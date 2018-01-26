Συνεχίζονται το Σαββατοκύριακο το Α’ (19η Αγωνιστική) και Β’ Τοπικό (16ηΑγωνιστική) της Ε.Π.Σ. Κοζάνης
, ενώ την επανεμφάνισή του μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων κάνει το Γ’ Τοπικό (10η Αγωνιστική).
Δύσκολη έξοδος για την Κοζάνη, με τον ουραγό της βαθμολογίας ο Μακεδονικός Σιάτιστας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Α’ Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (18ηΑγωνιστική)
Σάββατο 27 Ιανουαρίου (15:00)
ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ – ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ – Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ – Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ
Κυριακή 28 Ιανουαρίου (15:00)
Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ – Π.Α.Ο. ΚΟΙΛΩΝ
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ – Α.Π. ΒΟΪΟΥ – ΕΝΩΣΗ
Β’ Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (1ος Όμιλος | 16ηΑγωνιστική)
Σάββατο 27 Ιανουαρίου (15:00)
Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ – Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Κυριακή 28 Ιανουαρίου (15:00)
Α.Ε.Κ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ – Α.Ε. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΥΛΩΝ
ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ – Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ
ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΛΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΣ
Β’ Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (2ος Όμιλος | 16ηΑγωνιστική)
Σάββατο 27 Ιανουαρίου (15:00)
ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ – ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ
Κυριακή 28 Ιανουαρίου (11:00)
ΚΟΖΑΝΗ 2004 – Α.Ε. ΠΕΡΔΙΚΚΑ
ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
Κυριακή 28 Ιανουαρίου (15:00)
Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ – ΕΡΜΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ
Α.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ – ΒΕΡΜΙΟΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ – ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
Γ’ Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (10ηΑγωνιστική)
Σάββατο 27 Ιανουαρίου (15:00)
Φ.Σ. ΑΚ. ΠΟΔ. ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ ΠΤΟΛ. – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – Α.Σ. ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ
Κυριακή 28 Ιανουαρίου (15:00)
ΔΑΦΝΗ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ – ΑΣΤΡΑΠΗ ΚΛΕΙΤΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ
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