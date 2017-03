ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

(Αίθουσα Φίλιππος)

Τηλ. 6987 089 778

ΠΕΠΠΑ ΤΟ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙ

Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«Το Όνειρο της Πέππα»

ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Κυριακή 2 Απριλίου στις 5:30 μ.μ.

https://www.facebook.com/kolossaionproductions/

ΠΕΠΠΑ ΤΟ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙ η επίσημη θεατρική παράσταση που παίζεται σε Μ. Βρετανία και Αμερική μετά την μεγάλη επιτυχία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη «ταξιδεύει» σε όλη την Ελλάδα.

Βασισμένη στην ομώνυμη βραβευμένη σειρά της Entertainment One (eOne) Peppa Pig.

Βραβεία: BAFTA Children’s Award 2005 Best Pre-School Animation

AIAFF Best TV Production 2005,

British Animation Award Nominated for best pre-school



Η Πέππα το Γουρουνάκι, ο μπαμπάς Γουρουνάκης, η μαμά Γουρουνίτσα, ο Τζορτζ, η Μαντάμ Γαζέλα, ο Ντάνι Σκυλάκης, ο Πέντρο Πόνυ, η Σούζυ Προβατίνα και η Ρεβέκκα Κουνέλη σας περιμένουν να ζήσετε μαζί τους το « Όνειρο της Πέππα», ένα σύγχρονο παραμύθι με τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών.

Η Πέππα ξυπνάει έχοντας δει ένα υπέροχο όνειρο. Μια όμορφη μέρα ξεκινά με τους φίλους της. Παιχνίδι, τραγούδι, χορός, μα η δυνατή επιθυμία της να ζήσει το όνειρο της, τους οδηγεί σε πολλές περιπέτειες. Στην υπαίθρια Γιορτή της Χαράς που διοργανώνει η Μαντάμ Γαζέλα, η ατμόσφαιρα μαγεύει όλα τα παιδιά, όμως η Πέππα νιώθει ακόμα απογοήτευση για το ανεκπλήρωτο όνειρο της. Μπορεί μια ξαφνική βροχή να φέρει τη χαρά και να κάνει τη ζωή υπέροχη σαν όνειρο ?

Μέσα από ιστορίες της παιδικής καθημερινότητας, οι αγαπημένοι χαρακτήρες μαζί με τους μικρούς θεατές, θα παίξουν, θα γελάσουν, θα τραγουδήσουν, θα προβληματιστούν και…θα κυνηγήσουν τα όνειρα τους !!! Το έργο πραγματεύεται τη δύναμη του ονείρου στην τρυφερή παιδική ηλικία και την πραγματοποίηση του μέσα από σχέσεις εμπιστοσύνης και αγάπης. Μία παράσταση με εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα με τόσο διαφορετικούς μεταξύ τους ήρωες που όμως συνυπάρχουν αρμονικά και δίνουν σημασία στην έννοια της φιλίας και στην αξία της οικογένειας .

Με κοστούμια σε σουρεαλιστική κλίμακα, εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά, διαδραστικό παιχνίδι και μουσική επένδυση ειδικά ενορχηστρωμένη για τις ανάγκες της, η παράσταση μυεί τα παιδιά στην μαγική ατμόσφαιρα του θεάτρου. Ένα υπερθέαμα που θα κάνει κάθε παιδί να αγαπήσει το θέατρο και τον κόσμο του από την πρώτη στιγμή και να μείνει χαραγμένη στην μνήμη του.



Συντελεστές

Κείμενα: Πένυ Φυλακτάκη

Σκηνοθεσία: Βασίλης Ισσόπουλος

Μουσική (ενορχήστρωση και σύνθεση): Αντώνης Ανέστης

Χορογραφίες: Χρήστος Κατίδης

Βοηθός Χορογράφου: Εύη Κουρσαράκου

Φωτισμός: Ανέστης Άγκος

Κοστούμια / Σκηνικά: Μαγδαληνή Σίγα

Βοηθός Σκηνογράφου: Έλλη Ναλπάντη

Καλλιτεχνική Ομάδα: Αναστασία Γυλλού, Κυριακή Γυλλού, Νίκος Μηνάς, Παναγιώτης Πέτρου, Σοφία Τσιριγιώτη, Νίκος Τσολερίδης

Γραφιστικά: Ρέα Δουφέκα

Παίζουν : Δήμητρα Βήττα, Θοδωρής Γεωργίτσης, Στεφανία Γώγου Πούλου, Στεφανία Καλομοίρη, Ιωάννης Κοντέλλης, Γεωργία Κούκα, Ελένη Μισχοπούλου, Μαρίνα Ντζιλοβιάν, Τζούλια Σπυροπούλου, Συμεών Τσακίρης, Χριστίνα Χειλά Φαμέλη.

Η επίσημη θεατρική παράσταση ΠΕΠΠΑ ΤΟ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙ «Το Όνειρο της Πέππα» θα βρίσκεται για μία μοναδική παράσταση στη Λέσχη Αξιωματικών Κοζάνης (αίθουσα Φίλιππος) την Κυριακή 2 Απριλίου στις 5:30 μ.μ. Μην τη χάσετε.

Τιμή εισιτηρίου:12€

Tιμή προπώλησης 10€

Εισιτήρια προπωλούνται στο ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Ιπποκράτους 8 Κοζάνη Τηλ. 2461036028 και στο

https://www.viva.gr/tickets/theater/theatro-vempo/to-oneiro-tis-peppa/

Πληροφορίες στο 6987 089 778 9:30π.μ.- 2:00μ.μ. & 5:30 -10:00μ.μ.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαρία Λουτζιούδη

m. 6947 70 69 72 e-mail: loutzioudim@gmail.com