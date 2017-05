ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ – ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΤΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ

«Μια νύχτα στην κόλαση» τιτλοφορείται η νέα ταινία μεγάλου μήκους του Νίκου Κουρού, της οποίας τα γυρίσματα ξεκίνησαν εδώ και ένα μήνα περίπου. Η ταινία που θα κινείται στα πρότυπα των ταινιών φαντασίας και τρόμου, έχει ως θέμα της το τέρας του φασισμού, βασισμένη σε σενάριο του ίδιου του σκηνοθέτη, όπου θα συμμετάσχουν επαγγελματίες και ερασιτέχνες ηθοποιοί, ενώ τα γυρίσματα πραγματοποιούνται στην Κοζάνη αλλά και στην Αθήνα.

Η θέληση ξεπερνάει κάθε εμπόδιο, μιας και η αγάπη του δημιουργού για την τέχνη του σινεμά, τον ωθεί σε νέες δημιουργίες. Όπως είπε μιλώντας στο ράδιοΛόγος και τον Λύσανδρο Ρήγα ο Νίκος Κουρού, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ηθοποιός , μιλώντας για το νέο του εγχείρημα: «η δύναμη που παίρνω από το έμψυχο υλικό είναι μεγάλη. Βλέπεις ότι υπάρχουν παιδιά που έχουν την ίδια αγάπη με εμένα για το συγκεκριμένο αντικείμενο , εσύ γίνεσαι ακόμη πιο δυνατός. Όταν υπάρχει και η απήχηση από τον κόσμο είναι ακόμη καλύτερο».

Η νέα ταινία «Μία νύχτα στην κόλαση», είναι η νέα παραγωγή μεγάλου μήκους, που έχει σαν θέμα της το τέρας του ναζισμού , κατά τη γνωστή φράση του Χατζηδάκη «όποιος δεν φοβάται το τέρας, πάει να πει ότι του μοιάζει». Πάνω εκεί ο Νίκος Κουρού έπλασε έναν μύθο, γυρίζοντας την ταινία αφαιρετικού τρόμου και φανταστικού, με πολλούς δημιουργούς . Η ταινία θα γυριστεί δίνοντας μια συγκεκριμένη ατμόσφαιρα και για πρώτη φορά σε ταινία του ίδιου, συμμετέχουν και επαγγελματίες ηθοποιοί. Προηγήθηκε η συμμετοχή της μεσόφωνου Ελένης Βουδουράκη στην Ουτοπία. Στη νέα ταινία, θα συμμετέχουν πολλοί και καλοί επαγγελματίες ηθοποιοί, με πρώτη και καλύτερη την Καίτη Φίνου, η οποία αποδέχθηκε την πρόταση με πολύ χαρά, συμμετέχοντας χωρίς καμία οικονομική απολαβή. Ο ρόλος της, κεντρικός στην ταινία και πολύ δύσκολος, είναι να υποδυθεί μια γερόντισσα 80 και χρόνων , αφού της προστέθηκε πολύ μακιγιάζ και κατάλληλα ρούχα.

Τα γυρίσματα κυλούν καλά, με τις όποιες δυσκολίες, αφού όπως τόνισε ο Νίκος Κουρού «ξεκινάμε από τον τίποτα, και χωρίς πόρους προσπαθούμε να βγάλουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε». Ωστόσο, υπάρχει έμψυχο υλικό τους οποίους και ευχαρίστησε έναν – έναν για τη συμβολή τους.

Επικεφαλής στο καστ η κοσμαγάπητη Καίτη Φίνου, σε ρόλο έκπληξη, ενώ πλάι της η Αλίκη Παπαχελά, γνωστή από την πολύκροτη υπόθεση της κατάληψης του City

Plaza, που όμως είναι και μια εξαίρετη ηθοποιός με πολλές και πετυχημένες εμφανίσεις στο θέατρο στη 10ετία του 80. Ο Νίκος Κουρού δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην κατάληψη του ξενοδοχείου στο οποίο η τελευταία είναι ιδιοκτήτρια, από ξένες ΜΚΟ που φιλοξενούν όπως λένε πρόσφυγες «με το έτσι θέλω», κάνοντας λόγο για «αισχρό πόλεμο» στο πρόσωπό της.

Στο υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, στόχος του δημιουργού είναι να ολοκληρωθούν τα γυρίσματα μέχρι το τέλος του χρόνου, ωστόσο υπάρχει η πιθανότητα να «ξεφύγουν» λόγω της πληθώρας εξωτερικών γυρισμάτων. Επίσης, θα γίνει ανοιχτό κάλεσμα προς τον κόσμο, ώστε να συμμετάσχει όποιος θέλει, στο πλαίσιο ενός ανοιχτού δρώμενου. Το budget της ταινίας είναι μηδενικό, μιας και το έμψυχο δυναμικό είναι αυτό που κάνει τη διαφορά, μέσα στο πλαίσιο της αυτοδιαχείρισης.

Το εγχείρημα είναι δύσκολο, απαιτεί χρόνο, αλλά στόχος του δημιουργού είναι να προκύψει όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα.

Στην ταινία παίζουν επίσης η Άννα Πορφύρη, ο Σταμάτης Παγασαίος, ο Παναγιώτης Νάκος και από τους Κοζανίτες και Πτολεμαιδιώτες ηθοποιούς οι Γιώργος Κοντορίκος, Γιώργος Παφίλης, Δημήτρης Συνδουκάς, Πίστη Κρυσταλλίδου, Βαγγέλης Τζιμόπουλος, Μάκης Δαβιδόπουλος, Τόλης Σιαραμπής, Κώστας Ιωαννίδης και πολλοί άλλοι.

Χορηγοί

-Ηχητικές καλύψεις εκδηλώσεων Δημήτρης Γκλούμπος-Κοζάνη

-Top Channel-Κοζάνη

-Κομμωτήριο Alex-Κοζάνη

-Καφενείο «Κουκουνάρι»-Κοζάνη

-Κομμωτήριο ‘All About Hair & Him by Glykeria’-Πτολεμαίδα

-Κινηματοθέατρο »Ολύμπιον»-Κοζάνη

-Γραφικές τέχνες »Dot Print»-Κοζάνη





Β.Σ.