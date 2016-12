Και πάλι γεια σας και χρόνια πολλά!

Ήρθαν τα Χριστούγεννα και ο Γκούφη στέλνει τις ευχές του. Αυτή την εποχή οι όμιλοι των ευρωπαϊκών κυπέλλων έχουν τελειώσει. Κάποια πρωταθλήματα διακόπτουν προσωρινά, οπότε το πιο σημαντικό ποδοσφαιρικό γεγονός είναι η boxing day στην Αγγλία. Αυτή η μέρα είναι σταθερά η 26η Δεκεμβρίου και είναι επίσημη αργία στην Αγγλία και την Ιρλανδία. Εξαιρείται φυσικά το αγαπημένο τους ποδόσφαιρο. Όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή ο αριθμός των προβλέψεων αλλάζει και από 36 γίνονται 25. Φυσικά λόγω του φτωχού κουπονιού.

Απολογισμός

Ο Γκούφη μετά από ένα διάλειμμα μιας εβδομάδας επανήλθε στα υψηλά στάνταρ του. Επιβεβαιώθηκε σε 20/35 επιλογές (57%). Αν προσθέσουμε και το 2/2 στις δύσκολες προβλέψεις της στήλης «Τροφή για σκέψη», τότε το αποτέλεσμα είναι χορταστικό. Αναλυτικά 10/20 στις ευκαιρίες, 6/8 στα φαβορί και 4/7 στις εκπλήξεις (ένας αγώνας αναβλήθηκε). Οπότε ο Γκούφη είναι περήφανος για τις νίκες της Γκινγκάμπ (6.00), της Πιτέρμπορο (2.80), της Πλίμουθ (2.40), της Ξάνθης (2.35), της Νιούκλαστλ από ημίχρονο (2.25), της Σκάνθροπ (2.20), της Γουίκομ (1.95), της Λιντς (1.85) και φυσικά για τη πρόβλεψη Χ ημίχρονο, 1 τελικό στον αγώνα Ολυμπιακός-Παναιτωλικός (3.75).

Ξεχωρίζοντας ευκαιρίες

2079. Νίκη της Φροζινόνε 1.95 (Σάββατο 16.00)

Η Φροζινόνε συνήλθε αμέσως από την ήττα από την Σαλερνιτάνα και έκανε περίπατο στην έδρα της Τράπανι. Η Μπενεβέντο μπορεί να μαζεύει τα συγχαρητήρια όλων για τη πορεία της αλλά εκτός έδρας έχει μέτριες επιδόσεις, με μόνο δύο νίκες σε 9 αγώνες.

2081. Σπαλ-Τερνάνα over 1.85 (Σάββατο 16.00)

Η Σπαλ εντός έδρας έχει 8/9 over και η Τερνάνα, μπορεί να μην έχει νικήσει ακόμα εκτός έδρας, αλλά έχει σκοράρει στα 7/8 τελευταία παιχνίδια. Αυτά τα στατιστικά δεδομένα αρκούν στον Γκούφη.

2097. Νίκη της Οσμανλίσπορ 2.15 (Κυριακή 12.30)

Η Οσμανλίσπορ είναι μια πολύ καλή ομάδα, που προκρίθηκε άνετα στους ομίλους του Europa και τώρα μπορεί να συγκεντρωθεί στο πρωτάθλημα, που έτσι κι αλλιώς τα πάει πολύ καλά. Η Ρίζεσπορ βολοδέρνει στο όριο του υποβιβασμού.

2110. Νίκη Γαλατά από ημίχρονο 2.00 (Κυριακή 18.00)

Η Γαλατά αν θέλει να παραμείνει στο κυνήγι του τίτλου θα πρέπει τέτοια ματς να τα κερδίζει μαρς. Η νεοφώτιστη Αλάνιασπορ κάνει ότι μπορεί στην έδρα της αλλά εκτός έχει ήδη 4 ήττες, όλες από ημίχρονο.

2114. Νίκη της Χαποέλ Μπιρ-Σιβα από ημίχρονο 2.02 (Κυριακή 21.00)

Την Μπιρ-Σιβά την γνωρίσαμε φέτος που απέκλεισε τον Ολυμπιακό, αλλά ο Γκούφη την ανακάλυψε από πέρυσι. Στο γήπεδο της έχει 6/6 νίκες τις 5 από ημίχρονο. Η Χαποέλ της πρωτεύουσας φαινομενικά είναι τελευταία, αλλά αν δεν της είχαν αφαιρέσει βαθμούς πάλι θα ήταν στην τελευταία πεντάδα της βαθμολογίας.

