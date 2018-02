Και πάλι γεια σας!

Ο Γκούφη είναι έτοιμος για ένα γεμάτο κουπόνι. Αν κανείς υπολογίζει πόσες στοιχηματικές δυνατότητες υπάρχουν θα βρεθεί στο χάος. Όσο πιο πολλά είναι τα διαθέσιμα στοιχεία, τόσο πιο δύσκολο είναι να εντοπίσει κανείς ευκαιρίες. Πολλοί ακολουθούν το ημερολογιακό πρόγραμμα. Παίζουν αγώνες μεσημεριανούς, απογευματινούς, βραδινούς και μεταμεσονύχτιους. Και την άλλη μέρα τα ίδια. Έτσι χάνονται σε πολλά στοιχήματα που απαιτούν και πολλά χρήματα. Ο Γκούφη συμβουλεύει τα στοιχήματα να είναι λιγότερα και να απλώνονται σε όλο το κουπόνι.

Απολογισμός

Ο Γκούφη πάλι δεν τα κατάφερε. Πολύ κάτω σε σχέση με τα στάνταρ του. Η επίδοση του ήταν λίγο καλύτερη από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά πάλι κάτω απ’ το 50%. Επιβεβαιώθηκαν 13 στα 29 (ένα ματς αναβλήθηκε). Συγκεκριμένα 8/17 στις ευκαιρίες, μόνο 3/6 στα φαβορί και 2/6 στις εκπλήξεις. Ο Γκούφη είναι ευχαριστημένος για τις νίκες της Τζένοα (2.50), της Σουόνση (2.20), του Ιάσιου (2.18), της Κρόουλι (2.12), της Μονακό (2.05) και της Μπορντό από ημίχρονο (2.05),

Ξεχωρίζοντας ευκαιρίες

842. Νίκη της Φορτούνα Ντύλσεντορφ 1.75 (Σάββατο 14.00)

Η Φορτούνα είναι πρωτοπόρος έρχεται από ήττα και θέλει να ρεφάρει. Υποδέχεται τη Γκρόιτερ που εκτός έδρας έχει το μαύρο της το χάλι.

861. Νίκη της Σόνεχοφ 2.12 (Σάββατο 15.00)

Η Σόνεχοφ και η Ιένα δεν έχουν κίνητρα. Όμως δεν χρειάζονται κίνητρα για να αποκρυπτογραφήσουμε τι συμβαίνει. Η Σόνεχοφ χάνει μόνο από τους πρωτοπόρους στο γήπεδο της και η Ιένα είναι η χειρότερη εκτός έδρας με 9/11 ήττες.

896. Νίκη της Ζλιν 1.68 (Σάββατο 16.00)

Η Ζλιν γλίτωσε από τις ευρωπαϊκές ταλαιπωρίες που την έκαναν να αποδίδει μέτρια στο πρωτάθλημα. Υποδέχεται τη Ντούκλα που βρίσκεται ένα βαθμό πίσω της και δύσκολα θα κινδυνέψει. Αλλά η συγκομιδή της Ντούκλα έχει γίνει σχεδόν αποκλειστικά στο γήπεδο της. Εκτός έδρας έχει μαζέψει μόνο 2 από τους 19 βαθμούς.

905. Νίκη της Έμπολι 1.70 (Σάββατο 16.00)

Η Έμπολι επιτέλους έπιασε κορυφή. Φαίνεται ότι συνήλθε από το σοκ του απρόσμενου υποβιβασμού πέρυσι και έχει ανακάμψει για καλά. Μπορεί η Πάρμα να είναι σχετικά ισχυρή αλλά η Έμπολι έχει 5 συνεχόμενες νίκες και άνετα μπορεί να τις κάνει 6.

925. ΑΠΟΕΛ-Ομόνοια over 1.80 (Σάββατο 17.00)

Είναι απορίας άξια αυτή η απόδοση όταν το over 3,5 είναι εξαιρετικά πιθανό. Στα πέντε τελευταία παιχνίδια εντός στους αγώνες του ΑΠΟΕΛ έχουν μπει 23 γκολ και στους αντίστοιχους αγώνες της Ομόνοιας εκτός έχουν μπει 17 γκολ.

944. Νίκη της Τζίλιγχαμ 2.20 (Σάββατο 17.00)

Η Τζίλιγχαμ είναι σε τοπ φόρμα και η αποδόσεις την αδικούν. Στο δεύτερο γύρο έχει μόνο μια ήττα σε εννιά αγώνες. Αντιμετωπίζει τη Γουόλσολ που είναι ανεβασμένη αλλά ασταθής.

