Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ  ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ –  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ – ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ – ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ) ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΜΟΡΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ  ΜΑΣ, ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΟΥΝ ΣΤΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ 2 (ΕΝΑΝΤΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΚΟΖΑΝΗ, ΤΗΛ. 24610 28743  ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ.
ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΝΑ ΠΑΡΟΤΡΥΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΟΣΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ.
Σ Υ Ν Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι
Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΣΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΗΤΑΝ Η ΑΡΧΗ.
Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ……