σάββατο 16.00)

812. Γουίκομ νίκη 3.05, ισοπαλία 2.95 (Σάββατο 17.00)

820. Ντέρμπι νίκη 4.20, ισοπαλία 3.25 (Σάββατο 17.00)

897. Ντανφέρμλιν νίκη 3.40, ισοπαλία 3.30 (Σάββατο 17.00)

945. Νότιγχαμ νίκη 2.85, ισοπαλία 2.95 (Σάββατο 19.30)

1025. Σέντραλ Κόουστ νίκη 3.50, ισοπαλία 3.50 (Κυριακή 08.00)

2467. Ξάνθη νίκη 3.40, ισοπαλία 2.85 (Κυριακή 17.15)

Μια τετράδα με ρίσκο(την προηγούμενη εβδομάδα 0/4)

767. Σαλερνιτάνα 1.95 (Σάββατο 16.00)

817. Γουλβς 2.30 (Σάββατο 17.00)

999. Πόρτο 1.85 (Σάββατο 22.30)

1088. Τζένοα-Σασουόλο 4-6 γκολ 2.80 (Κυριακή 16.00)

Απόδοση 23.23

Ο Γκούφη σας προτείνει να ρίξετε μια ματιά σε 13 αγώνες (από την προεπιλογή του) (τη προηγούμενη εβδομάδα 5/13 – 38%)

729. Πορτιμονένσε 1.67 (Σάββατο 13.15)

744. Ντούισμπουργκ 1.75 (Σάββατο 15.00)

804. Πλίμουθ 2.55 (Σάββατο 17.00)

808. Έξετερ 1.52 (Σάββατο 17.00)

819. Ρέντιγκ 2.65 (Σάββατο 17.00)

887. Λίβινγκστον 2.15 (Σάββατο 17.00)

938. Τενερίφη 1.80 (Σάββατο 19.00)

948. Ναϊμέγκεν 1.80 (Σάββατο 19.30)

1031. Σεβίλη-Βιγιαρεάλ goal-goal 1.72 (Κυριακή 13.00)

1098. Λεϊσόες 2.15 (Κυριακή 17.00)

1112. Ναντ 2.00 (Κυριακή 18.00)

1126. Ζούλτε Βάρεγκεν 2.45 (Κυριακή 19.00)

1177. Χιρόνα 2.00 (Κυριακή 21.00)

Τροφή για σκέψη για τους πολύ τολμηρούς

Τη προηγούμενη εβδομάδα ο Γκούφη πρότεινε την αντίσταση του Εθνικού Άχνας απέναντι στο ΑΠΟΕΛ. Πράγματι ο Εθνικός αντιστάθηκε. Προηγήθηκε, αλλά στο τέλος έχασε με 3-2. Πάμε στα σημερινά. Σάββατο 17.00 (κωδικός 859). Η Χαλ δε θα το βάλει κάτω. Η νίκη επί της Λίβερπουλ δίνει 6.25 και η ισοπαλία 4.30. Υπάρχουν κι άλλες δύο προτάσεις, όχι τόσο τολμηρές, αλλά ιστορικής σημασίας. Η αντοχή της Λέστερ και της Λειψίας. Η Λέστερ αντιμετωπίζει τη Μάντσεστερ τη Κυριακή 18.00 (κωδικός 1111) και η νίκη της δίνει 4.50 και η ισοπαλία 3.50. Η Λειψία αντιμετωπίζει τη Ντόρτμουντ το Σάββατο 19.30 (κωδικός 947) και η νίκη της δίνει 4.00 και η ισοπαλία 3.65. Αυτά για σήμερα.

Και μέχρι την άλλη Παρασκευή

Για πάντα Γκούφη!!!