948. Σριούσμπερι-Ρόδεραμ over 2.05 (Σάββατο 17.00)

Πολύ καλή απόδοση για τα πολλά γκολ. Θα γίνει μάχη και καμιά ομάδα δε θα πάει για την ισοπαλία. Η Ρόδεραμ έχει εθιστεί πλέον στα over και η πρωτοπόρος και ανθεκτική Σριούσμπερι έχει δύο κολλητά over στους τελευταίους αγώνες στο γήπεδο της.

953. Νίκη της Γουίκομ 2.45 (Σάββατο 17.00)

Ο Γκούφη θα ακολουθήσει άλλη μια φορά τη πολύ φορμαρισμένη Γουίκομ. Έχει τρεις νίκες στις τέσσερις τελευταίες εξορμήσεις της και αντιμετωπίζει τη Τσέλτεναμ που έχει μόνο μια νίκη στους πέντε τελευταίους αγώνες εντός.

960. Νίκη της Σουίντον 1.92 (Σάββατο 17.00)

Η Σουίντον είναι η ομάδα που ηττήθηκε από την Γουίκομ σε ένα ματς γεμάτο αδρεναλίνη. Τώρα υποδέχεται τη Πορτ Βέιλ. Οι τελευταίοι αγώνες έχουν αποδείξει ότι η Σουίντον έχει αρχίσει να εκμεταλλεύεται την έδρα της με 4 συνεχόμενες νίκες και η Πορτ Βέιλ να χάνει τη δυναμική της εκτός με 4 συνεχόμενες ήττες.

1040. Νίκη της Σεντ Μίρεν 2.20 (Σάββατο 17.00)

Η Σεντ Μίρεν ενώ κανείς δεν το περίμενε κάνει περίπατο στην Τσάμπιονσιπ της Σκωτίας. Επισκέπτεται την έδρα της 3ης Λίβιγκστον όπου και έχει καλές αναμνήσεις. Μια Λίβιγκστον που στο γήπεδο της πάει αρκετά χειρότερα απ’ ότι εκτός έδρας.

1089. Νίκη της Μάτερσμπουργκ 2.05 (Σάββατο 19.30)

Η Μάτερσμπουργκ επέστρεψε από τη διακοπή σε εξαιρετική κατάσταση με δύο σημαντικές νίκες. Υποδέχεται την πάλαι ποτέ ισχυρή Αούστρια που φέτος απλά σέρνεται. Θα τη νικήσει και μάλιστα εύκολα.

1128. Νίκη της Χιχόν 1.90 (Σάββατο 21.00)

Πολύ καλή απόδοση για μια ακόμα ήττα της υποβιβασμένης Λόρκα. Οι πάντες την έχουν νικήσει ευκαιρία είναι και για τη Χιχόν να κάνει τη τρίτη νίκης της εκτός έδρας.

1143. Νίκη της Εστορίλ 1.85 (Σάββατο 22.30)

Η Εστορίλ ισοβαθμεί με τη Μπελενένσες, με τη διαφορά ότι ακολουθούν αντίθετες πορείες. Η Εστορίλ από τελευταία ανέβηκε έξη θέσεις ενώ η Μπελενένσες όλο και βυθίζεται.

1371. Μπενεβέντο-Κροτόνε over 2.00 (Κυριακή 16.00)

Η Μπενεβέντο στο δεύτερο γύρο παίζει ανοιχτά και ανέμελα μιας κι έχει υποβιβαστεί. Η Κροτόνε θα κυνηγήσει τη νίκη μιας και είναι ένα ματς που μπορεί να το πάρει. Οπότε ο over ως αουτσάιντερ είναι ευκαιρία.

1385. Νίκη της Άουσμπουργκ 1.85 (Κυριακή 16.30)

Η Στουτγάρδη ότι κάνει το κάνει στην έδρα της. Εκτός έχει 9 ήττες σε 11 αγώνες χωρίς νίκη. Η Άουσμπουργκ έχει ισχυρή έδρα και τη παράδοση με το μέρος της.

1392. Νίκη της Πλζεν 1.95 (Κυριακή 17.00)

Ο Γκούφη υποστήριξε την Όλομουτς στον πρώτο γύρο και επαληθεύτηκε σχεδόν πάντα. Μόνο που τώρα η ομάδα έχει αποδυναμωθεί και υποδέχεται την πανίσχυρη πρωτοπόρο Πλζεν που στον πρώτο γύρο είχε μόνο νίκες εκτός από μια ισοπαλία που παραχώρησε.

1452. Μπρέσια-Τερνάνα over 1.80 (Κυριακή 18.30)

Αν είναι ένα ματς υποψήφιο να μπουν 7+ γκολ είναι αυτό. Η Τερνάνα είναι τελευταία χωρίς νίκη. Όμως έχει τη τρίτη καλύτερη επίθεση εκτός έδρας από τις 22 ομάδες της κατηγορίας. Και η Μπρέσια που τελευταία βάζει γκολ στο γήπεδο της, μπορεί να φορτώσει την ευάλωτη άμυνα της Τερνάνα.

1514. Νίκη της Κλαμπ 1.95 (Κυριακή 02.00)

Η Κλαμπ Αμέρικα είναι πρωτοπόρος, αήττητη στο Μεξικό και σε φόρμα. Επισκέπτεται την έδρα της Βέρα Κρουζ και που πέρυσι νίκησε με 4 γκολ. Η Βέρα Κρουζ δεν έχει νικήσει ακόμα στο γήπεδο της.

Ξεχωρίζοντας τα φαβορί

915. Μπάγερν 1.30 (Σάββατο 16.30)

940. Μπράιτον 1.30 (Σάββατο 17.00)

1054. Μπαρτσελόνα 1.40 (Σάββατο 17.15)

1282. Ανόρθωση 1.32 (Κυριακή 15.00)

1303. Γάνδη 1.50 (Κυριακή 15.30)

1407. Γιουγκ Μπόις 1.30 (Κυριακή 17.00)

Αναζητώντας εκπλήξεις

910. Κάρπι νίκη 3.35, ισοπαλία 3.05 (Σάββατο 16.00)

946. Πλίμουθ νίκη 2.90, ισοπαλία 3.05 (Σάββατο 17.00)

1043. Κίλμαρνοκ νίκη 2.75, ισοπαλία 2.85 (Σάββατο 17.00)

1368. Ναντ νίκη 3.25, ισοπαλία 3.00 (Κυριακή 16.00)

1454. Σαρλερουά νίκη 2.50, ισοπαλία 3.00 (Κυριακή 19.00)

1538. Άιντραχτ νίκη 2.60, ισοπαλία 3.15 (Δευτέρα 21.30)

Μια τετράδα με ζητούμενα (1,2,3,4 = 15 στήλες)

(την προηγούμενη εβδομάδα καμιά επιτυχία)

910. Φότζια-Κάρπι ημίχρονο 2, τελικό Χ 15.00 (Σάββατο 16.00)

914. Φράιμπουργκ-Βέρντερ ημίχρονο 1, τελικό Χ 14.50 (Σάββατο 16.30)

942. Γουίμπλεντον-Μπρίστολ Ρόβερς ημίχρονο 1, τελικό 2 35.00 (Σάββατο 17.00)

1093. Σάλκε-Χόφενχάιμ ημίχρονο 1, τελικό Χ 14.50 (Σάββατο 19.30)

Απόδοση τετράδας 110.000

Ο Γκούφη σας προτείνει να ρίξετε μια ματιά σε 13 αγώνες

(από την προεπιλογή του)

(την προηγούμενη εβδομάδα 7/12)

850. Σουόνση 2.10 (Σάββατο 14.30)

900. Λοριάν 1.75 (Σάββατο 16.00)

929. Όλντερσοτ 1.98 (Σάββατο 17.00)

1030. Ρέιθ 1.62 (Σάββατο 17.00)

1069. Άβες-Μαρίτιμο over 2.15 (Σάββατο 18.00)

1097. Αλαβές 1.80 (Σάββατο 19.30)

1135. Ντε Χάαγκ 1.95 (Σάββατο 21.45)

1172. Τίγκρες 1.60 (Σάββατο 03.00)

1393. Μίντιλαντ 1.88 (Κυριακή 17.00)

1405. Σιόν-Λωζάνη 4-6 γκολ 2.45 (Κυριακή 17.00)

1465. Κουλτουράλ-Βαγιεκάνο over 1.75 (Κυριακή 19.00)

1467. Ολυμπιακός-Πανιώνιος γκολ-γκολ 2.60 (Κυριακή 19.30)

1496. Ντιφένσορ 1.50 (Κυριακή 22.00)

Τροφή για σκέψη για τους πολύ τολμηρούς

Η στήλη παρ’ ολίγο να θριαμβεύσει για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα. Η Τουλούζ έχασε στο τσακ από την Παρί με 1-0. Σήμερα ο Γκούφη έχει μόνο μια ταπεινή πρόταση. Κωδικός 1246, Κυριακή 13.00. Η Λεβάντε έχει υποτιμηθεί από τους μπουκ. Επισκέπτεται την έδρα της Σοσιεδάδ που ταλαιπωρείται και στην Ευρώπη. Η νίκη της δίνει 5.50 και η ισοπαλία 4.10. Αυτά για σήμερα.

