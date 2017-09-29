ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
ΑΠΟ ΤΟΝ Γ/Κ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ. «ΑΛΙΑΚΜΩΝ»
· ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ:
1. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 5 ΛΙΤΡΩΝ
2. ΡΥΖΙ: ΚΑΡΟΛΙΝΑ 5,2 ΚΙΛΑ ΠΡΟΣ 5€, ΚΙΤΡΙΝΟ 6,1 ΚΙΛΑ ΠΡΟΣ 5€, ΓΛΑΣΣΕ 5,5 ΚΙΛΑ 5€.
3. ΜΕΛΙ: ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 ΚΙΛΩΝ ΜΕ 18,00€.
4. ΦΕΤΑ: ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ & ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΥΜΑ.
5. ΦΑΚΕΣ: ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 1,50€ ΤΟ ΚΙΛΟ.
6. ΦΑΣΟΛΙΑ: ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΡΕΣΠΩΝ, ΓΙΓΑΝΤΕΣ & ΠΛΑΤΙΑ 3,00 € & 3,5€ ΤΟ ΚΙΛΟ.
7. ΡΕΒΥΘΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ.
8. ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΧΥΜΑ 2,00€, ΣΕ ΑΛΜΗ 2,50€ ΤΟ ΚΙΛΟ. ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ: ΧΥΜΑ 3,5€ ΤΟ ΚΙΛΟ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΛΜΗ-ΞΥΔΙ-ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 3,5€ ΤΟ ΚΙΛΟ (650GR ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ), ΠΑΣΤΑ ΕΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΩΝ 1,5€ ΤΑ 200GR.
9. ΠΑΤΑΤΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ.
10. ΞΕΡΑ ΚΡΕΜΥΔΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ. 0,30/ΚΙΛΟ. ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΠΟΧΗΣ: ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
11. ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ (81 ΜΕΖΟΥΡΕΣ) 11€ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (60 ΜΕΖΟΥΡΕΣ) 7€ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 4 ΛΙΤΡΑ 2€ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΙΤΡΑ 2€ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΙΤΡΑ ΥΠΕΡΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ 3€ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 ΛΙΤΡΑ 2€ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ 4ΛΙΤΡΑ 2€ 4 ΧΛΩΡΙΝΕΣ ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΕΣ 3€
12. ΧΑΡΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΜΩΡΟΜΑΝΤΙΛΑ, ΠΑΝΕΣ. ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ. ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ.
13. ΓΛΥΚΑ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ, ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ, ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ & ΛΙΚΕΡ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 8:00 ΕΩΣ ΤΙΣ 14:00. ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Η ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ 6974820086