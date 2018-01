ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΓΚΟΥΦΗ

Και πάλι γεια σας!

Ο Γκούφη επανέρχεται δριμύτερος. Πάμε λοιπόν με το πλήρες πρόγραμμα.

Απολογισμός

Παρ’ όλη την αρρώστια του ο Γκούφη τα κατάφερε αρκετά καλά. Οι σωστές προβλέψεις του ανήλθαν στις 14/24, δηλαδή στο 58%, με 8/15 στις ευκαιρίες, 5/5 το απόλυτο στα φαβορί και 1/4 στις εκπλήξεις (ένα ματς αναβλήθηκε). Λίαν ευχαριστημένος είναι για τις νίκες της Θέλτα (3.35), της Νορθάμπτον (2.30), της Ουέσκα (1.95) και της Φορτούνα Κολωνίας (1.98).

Ξεχωρίζοντας ευκαιρίες

734. Νίκη της Χάνσα 1.57 (Σάββατο 15.00)

Αρχίζουμε από τα εύκολα. Η φορμαρισμένη ομάδα του Ροστόκ αντιμετωπίζει την ουραγό Έρφουρτ.

741. Νίκη της Γκεζτεπσπορ 2.35 (Σάββατο 15.00)

Υποτίθεται ότι η αντίπαλος της Γκεζτέπ, η Καίσερισπορ είναι επικίνδυνη. Η Γκεζτεπ όμως τρέχει μια ονειρεμένη σαιζόν και είναι αποφασισμένη να πλασαριστεί στις «ευρωπαϊκές» θέσεις. Εύκολα ή δύσκολα θα κερδίσει και όπως συνήθως με over, που παρεπιπτόντως δίνει το αξιοπρεπές 1.80.

752. Νίκη της Παλέρμο από ημίχρονο 2.18 (Σάββατο 16.00)

Η Παλέρμο πρωτοπόρος και αποφασισμένη να επιστρέψει άμεσα στη μεγάλη κατηγορία, αντιμετωπίζει την αδύναμη Μπρέσια. Και όποτε νικάει στο γήπεδο της, πάντα νικάει από ημίχρονο.

786. Μπράντφορντ-Γουίμπλεντον over 1.92 (Σάββατο 17.00)

Είναι ευκαιρία γιατί η Μπράντφορντ φέρνει μονίμως over και η Γουίμπλεντον αρκετά συχνά. Και η απόδοση όπως βλέπετε είναι στα ύψη.

798. Νίκη της Τσέστερφιλντ 2.35 (Σάββατο 17.00)

Ο Γκούφη συχνά εντοπίζει ομάδες που βρίσκονται στον πάτο της βαθμολογίας και αρχίζουν παρατεταμένη αντεπίθεση. Αυτό έγινε με την Πλίμουθ και με την Νορθάμπτον. Τώρα είναι η σειρά της Τσέστερφιλντ. Ήδη βγήκε από την επικίνδυνη ζώνη και προτίθεται να επικρατήσεις επί της Στίβενεϊτς που εκτός έδρας τα πάει χάλια.

801. Νίκη της Λούτον 1.72 (Σάββατο 17.00)

Η Γκρίσμπι με τρεις σερί ήττες εντός έδρας δύσκολα θ’ αντισταθεί στην πρωτοπόρο Λούτον. Έστω κι αν η Λούτον δεν διάγει τις καλύτερες μέρες της.

805. Νίκη της Σουίντον 1.65 (Σάββατο 17.00)

Η Σουίντον μπορεί να είναι αλλοπρόσαλλη, αλλά διεκδικεί στα ίσα το πλασάρισμα στις θέσεις μπαράζ ανόδου. Αντιμετωπίζει την αδύναμη Κρου που ήδη έχει 10/13 ήττες εκτός.

807. Νίκη της Φούλαμ 1.90 (Σάββατο 17.00)

Η Φούλαμ αήττητη στο 2ο γύρο με τέσσερις νίκες και μια ισοπαλία θα παίξει στα ίσια το παιχνίδι της ανόδου. Αντιμετωπίζει τη Μπάρνσλεϊ που βολοδέρνει στη μετριότητα. Στη πρόσφατη ιστορία την έχει συναντήσει 3 φορές και την έχει νικήσει και τις τρεις. Αν προσθέσουμε και τη φόρμα, τότε η απόδοση είναι μια ευκαιρία.

