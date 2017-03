Με πολλά χαμόγελα και χειροκροτήματα πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Το απόγευμα της Τετάρτης στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος «Σπύρος Αρσένης» του ΤΕΙ έλαβε χώρα η τελετή απονομής των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Τραπεζική & Χρηματοοικονομική» (Master of Science (M.Sc.) In Banking and Finance) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Όλοι οι πτυχιούχοι δέχτηκαν τις ευχές των καθηγητών τους και ορκίστηκαν ενώ κατά την έναρξη της τελετής υπήρξε και ένα μουσικό μέρος το οποίο δημιούργησε ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στην αίθουσα.