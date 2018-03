Και πάλι γεια σας!

Η κακοκαιρία θα ματαιώσει πολλούς αγώνες, ειδικά στο νησί με τα πολλά πρωταθλήματα και ειδικά στις μικρές κατηγορίες, γιατί η Πρέμιερ Λιγκ και η Τσάμπιονσιπ είναι παντός καιρού. Οπότε ο Γκούφη θα είναι φειδωλός στις αγγλικές και στις σκωτσέζικες προβλέψεις.

Απολογισμός

Ο Γκούφη είχε ακόμα καλύτερες προβλέψεις τη προηγούμενη εβδομάδα. Έστω και για λίγο. Είχε 17/29 επιτυχίες (ένας αγώνας ματαιώθηκε). Δηλαδή ποσοστό 58%. Συγκεκριμένα 8/18, 5/5 στα φαβορί και 4/6 στις εκπλήξεις. Ο Γκούφη είναι ευχαριστημένος για τις νίκες της Φούλαμ (2.60), της Πλίμουθ (2.30), της Κάρντιφ (2.00), της Σαραγόσα (2.05), της Σαμπντόρια (1.85), της Ρόδεραμ (1.72) επειδή επιτεύχθηκε με ανατροπή μετά το 90 και για το over στο ματς Χάμιλτον-Πάρτικ (1.90).

Ξεχωρίζοντας ευκαιρίες

889. Χολστάιν-Ντούισμπουργκ over 1.55 (Σάββατο 14.00)

Αρχίζουμε όπως πάντα από τα εύκολα. Η Ντούισμπουργκ με μια αντεπίθεση θα διεκδικήσει άνοδο, έχοντας εύκολο το γκολ. Η Χολστάιν έχει έφεση από την αρχή του πρωταθλήματος. Εύκολα μπορεί να πάει και στο over 3.5.

838. Νίκη της Γκρενόμπλ 1.87 (Σάββατο 16.00)

Αξίζει τον κόπο να επισκεφτούμε και την Γ Γαλλίας. Η Γκρενόμπλ είναι ψηλά και διεκδικεί άνοδο. Η Σολέ αντίθετα έχει μόνο μια νίκη στα 6 τελευταία ματς, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι η έδρα της είναι χείριστη.

953. Νίκη της Καρλάιλ 1.81 (Σάββατο 17.00)

Η Καρλάιλ είναι σε φόρμα έρχεται από νίκη εκτός και στο γήπεδο της έχει αήττητο 4 αγώνων με μια ισοπαλία. Αντίθετα η Γκρίμσμπι έχει στον 2ο γύρο 0-3-9 και ίσως είναι η πιο ντεφορμέ ομάδα της κατηγορίας.

963. Νίκη της Άστον Βίλα 1.63 (Σάββατο 17.00)

Ένα ακλόνητο φαβορί. Η Άστον Βίλα θα επιστρέψει και παλεύει για την απ’ ευθείας άνοδο. Στην έδρα της είναι ακαταμάχητη και αντιμετωπίζει την ΚΠΡ που έρχεται από συντριβή στο γήπεδο της, αλλά ειδικά εκτός είναι σκέτο δράμα, με μόνο δύο νίκες σε 17 αγώνες.

971. Νίκη της Νότιγχαμ 1.80 (Σάββατο 17.00)

Η Νότιγχαμ μοιάζει να ξαναβρήκε φόρμα. Αντίθετα η Μπέρμιγχαμ αν θέλει βαθμούς – που καίγεται – θα έπρεπε να νικήσει την ανταγωνίστρια της Μπάρνσλεϊ στο γήπεδο της, αλλά έχασε. Εκτός έδρας έχει μόνο 2 νίκες σε 17 αγώνες.

977. Νίκη της Γουότφορντ 1.90 (Σάββατο 17.00)

Η Γουότφορντ νίκησε σερί στο γήπεδο της Τσέλση και Έβερτον και τώρα αντιμετωπίζει την ουραγό Γουέστ Μπρομ που έρχεται από 4 σερί ήττες και δύσκολα θα γλιτώσει, αφού απέχει 7 βαθμούς από τη σωτηρία.

1004. Νίκη της Κορόνα 2.00 (Σάββατο 19.00)

Η Κορόνα είναι ψηλά στη βαθμολογία, διατηρεί ένα αήττητο 5 αγώνων και έχει πανίσχυρη έδρα. Αντίθετα η Πογκόν είναι προτελευταία, όμως έχει συνέλθει και παλεύει όλα τα ματς. Γι’ αυτό και η απόδοση της νίκης της Κορόνα είναι τόσο ψηλά. Για τον Γκούφη όμως είναι ευκαιρία.

