Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ – ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ – ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ) ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΜΟΡΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ, ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΟΥΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ 2 (ΕΝΑΝΤΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΚΟΖΑΝΗ, ΤΗΛ. 24610 28743 ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ.
ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΝΑ ΠΑΡΟΤΡΥΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΟΣΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ.
Σ Υ Ν Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι
Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΣΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΗΤΑΝ Η ΑΡΧΗ.
Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ……
Κάλεσμα του Συλλόγου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Κοζάνης για εγγραφή μελών
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ – ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ – ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ) ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΜΟΡΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ, ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΟΥΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ 2 (ΕΝΑΝΤΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΚΟΖΑΝΗ, ΤΗΛ. 24610 28743 ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ.