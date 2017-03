To νέο PEUGEOT 3008 είναι το «Car of the Year 2017»

Στα τελευταία τρία χρόνια η Peugeot αποσπά για δεύτερη φορά την διάκριση «Car of the Year» και συνολικά το πέμπτο βραβείο στην ιστορία της μάρκας και του θεσμού (2014: το 308, 2002: το 307, 1988: το 405, 1969: το 504) Δευτέρα 6 Μαρτίου. Στο σαλόνι αυτοκινήτου της Γενεύης ανακοινώθηκε πως το νέο Peugeot 3008 με 319 βαθμούς βραβεύτηκε με τον τίτλο «Car of the Year 2017». Μία επιτροπή από 58 Ευρωπαίους δημοσιογράφους αξιολόγησε την σχεδίαση του αμαξώματος, το μοντέρνο διάκοσμο και όλα τα προτερήματα του νέου 3008, το οποίο ως μοντέλο προσθέτει την 12η διάκριση στην τωρινή του γενιά και συνολικά τον 5o τίτλο για την γαλλική μάρκα στον θεσμό του COTY. Η διάκριση του «Car of the Year 2017» επιβεβαιώνει την αξία του νέου Peugeot 3008, ενός οικογενειακού SUV με ξεχωριστό ντιζάιν που πρωταγωνιστεί στην κατηγορία του. Το Peugeot 3008 προσφέρει ένα μοναδικό συνδυασμό στιλ, άνεσης και οδηγικής απόλαυσης, ενώ πρωτοστατεί με το προηγμένο τεχνολογικά PEUGEOT i-Cockpit®. Ειδικά στην τελευταία του γενιά, το PEUGEOT i-Cockpit® προσφέρει μια μοναδική οδηγική εμπειρία πίσω από το κόμπακτ τιμόνι, τα πλήρως ψηφιακά όργανα διάστασης 12,3 ιντσών και την υψηλών προδιαγραφών οθόνη αφής στην κεντρική κονσόλα που πλαισιώνεται από τους πρωτότυπους διακόπτες.

Επιπρόσθετα το νέο Peugeot 3008 διαθέτει πολλές τεχνολογικές καινοτομίες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα τελευταίας γενιάς συστήματα άνεσης και υποβοήθησης, καθώς και πλήρη υποστήριξη σε επίπεδο διασύνδεσης.

Ήδη 100.000 πελάτες από όλη την Ευρώπη έχουν μπει στην λίστα με τις παραγγελίες με το 84% να έχει επιλέξει τις εκδόσεις εξοπλισμού Allure, GT Line και GT. Το βραβείο του «Car of the Year» προκύπτει από μια επιτροπή 58 εξειδικευμένων δημοσιογράφων 22 εθνικοτήτων, η οποία αξιολόγησε μία λίστα από 30 μοντέλα.

Στις 6 Μαρτίου 2017 το νέο PEUGEOT 3008 ήταν αυτό που τελικά συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία! «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και περήφανος επειδή το νέο Peugeot 3008 κατέκτησε το βραβείο του Car of the Year award 2017. Αυτή η βράβευση έρχεται να επισφραγίσει την εξαιρετική δουλειά που έκαναν όλες οι ομάδες της μάρκας και του ομίλου» δηλώνει ο Jean-Philippe Imparato, Διευθυντή της PEUGEOT. Αθήνα, 6 Μαρτίου 2017 Δ.Τ.: 18 /2017