919. Νίκη της Κορτράικ 1.75 (Σάββατο 21.00)

Η Κορτράικ συνήλθε και ανεβαίνει στις επάνω θέσεις της βαθμολογίας. Έχει τέσσερις σερί νίκες εντός έδρας και αντιμετωπίζει την ουραγό παρά μία θέση Έουπεν που εκτός δεν έχει ακόμα νίκη, αλλά 8/11 ήττες.

949. Νίκη της Λεγκανιές 2.15 (Κυριακή 13.00)

Δεν είναι επειδή η Λεγκανιές απέκλεισε τη Ρεάλ από το κύπελλο. Απλά είναι καλύτερη ομάδα από τη φετινή Εσπανιόλ, την οποία και νίκησε εκτός έδρας στον πρώτο γύρο.

950. Νίκη της Κουλτουράλ 1.85 (Κυριακή 13.00)

Η νεοφώτιστη ομάδα το παλεύει και για την ώρα βρίσκεται 2 βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Τώρα έχει τη μεγάλη ευκαιρία να απομακρυνθεί κι άλλο νικώντας στο γήπεδο της τη δεύτερη ομάδα της Σεβίλλης που βρίσκεται 10 βαθμούς κάτω από τη ζώνη.

964. Γάνδη-Μπρυζ over 1.70 (Κυριακή 15.30)

Πρωτοκλασάτο ντέρμπι του Βελγίου, όπου καμιά από τις δυο ομάδες δεν πρόκειται να κλειστεί. Θα μπουν γκολ κι από τις δύο ομάδες και πιθανότατα θα έχουμε και συναρπαστική διακύμανση του σκορ.

979. Νίκη της Κροτόνε 2.15 (Κυριακή 16.00)

Ο θρίαμβος της Κροτόνε εκτός έδρας επί της Βερόνα θύμισε την τρομερή αντεπίθεση της ομάδας πέρυσι που της χάρισε τη σωτηρία. Τώρα αντιμετωπίζει τη Κάλιαρι – όχι κανένα μεγαθήριο – και μέλλει να αποδείξει ότι και φέτος είναι αποφασισμένη να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία.

981. Νάπολη-Μπολόνια under 2.45 (Κυριακή 16.00)

Εξαιρετική απόδοση και ο Γκούφη την επιλέγει. Πρώτον γιατί η Νάπολη τελευταία δύσκολα δέχεται γκολ, αλλά και δύσκολα σκοράρει. Βέβαια αν ανοίξει το παιχνίδι τότε το στοίχημα θα χαθεί. Αλλά με την απόδοση αυτή αξίζει τον κόπο.

1000. Νίκη της Λυών 1.90 (Κυριακή 18.00)

Η Λυών αυτή την εποχή δεν παίζεται. Το κατάλαβαν και η Παρί και η Μονακό. Μένει τώρα να το καταλάβει και η Μπορντό, που με τρεις σερί ήττες εντός, ψάχνει να βρει τη ταυτότητα της.

1005. Νίκη του Ανόβερο 2.20 (Κυριακή 19.00)

Όποιος υποτιμάει το Ανόβερο προσγειώνεται ανώμαλα. Η Βόλφσμπουργκ είναι κατώτερη ομάδα και μόνο χάρις στη μαχητικότητα της ηττάται δύσκολα. Είναι όμως μια ομάδα που σε 19 αγώνες έχει μόνο 3 νίκες.

1008. Νίκη της Ουέσκα 2.00 (Κυριακή 19.00)

Άλλη μια ευκαιρία με την Ουέσκα, την υποτιμημένη πρωτοπόρο που δεν λέει να ξεκολλήσει από τη πρώτη θέση. Υποτίθεται ότι η αξιόλογη Οσασούνα θα καταφέρει να την ταρακουνήσει, αλλά μην ξεχνάμε ότι η Ουέσκα είναι αήττητη στο γήπεδο της με 9/12 νίκες.

1026. Μπαρτσελόνα-Αλαβές no goal 1.70 (Κυριακή 21.45)

Όλοι θαυμάζουν τα γκολ της Μπαρτσελόνα και λίγοι έχουν προσέξει ότι ο Βαλβέρδε έχει κτίσει μια απροσπέλαστη άμυνα. Οπότε είναι εξαιρετικά δύσκολο για την Αλαβές να σκοράρει.