1016. Νίκη της Λεγκανιές 1.90 (Σάββατο 19.30)

Η Λεγκανιές στη παρθενική της παρουσία στη μεγάλη κατηγορία έκανε μια αξιοπρεπέστατη πορεία. Αντιμετωπίζει τη Μάλαγα που οδεύει με βεβαιότητα στη δύσκολη 2η κατηγορία, έχοντας εκτός έδρας 11 ήττες σε 13 αγώνες.

2357. Νίκη της Βιντεότον 2.02 (Σάββατο 20.00)

Η Βιντεότον είναι η μόνη ομάδα που μπορεί να κοντράρει τη Φερεντσβάρος στο πρωτάθλημα. Τα πάει περίφημα και απέχει 3 βαθμούς από τη πρώτη θέση. Αντιμετωπίζει τη ιστορική Χόβεντ που όμως δεν έχει φιλοδοξίες φέτος και δέχθηκε 5 γκολ τη προηγούμενη εβδομάδα.

1084. Νίκη της Μπλακμπερν 2.40 (Κυριακή 14.00)

Η Μπλάκμπερν συνήλθε ξεκίνησε ένα σερί νικών είναι πρώτη στη βαθμολογία και αντιμετωπίζει την ανταγωνίστρια της Γουίγκαν. Μάλλον αυτές οι δύο ομάδες θα ανέβουν απ’ ευθείας, εκτός αν τους κάνει χαλάστρα η Σριούσμπερι. Τώρα όμως η Μπλάκμπερν θα νικήσει τη ξεθεωμένη από τα παιχνίδια του κυπέλου Γουίγκαν.

2830. Τζαμσιπουρ-Γκόα over 1.85 (Κυριακή 14.00)

Ο Γκούφη έχει ρίξει τις ματιές του και στην Ινδία. Η ομάδα από την μαγευτική Γκόα παίζει εκτός έδρας. Αλλά είτε εντός, είτε εκτός βάζει πολλά γκολ, αλλά και δέχεται. Όσοι πιστοί προσέλθετε.

2348. Νίκη της Λοκομοτίβ 2.45 (Κυριακή 15.30)

Επανέναρξη του Ρωσικού πρωταθλήματος και η πρωτοπόρος Λοκομοτίβ αντιμετωπίζει τη Σπαρτάκ στο ντέρμπι της Μόσχας. Η Σπαρτάκ απογοητευμένη από τον αποκλεισμό της από το Γιουρόπα – κινδυνεύει μάλιστα και με πολυετή αποκλεισμό για επεισόδια. Η Λοκομοτίβ είναι αποφασισμένη να πάρει φέτος το πρωτάθλημα.

1122. Νίκη της Κοπεγχάγης 1.80 (Κυριακή 17.00)

Η Κοπεγχάγη ξεμπέρδεψε με το Γιουρόπα και επανήλθε δριμύτερη στο πρωτάθλημα νικώντας εκτός έδρας την Χόμπρο. Σειρά έχει τώρα η Άαρχους που υπολείπεται σε ποιότητα και δυνατότητες.

1139. Λεβαδειακός-Λάρισα over 2.45 (Κυριακή 17.15)

Πολύ υψηλή απόδοση για το over όταν και οι δύο ομάδες σκοράρουν με σχετική ευκολία. Εκτός αν συναποφασίσουν στη διάρκεια του αγώνα ότι ένα 0-0 τους συμφέρει και τους δύο. Παρ’ όλα αυτά ο Γκούφη προτείνει το over λόγω απόδοσης.

1145. Μάντσεστερ Σίτι νίκη από ημίχρονο 2.10 (Κυριακή 18.00)

Τελικά η ομάδα του Γκουαρντιόλα είναι ακαταμάχητη. Η μέτρια φέτος Τσέλση – που πρόσφατα συντρίφτηκε από την Μπόρνμουθ – θα υποκύψει εύκολα.

1164. Νίκη της Μίλαν 2.10 (Κυριακή 21.45)

Η Μίλαν προκρίθηκε και στον τελικό του κυπέλου και στο 2ο γύρο έχει 6 νίκες και μια ισοπαλία. Αντιμετωπίζει το αντίπαλο δέος της πόλης του Μιλάνου, την Ίντερ, που όμως βυθίζεται. Ακόμα και με την ουραγό Μπενεβέντο νίκησε με το ζόρι αφού κινδύνεψε πολλές φορές.

1184. Νίκη της Γιαγκελόνια 1.70 (Δευτέρα 19.00)

Η Βίσλα είναι μαχητική ομάδα, αλλά η Γιαγκελόνια νίκησε εκτός της Λέγκια που της αμφισβητούσε τη πρώτη θέση και καλπάζει. Είναι απολύτως σίγουρο ότι θα βάλει περισσότερα γκολ απ’ όσα βάλει η Βίσλα.

