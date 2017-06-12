ΈΦΥΓΕ ΑΠ΄ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ Ο ΣΑΚΗΣ ΤΣΑΡΜΑΝΙΔΗΣ. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ 30 ΧΡΟΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΣΕ ΕΠΙΜΟΝΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ.ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟ , ΤΟ ΟΓΚΩΔΕΣ, ΑΝΩ ΤΩΝ 1500 ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟ. Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ , ΠΛΕΟΝ ΟΜΩΣ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΣΑΚΗ. ΑΓΑΠΗΤΕ ΣΑΚΗ ΘΑ ΣΕ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΩΣ ΕΝΑ ΑΞΙΟ ΕΚΛΕΚΤΟ ΤΕΚΝΟ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ. ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥ.
Η ΟΜΑΔΑ ΣΕΡΒΙΩΝ ΦΡΟΥΡΟΣ
Η Ομάδα Σερβίων Φρουρός για το θάνατο του Σάκη Τσαρμανίδη
ΈΦΥΓΕ ΑΠ΄ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ Ο ΣΑΚΗΣ ΤΣΑΡΜΑΝΙΔΗΣ. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ 30 ΧΡΟΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΣΕ ΕΠΙΜΟΝΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ.ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟ , ΤΟ ΟΓΚΩΔΕΣ, ΑΝΩ ΤΩΝ 1500 ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟ. Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ , ΠΛΕΟΝ ΟΜΩΣ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΣΑΚΗ. ΑΓΑΠΗΤΕ ΣΑΚΗ ΘΑ ΣΕ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΩΣ ΕΝΑ ΑΞΙΟ ΕΚΛΕΚΤΟ ΤΕΚΝΟ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ. ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥ.