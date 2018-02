Και πάλι γεια σας!

Η Νότιος Αμερική ξεκίνησε. Σε λίγο και η Βραζιλία. Σε λίγο και η Σκανδιναβία. Ήδη το κουπόνι είναι βαρύ κι από την άλλη εβδομάδα θα είναι ασήκωτο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας ετοίμασε ο Γκούφη.

Απολογισμός

Ο Γκούφη ξεπέρασε ελαφρώς τα στάνταρ του με επίδοση 16/30. Συγκεκριμένα 9/18 στις ευκαιρίες, 5/6 στα φαβορί και 2/6 στις εκπλήξεις. Ο Γκούφη είναι ευχαριστημένος για τις νίκες της εξαιρετικής Σριούσμπερι (3.20), της Λεγκανιές (2.15), της Παλέρμο από το ημίχρονο (2.15), της Ουέσκα (2.00), της Φούλαμ (1.90), της Λεονέσα (1.85) και για το over στον αγώνα της Μπράντφορντ (1.92).

Ξεχωρίζοντας ευκαιρίες

1331. Χαϊντενχάιμ-Σεντ Πάουλι over 1.80 (Σάββατο 14.00)

Η Σεντ Πάουλι είναι καλύτερη εκτός έδρας έχει 5/10 νίκες και ξεκίνησε τα εκτός έδρας ματς του 2ου γύρου σκοράροντας τρία γκολ. Η Χαϊντενχάιμ στο γήπεδο της σκοράρει ανελλιπώς. Αν ο αγώνας δε λήξει 1-1 θα γίνει over.

1340. Νίκη της Φορτούνα Κολωνίας 2.20 (Σάββατο 15.00)

Η Φορτούνα τα πάει πολύ καλά ιδιαίτερα στο γήπεδο της. Φιλοδοξεί να διεκδικήσει την άνοδο. Αντιμετωπίζει την νεοφώτιστη Ουντερχάκινγκ που προέρχεται από τρεις συνεχόμενες ήττες εκτός.

1342. Νίκη της Πάντερμπορν 1.72 (Σάββατο 15.00)

Η ομάδα είναι πρωτοπόρος και κάνει ένα περίφημο πρωτάθλημα, με την επάνοδο στη 2η κατηγορία να είναι προ των πυλών. Η Σόνεχοφ δεν θα προβάλλει σπουδαία αντίσταση. Όποιος διαφωνεί μπορεί να επιλέξει το over που εμφανίζουν πολύ συχνά και οι δύο ομάδες με απόδοση περίπου στα ίδια (1.75).

1354. Νίκη της Φροζινόνε 1.60 (Σάββατο 16.00)

Η Φροζινόνε μετά τη χθεσινή συντριβή της Παλέρμο χρειάζεται μια νίκη επί της Πεσκάρα για να εδραιωθεί στην πρώτη θέση. Είναι αήττητη στο γήπεδο της και η Πεσκάρα έχει ήδη 5 ήττες εκτός.

1382. Νίκη της Τσάρλτον 1.72 (Σάββατο 17.00)

Η Τσάρλτον θα διεκδικήσει μέχρι τέλους μια θέση στα πλέι-οφς και μπορεί να συνεχίσει το νικηφόρο σερί στο γήπεδο της απέναντι στην Όξφορντ που κάνει μεγάλη κοιλιά, απέλυσε τον προπονητή της και πάει με υπηρεσιακό.

1385. Νίκη της Νορθάμπτον 2.40 (Σάββατο 17.00)

Εξαιρετική απόδοση για την Νορθάμπτον που έχει ανακάμψει και απομακρύνεται από την επικίνδυνη ζώνη. Ο Γκούφη την ακολουθεί με το αζημίωτο. Η Ροσντέιλ έχει βυθιστεί στην προτελευταία θέση και δεν έχει ακόμα νίκη εκτός μετά από 14 αγώνες.

1386. Νίκη της Μπράντφορντ 2.60 (Σάββατο 17.00)

Η Μπράντφορντ προέρχεται από συντριβή εντός έδρας. Όμως εκτός είναι πολύ καλύτερη, έχει 9/15 νίκες και θα αντιδράσει. Τέσσερις σερί ήττες είναι πάρα πολλές γι αυτή την ομάδα. Αντιμετωπίζει την Όλνταμ που είναι του χεριού της κι έχει και την παράδοση μαζί της.

1399. Λούτον-Έξετερ over 3,5 2.60 (Σάββατο 17.00)

Το Φεστιβάλ γκολ πραγματοποιείται στο Λούτον. Τίποτα άλλο.

1410. Νίκη της Πρέστον 1.90 (Σάββατο 17.00)

Συνεχίζουμε με Αγγλία. Η Πρέστον έρχεται από θρίαμβο στο Νότιγχαμ κι απέχει 3 βαθμούς από τα πλέι-οφς. Υποδέχεται τη Χάλ που δεν μπορεί να ξεκολλήσει από τις τελευταίες θέσεις κι έχει εκτός 1 νίκη σε 14 αγώνες.

1443. Νίκη της Βιγιαρεάλ (Σάββατο 17.15)

Η Βιγιαρεάλ σε μεγάλη φόρμα με τρεις συνεχόμενες νίκες εκτός, οι δύο επί της Ρεάλ και της Βαλένθια. Επισκέπτεται το γήπεδο της Μπέτις που είναι ντεφορμέ με 3/4 ήττες στο γήπεδο της στα τελευταία παιχνίδια.

1477. Νίκη της Μπεϊτάρ 1.90 (Σάββατο 20.30)

Η Μπεϊτάρ διεκδικεί τον τίτλο και υποδέχεται τη Μακάμπι Χάιφα που εκτός έχει με το ζόρι μια νίκη. Η απόδοση είναι υψηλή γιατί η Μπεϊτάρ προέρχεται από ήττα εκτός. Στο γήπεδο της όμως είναι πολύ ισχυρή με μόνο μια ήττα σε 10 αγώνες.

1507. Νίκη της Κλαμπ 1.57 (Σάββατο 05.00)

Η Κλαμπ κανονικά θα έπρεπε να ήταν στη κατηγορία των φαβορί. Είναι πρωτοπόρος και υποδέχεται τη νεοφώτιστη Λόμπος που ακόμα δεν έχει προσανατολιστεί.

1513. Νίκη της Χετάφε 1.80 (Κυριακή 13.00)

Ο λόγος που ο Γκούφη προτείνει τη Χετάφε κόντρα στο πουλέν του τη Λεγανιές είναι γιατί η Λεγανιές θα παίξει με αλλαγές για να συγκεντρωθεί στον μεσοβδόμαδο αγώνα κυπέλλου ενάντια στη Σεβίλλη.

1514, Νίκη της Λούγκο 1.75 (Κυριακή 13.00)

Η Λούγκο είναι σοβαρή ομάδα και προσβλέπει στην άνοδο. Υποδέχεται την αδύναμη εκτός Αλμπαθέτε και θα την νικήσει χωρίς κόπο, όπως έκανε και τον πρώτο γύρο στο γήπεδο της.

1538. Νίκη της Αλεσάντρια 2.12 (Κυριακή 15.30)

Ο Γκούφη ρίχνει μια ματιά στον 1ο όμιλο της Γ κατηγορίας Ιταλίας. Γιατί θεωρεί ότι έχει εντοπίσει μια ευκαιρία. Η Αλεσάντρια πέρυσι διεκδίκησε άνοδο. Φέτος είναι χαμηλότερα, αλλά σε φόρμα. Την προηγούμενη αγωνιστική επιβλήθηκε εκτός της πρωτοπόρου Λιβόρνο. Τώρα υποδέχεται τη Σιένα που βρίσκεται στη 2η θέση, αλλά θα τη νικήσει κι αυτή.

1565. Νίκη της Ουέσκα 2.15 (Κυριακή 17.00)

Αυτό κι αν είναι ευκαιρία. Η απόδοση θα πέσει συντομότατα. Η Ουέσκα, πρωτοπόρος, με 3 μόνο ήττες σε 24 αγώνες επισκέπτεται τη Σεβίλλη που δύσκολα θα αποφύγει τον υποβιβασμό με μόνο 2 νίκες σε 24 αγώνες.

1590. Νίκη της Λίβερπουλ 2.00 (Κυριακή 18.30)

Ο Γκούφη θα ήθελε μεγαλύτερη απόδοση στο ντέρμπι. Παρ’ όλα αυτά θεωρεί ότι η Λίβερπουλ θα νικήσει στα σίγουρα. Και γιατί είναι αήττητη στο γήπεδο της και γιατί έχει τη παράδοση με το μέρος της και γιατί θα απομακρυνθεί από την Τότεναμ 5 βαθμούς.

1645. Νίκη της Σαν Μαρτίν 2.05 (Δευτέρα 02.15)

Η Σαν Μαρτίν ψηλά στη βαθμολογία και με ισχυρότατη έδρα με έξη νίκες χωρίς ισοπαλία (έχασε μόνο από τη Ρίβερ και τη Σαν Λορέντζο). Αντιμετωπίζει τη Τίγκρε που τη νικάει κάθε χρόνο και η οποία δεν έχει νίκη εκτός. Η απόδοση εξαιρετική.