1192. Νίκη της Έμπολι 2.20 (Δευτέρα 21.30)

Η Έμπολι μετά από 5 συνεχείς νίκες στο 2ο γύρο, ξεκουράστηκε με δύο άδικες ισοπαλίες. Είναι αυτονόητο ότι θα νικήσει τη νεοφώτιστη Φότζια, έστω κι αν αυτή η ομάδα βρίσκεται σε φόρμα. Ακριβώς η φόρμα της Φότζια μας δίνει και τη καλή απόδοση.

Ξεχωρίζοντας τα φαβορί

885. ΤΣΣΚΑ 1.30 (Σάββατο 13.30)

1001. Γαλατά από ημίχρονο 1.50 (Σάββατο 18.00)

2642. Μακάμπι Νετάνια 1.42 (Σάββατο 18.00)

1018. Τορόντο 1.55 (Σάββατο 20.00)

2318. Γκαμπάλα 1.48 (Κυριακή 13.30)

1100. Άρης 1.35 (Κυριακή 17.00)

Αναζητώντας εκπλήξεις

917. Παλέρμο νίκη 2.70, ισοπαλία 2.80 (Σάββατο 16.00)

968. Φούλαμ νίκη 2.55, ισοπαλία 3.00 (Σάββατο 17.00)

2353. Πάξι νίκη 2.60, ισοπαλία 3.10 (Σάββατο 18.00)

1055. Κλαμπ νίκη 2.55, ισοπαλία 2.90 (Σάββατο 05.00)

1129. Σάντα Κλάρα νίκη 2.70, ισοπαλία 2.70 (Κυριακή 17.00)

1146. Μονπελιέ νίκη 3.00, ισοπαλία 3.15 (Κυριακή 18.00)

Μια τετράδα κολώνα

(Ο Γκούφη εγκαταλείπει το κυνήγι του απολύτως μεγάλου κέρδους που πρότεινε μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, λόγω απόλυτης αποτυχίας)

909.Λίμπερετς 1.53 (Σάββατο 16.00)

963. Άστον Βίλα 1.65 (Σάββατο 17.00)

1018. Τορόντο 1.55 (Σάββατο 20.00)

1122. Κοπεγχάγη 1.80 (Κυριακή 17.00)

Απόδοση τετράδας 7.04

(με κουμπαρά 10 μονάδες)

Ο Γκούφη σας προτείνει να ρίξετε μια ματιά σε 13 αγώνες

(από την προεπιλογή του)

(την προηγούμενη εβδομάδα 6/12)

884. Κασίμπασα 2.10 (Σάββατο 12.30)

909. Λίμπερετς 1.53 (Σάββατο 16.00)

912. Σπαλ-Μπολόνια over 2.00 (Σάββατο 16.00)

950. Σάουθεντ-Γουόλσολ over 1.85 (Σάββατο 17.00)

935. Σάτον 1.82 (Σάββατο 17.00)

1027. Σαρλερουά 1.85 (Σάββατο 21.00)

1058. Οκαίμα 1.92 (Κυριακή 07.00)

1062. Σίδνεϊ Γουόντερερς 1.81 (Κυριακή 08.00)

1073. Γκεντσλέρ 1.80 (Κυριακή 12.30)

1083 Τοντέλα-Τσάβες over 1.90 (Κυριακή 13.45)

1112. Καέν 2.05 (Κυριακή 16.00)

2375. Φενέρ-Ακίσασπορ γκολ-γκολ 1.75 (Κυριακή 18.00)

1163. Ουέσκα-Αλμερία over 1.80 (Κυριακή 21.00)

Τροφή για σκέψη για τους πολύ τολμηρούς

Η στήλη την προηγούμενη εβδομάδα πρότεινε 4 περιπτώσεις και θριάμβευσε σε μία που δεν ήταν φανερή. Τα κλασσικά φαβορί νίκησαν άνετα. Η Σίτι, η Παρί και η Ξάνθη, όμως η Εξέλσιορ έκανε τη μεγάλη νίκη εκτός έδρας με απόδοση 6.25. Πάμε στα σημερινά. Δύο είναι οι προτάσεις. Κωδικός 1038, Σάββατο 21.45. Η Μπρέντα θα δώσει μεγάλη μάχη απέναντι στην απογοητευμένη Φέγενορντ. Η νίκη δίνει 6.00 και η ισοπαλία 4.00. Κωδικός 2779, Κυριακή 16.00. Η Κροτόνε μετά την ήττα εντός έδρας από τη Σπαλ θα δώσει τα πάντα στο Τορίνο. Και μπορεί να τα καταφέρει αν συνυπολογίσουμε ότι η Τορίνο είναι απολύτως ντεφορμέ. Η νίκη της Κροτόνε δίνει 7.00 και η ισοπαλία 4.25. Αυτά για σήμερα.