2118. Νίκη του Σίδνεϋ 1.95 (Δευτέρα 10.50)

Το Σίδνεϋ είναι πρωτοπόρο και αήττητο εκτός έδρας με 5/6 νίκες. Η Αδελαίδα, που πέρυσι έκανε πολύ καλή πορεία, φέτος είναι τελευταία με μόνο μια νίκη στους 11 πρώτους αγώνες. Αυτά.

2137. Νίκη της Οστάνδης από ημίχρονο 1.98 (Δευτέρα 15.30)

Η Οστάνδη 4 βαθμούς από την κορυφή και 3η στη βαθμολογία, αήττητη στο γήπεδο της με 7 νίκες, τις περισσότερες από ημίχρονο. Αντιμετωπίζει την Έουπεν που παλεύει να επιβιώσει στις τελευταίες θέσεις. Εκτός έχει ήδη 8 ήττες σε 10 αγώνες.

2144. Νίκη της Μπάλα Τάουν από ημίχρονο 1.95 (Δευτέρα 16.30)

Ο Γκούφη προτείνει σε αρκετούς αγώνες νίκες από ημίχρονο, γιατί παρατηρείται σε πολλούς αγώνες μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Η Μπάλα οδηγεί τη κούρσα στην Ουαλία, πίσω από την άπιαστη Νιου Σεντς. Αντιμετωπίζει τη Ριλ που έχει ήδη 7 ήττες σε 9 αγώνες εκτός.

2174. Νίκη της Πόρτσμουθ 1.81 (Δευτέρα 17.00)

Η Πόρτσμουθ είναι στις θέσεις play-offs και δεν έχει χάσει στους 6 τελευταίους αγώνες εκτός έδρας, έχοντας 4 νίκες και 2 ισοπαλίες. Η Νιούπορτ δεν μπορεί να ξεκολλήσει από την τελευταία θέση με μία μόνο νίκη σε 9 αγώνες εντός.

2175. Νίκη της Ντονκάστερ 1.82 (Δευτέρα 17.00)

Η Ντονκάστερ κρατάει σταθερά τη 3η θέση ανόδου. Αντίθετα η Νοτς Κάουντι πάει από το κακό στο χειρότερο, με μία μόνο νίκη στο γήπεδο της μετά από 11 αγώνες.

2178. Νίκη της Έξετερ 2.70 (Δευτέρα 17.00)

Η Έξετερ την προηγούμενη αγωνιστική έκανε την έκπληξη και νίκησε για πρώτη φορά στο γήπεδο της μετά από 9 αγώνες. Εκτός έδρας όμως έχει ήδη 7 νίκες και η Γέοβιλ δεν έχει καμιά έδρα-φρούριο. Είναι εντυπωσιακό ότι και στις 7 νίκες της η Έξετερ παρουσιαζόταν ως αουτσάιντερ, όπως και τώρα.

2215. Τσέλση-Μπόρνμουθ no goal 1.70 (Δευτέρα 17.00)

Η Τσέλση έχει την καλύτερη άμυνα και μετά από 17 αγώνες έχει δεχθεί μόνο 11 γκολ και στους τελευταίους 11 αγώνες μόνο 2, ένα από την Τότεναμ κι ένα από την Μάντσεστερ Σίτι. Η Μπόρνμουθ ειδικά εκτός έδρας δε μοιάζει να είναι η ομάδα που θα την απειλήσει.

2182. Ίπσουιτς-Φούλαμ over 1.80 (Δευτέρα 17.00)

Και η Ίπσουιτς και η Φούλαμ έχουν φέρει μέχρι τώρα περισσότερα under παρά over. Παρ’ όλα αυτά η Ίπσουιτς έχει over τους δύο τελευταίους αγώνες της και η Φούλαμ τους 5 τελευταίους. Σ’ αυτό το δεδομένο στηρίζεται ο Γκούφη και επιλέγει τα πολλά γκολ. Εκτός του ότι και οι δύο ομάδες θα παλέψουν για τη νίκη και δε θα κλειστούν.