Ξεχωρίζοντας τα φαβορί

1453. Αμπερντίν 1.40 (Σάββατο 17.00)

1504. Οαξάκα 1.55 (Σάββατο 03.00)

1528. Άντερλεχτ 1.32 (Κυριακή 15.30)

1540. Λέτσε 1.37 (Κυριακή 15.30)

1566. Βασιλεία 1.23 (Κυριακή 17.00)

1604. Ζούλτε-Οστάνδη over 1.50 (Κυριακή 21.00)

Αναζητώντας εκπλήξεις

1381. Σριούσμπερι νίκη 2.70, ισοπαλία 2.95 (Σάββατο 17.00)

1397. Τσέλτεναμ νίκη 2.50, ισοπαλία 2.95 (Σάββατο 17.00)

1495. Ουνιόν Σάντα Φε νίκη 3.00, ισοπαλία 2.80 (Σάββατο 22.00)

1512. Καϊσερισπόρ νίκη 2.85, ισοπαλία 3.05 (Κυριακή 12.30)

1571. Ατρόμητος νίκη 2.50, ισοπαλία 2.75 (Κυριακή 17.15)

1618. Σαν Λορέντζο νίκη 2.95, ισοπαλία 2.95 (Κυριακή 00.15)

Μια τετράδα με ζητούμενα (1,2,3,4 = 15 στήλες)

(την προηγούμενη εβδομάδα μια επιτυχία με απόδοση 15.50 και επιστροφή του στοιχήματος)

1365. Φράιμπουργκ-Λεβερκούζεν 2 ημίχρονο Χ τελικό 15.00 (Σάββατο 16.30)

1407. Φούλαμ-Νότιγχαμ 2 ημίχρονο 1 τελικό 21.00 (Σάββατο 17.00)

1442. Λάρισα-Πανιώνιος 1 ημίχρονο Χ τελικό 15.00 (Σάββατο 17.15)

1551. Άουσμπουργκ-Άιντραχτ 2 ημίχρονο Χ τελικό 15.00 (Κυριακή 16.30)

Απόδοση τετράδας 70.875

Ο Γκούφη σας προτείνει να ρίξετε μια ματιά σε 13 αγώνες

(από την προεπιλογή του)

(την προηγούμενη εβδομάδα 5/13)

1345. Αστέρας 1.75 (Σάββατο 15.00)

1384. Φλίντγουντ-Σκάνθροπ over 1.90 (Σάββατο 17.00)

1403. Γουίκομ 1.72 (Σάββατο 17.00)

1417. Λέστερ-Σουόνση over 1.85 (Σάββατο 17.00)

1423. Ρέιθ 1.65 (Σάββατο 17.00)

1424. Στρανράερ 2.05 (Σάββατο 17.00)

1434. Σεντ Μίρεν 1.85 (Σάββατο 17.00)

1556. Ακαδέμικα 1.72 (Κυριακή 13.15)

1543. Ρεν 1.85 (Κυριακή 16.00)

1584. Ναντ 2.50 (Κυριακή 18.00)

1595. Οβιέδο 1.95 (Κυριακή 19.00)

1614. Μονακό-Λυών over 1.55 (Κυριακή 22.00)

1641. Λας Πάλμας 2.15 (Δευτέρα 22.00)

Τροφή για σκέψη για τους πολύ τολμηρούς

Η στήλη επανήλθε δριμύτερη με 2/2. Η Φράιμμπουργκ δεν ηττήθηκε από την Ντόρτμουντ (ισοπαλία με απόδοση 4.50) και η Νορθάμπτον δεν ηττήθηκε από τη Μπλάκμπερν (ισοπαλία με απόδοση 3.95). Πάμε στα σημερινά. Ο Γκούφη έχει πάλι δύο προτάσεις. Και οι δύο το Σάββατο. Κωδικός 1336, ώρα 14.30. Η Κιλμάνορκ θα τα βάλει με την παντοδύναμη Σέλτικ. Είναι σε φόρμα και μπορεί να τα καταφέρει. Η νίκη της δίνει 9.50 και η ισοπαλία 5.20. Κωδικός 1492, ώρα 21.45. Η Κροτόνε θα προσπαθήσει κόντρα στη προβληματική Ίντερ. Αξίζει τον κόπο αφού η νίκη της Κροτόνε δίνει 11.50 και η ισοπαλία 5.50. Αυτά για σήμερα.

Και μέχρι την άλλη Παρασκευή

Για πάντα Γκούφη!!!