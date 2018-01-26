Συνεχίζονται το Σαββατοκύριακο το Α’ (19η Αγωνιστική) και Β’ Τοπικό (16ηΑγωνιστική) της Ε.Π.Σ. Κοζάνης

, ενώ την επανεμφάνισή του μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων κάνει το Γ’ Τοπικό (10η Αγωνιστική).

Δύσκολη έξοδος για την Κοζάνη, με τον ουραγό της βαθμολογίας ο Μακεδονικός Σιάτιστας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Α’ Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (18ηΑγωνιστική)

Σάββατο 27 Ιανουαρίου (15:00)

ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ – ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ

Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ – Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ – Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ

Κυριακή 28 Ιανουαρίου (15:00)

Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ – Π.Α.Ο. ΚΟΙΛΩΝ

ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ – Α.Π. ΒΟΪΟΥ – ΕΝΩΣΗ

 

Β’ Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (1ος Όμιλος | 16ηΑγωνιστική)

Σάββατο 27 Ιανουαρίου (15:00)

Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ – Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Κυριακή 28 Ιανουαρίου (15:00)

Α.Ε.Κ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ – Α.Ε. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΥΛΩΝ

ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ – Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ

ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΛΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΣ

 

Β’ Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (2ος Όμιλος | 16ηΑγωνιστική)

Σάββατο 27 Ιανουαρίου (15:00)

ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ – ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ

Κυριακή 28 Ιανουαρίου (11:00)

ΚΟΖΑΝΗ 2004 – Α.Ε. ΠΕΡΔΙΚΚΑ

ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ

Κυριακή 28 Ιανουαρίου (15:00)

Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ – ΕΡΜΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ

Α.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ – ΒΕΡΜΙΟΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ – ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

 

Γ’ Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (10ηΑγωνιστική)

Σάββατο 27 Ιανουαρίου (15:00)

Φ.Σ. ΑΚ. ΠΟΔ. ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ ΠΤΟΛ. – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – Α.Σ. ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ

Κυριακή 28 Ιανουαρίου (15:00)

ΔΑΦΝΗ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ – ΑΣΤΡΑΠΗ ΚΛΕΙΤΟΥ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ

 

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