Ξεχωρίζοντας τα φαβορί

735. Καρλσρούη 1.42 (Σάββατο 15.00)

736. Πάντεμπορν 1.42 (Σάββατο 15.00)

962. Τρίκαλα 1.35 (Σάββατο 15.00)

904. Γαλατά 1.30 (Σάββατο 18.00)

2364. Ρίζεσπορ 1.47 (Κυριακή 12.00)

1060. Θέλτα-Μπέτις over 1.40 (Δευτέρα 22.00)

Αναζητώντας εκπλήξεις

761. Στουτγάρδη νίκη 2.70, ισοπαλία 3.10 (Σάββατο 16.30)

792. Σριούσμπερι νίκη 3.20, ισοπαλία 2.80 (Σάββατο 17.00)

776. Νότιγχαμ νίκη 2.80, ισοπαλία 3.10 (Σάββατο 17.00)

2403. Μαμελόντι νίκη 2.85, ισοπαλία 2.65 (Σάββατο 20.15)

1007. Λάτσιο νίκη 2.95, ισοπαλία 3.35 (Κυριακή 19.00)

1053. Ρίο Άβε νίκη 2.90, ισοπαλία 3.10 (Δευτέρα 21.00)

Μια τετράδα με ζητούμενα (1,2,3,4 = 15 στήλες)

757. Κολωνία-Άουσμπουργκ 1 ημίχρονο Χ τελικό 15.50 (Σάββατο 16.30)

781. Σέφιλντ-Πρέστον 2 ημίχρονο Χ τελικό 15.50 (Σάββατο 17.00)

979. Κροτόνε-Κάλιαρι 2 ημίχρονο 1 τελικό 32.00 (Κυριακή 16.00)

1030. Μαρσέιγ-Μονακό 1 ημίχρονο Χ τελικό 14.50 (Κυριακή 22.00)

Απόδοση τετράδας 111.476

Ο Γκούφη σας προτείνει να ρίξετε μια ματιά σε 13 αγώνες

(από την προεπιλογή του)

732. Λέστερ 1.55 (Σάββατο 14.30)

740. Κέρκυρα-Πλατανιάς over 2.30 (Σάββατο 15.00)

745. Αλμπινολέφε 2.15 (Σάββατο 15.30)

757. Κολωνία-Άουσμπουργκ over 1.90 (Σάββατο 16.30)

809. Μπρέντφορντ 1.85 (Σάββατο 17.00)

763. Σάτον 1.77 (Σάββατο 17.00)

771. Μάκλσφιλντ 1.60 (Σάββατο 17.00)

1062. Πίτερχερντ 1.50 (Σάββατο 17.00)

920. Μπέβερεν-Ζούλτε over 1.65 (Σάββατο 21.00)

952. Σπαλ-Ίντερ γκολ-γκολ 1.68 (Κυριακή 13.30)

967. Ρόντα-Εξέλσιορ over 1.75 (Κυριακή 15.30)

2416. Κέιπ Τάουν Σίτι 2.50 (Κυριακή 15.30)

987. Λιρς 2.08 (Κυριακή 17.00)

Τροφή για σκέψη για τους πολύ τολμηρούς

Η στήλη επανέρχεται δριμύτερη. Ο Γκούφη έχει δύο προτάσεις. Και οι δύο το Σάββατο. Κωδικός 759, ώρα 16.30. Η Φράιμπουργκ είναι δυσκολοκατάβλητη και η Ντόρτμουντ ντεφορμέ. Αξίζει τον κόπο η νίκη της Φράιμπουργκ με 6.50 και η ισοπαλία με 4.50. Κωδικός 784, ώρα 17.00. Η Νορθάμπτον έχει ξεκινήσει την αντεπίθεση της και ξεκόλλησε από τις τελευταίες θέσεις. Αντιμετωπίζει βέβαια την Μπλάκμπερν που πηγαίνει τρένο. Αλλά ο Γκούφη βλέπει η Μπλάκμπερν να κάνει μια στάση. Η νίκη της Νορθάμπτον δίνει 6.00 και η ισοπαλία 3.95. Αυτά για σήμερα.

Και μέχρι την άλλη Παρασκευή

Για πάντα Γκούφη!!!