2148. Νίκη της Μπάροου 1.82 (Δευτέρα 17.00)

Η νεοφώτιστη Μπάροου είναι από τις πιο ισχυρές επιλογές του Γκούφη. Αήττητη επί 24 ματς, αήττητη στο γήπεδο της με 8 νίκες σε 11 αγώνες και σας θυμίζω ότι ο Γκούφη την πρότεινε – και επιβεβαιώθηκε – να αποκλείσει στο κύπελλο την Μπρίστολ Ρόβερς εκτός έδρας με απόδοση 7.00. Η Γκέιτσχεντ είναι στο μέσον της βαθμολογίας χωρίς φιλοδοξίες.

2152. Νίκη της Λίνκολν 1.70 (Δευτέρα 17.00)

Ένα ακόμα αδιαφιλονίκητο φαβορί. Η απρόσμενα πρωτοπόρος Λίνκολν με 8 νίκες εκτός σε 12 αγώνες αντιμετωπίζει την προτελευταία αδύναμη Γκίσελι.

Ξεχωρίζοντας τα φαβορί

2060. Ρέιντζερς 1.40 (Σάββατο 14.30)

2071. Μπασάκσεχιρ 1.50 (Σάββατο 15.00)

2143. Κόνναχς 1.55 (Δευτέρα 15.00)

2160. Φλίντγουντ 1.58 (Δευτέρα 17.00)

2151. Ντόβερ 1.45 (Δευτέρα 17.00)

Αναζητώντας εκπλήξεις

2101. Κόνιασπορ νίκη 2.60, ισοπαλία 2.90 (Κυριακή 15.00)

2122. Νορθ Φέριμπι νίκη 3.65, ισοπαλία 3.20 (Δευτέρα 14.30)

2158. Σκάνθροπ νίκη 3.10, ισοπαλία 3.05 (Δευτέρα 17.00)

2177. Κέμπριτζ νίκη 2.75, ισοπαλία 3.05 (Δευτέρα 17.00)

2239. Ντανφέρμλιν νίκη 2.65, ισοπαλία 3.15 (Δευτέρα 17.00)

Μια τετράδα για όλα τα γούστα

(την προηγούμενη εβδομάδα 2/4)

2114. Νίκη Μπιρ Σίβα από ημίχρονο 2.02 (Κυριακή 21.00)

2118. Σίδνεϊ 1.95 (Δευτέρα 10.50)

2122. Νορθ Φέριμπι 3.65 (Δευτέρα 17.00)

2177. Κέμπριτζ 2.75 (Δευτέρα 17.00)

Απόδοση 39.53

Ο Γκούφη σας προτείνει να ρίξετε μια ματιά σε 7 αγώνες

(από την προεπιλογή του)

(τη προηγούμενη εβδομάδα 7/13 – 54%)

2059. Νταντί Γιουνάιτεντ-Σεντ Μίρεν ημίχρονο Χ 2.20 (Σάββατο 14.30)

2074. Τσεζένα-Τράπανι over 2.05 (Σάββατο 16.00)

2098. Τράκτορ 2.40 (Κυριακή 13.30)

2138. Λόκερεν 1.80 (Δευτέρα 15.30)

2181. Χάντερσφιλντ-Νότιγχαμ 2-3 γκολ 1.72 (Δευτέρα 17.00)

2184. Ρέντινγκ 2.65 (Δευτέρα 17.00)

2176. Γουίκομ νίκης 3.30, ισοπαλία 3.05 (Σάββατο 17.00)

Τροφή για σκέψη για τους πολύ τολμηρούς

Θρίαμβος και την προηγούμενη εβδομάδα. Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα ο Γκούφη πέτυχε 2/2 στις πολύ υψηλές αποδόσεις. Η νίκη της Γκινγκάμπ έδωσε απόδοση 6.00 και το ημίχρονο Χ, τελικό 1 στο ματς του Ολυμπιακού έδωσε απόδοση 3.75. Πάμε στα σημερινά. Ο Γκούφη έχει πάλι δυο προτάσεις. Και οι δύο προτάσεις είναι παρακινδυνευμένες, αλλά καλά μελετημένες και με υψηλότατες αποδόσεις. Και οι δύο αγώνες θα γίνουν τη Δευτέρα στις 17.00 στη boxing day. Κωδικός 2214. Μπέρνλι-Μίντλεσμπρο ημίχρονο 1 τελικό Χ (απόδοση 15.00) και κωδικός 2168. Τσέλτεναμ-Μπαρνέτ ημίχρονο 1 τελικό Χ (απόδοση 15.00). Αυτά για σήμερα.

Και μέχρι την άλλη Παρασκευή

Για πάντα Γκούφη!!!