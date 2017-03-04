Συνεχίζονται και αυτό το Σαββατοκύριακο οι αγωνιστικές Α’, Β’ και Γ’ ερασιτεχνικής κατηγορίας, με το πρόγραμμα και τη βαθμολογία να διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 19η Αγωνιστική

Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας Σκορ
4 Μαρτίου 2017, α.α.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ – Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ		 -:-
4 Μαρτίου 2017, 15:00 ΧΑΡΑΥΓΗΣ
Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ – ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ		 -:-
4 Μαρτίου 2017, 15:00 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ		 -:-
5 Μαρτίου 2017, 15:00 ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ
Α.Ε.Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΝ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ		 -:-
5 Μαρτίου 2017, 15:00 ΚΡΟΚΟΥ
Α.Ε. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ – Α.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ		 -:-
5 Μαρτίου 2017, 15:00 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ
Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ – ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ		 -:-
5 Μαρτίου 2017, 15:00 ΑΙΑΝΗΣ
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ – Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ		 -:-
5 Μαρτίου 2017, 15:00 ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ
Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ		 -:-

 

 

Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί
1 Α.Ε.Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΝ 41
2 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 37
3 Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ 35
4 Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 33
5 Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ 32
6 Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ 30
7 Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ 27
8 ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 27
9 Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ 26
10 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 26
11 ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ 26
12 ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 25
13 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 23
14 Α.Ε. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ 5
15 Α.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ 2
16 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ 1

Σ.Σ. :

α) Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ έχει -6 βαθμούς και αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα .

 

Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 16η Αγωνιστική – 1ος Όμιλος

Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας Σκορ
4 Μαρτίου 2017, 15:00 ΛΙΑΠΕΙΟ (ΚΟΙΛΑ)
ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ		 -:-
5 Μαρτίου 2017, 11:00 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ		 -:-
5 Μαρτίου 2017, 15:00 ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ
Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ – ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ		 -:-
5 Μαρτίου 2017, 15:00 ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ		 -:-
5 Μαρτίου 2017, 15:00 ΑΡΓΙΛΟΥ
Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ		 -:-
5 Μαρτίου 2017, 15:00 ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ		 -:-
5 Μαρτίου 2017, 15:00 Ν. ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ
ΕΛΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΣ – Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ		 -:-

 

Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί
1 ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 39
2 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ 34
3 ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 33
4 ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ 33
5 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ 28
6 ΕΛΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΣ 24
7 Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ 22
8 Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ 19
9 ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ 15
10 Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11
11 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ 11
12 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ 10
13 Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ 10
14 ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 6

Σ.Σ.:

α) Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ έχει -2 βαθμούς περυσινή αρνητική βαθμολογία.

 

Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 16η Αγωνιστική – 2ος Όμιλος

Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας Σκορ
4 Μαρτίου 2017, 15:00 ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ
ΒΕΡΜΙΟΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ		 -:-
4 Μαρτίου 2017, 15:00 Κ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ(ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ)
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ – ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ		 -:-
4 Μαρτίου 2017, 15:00 ΑΚΡΙΝΗΣ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ – Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ		 -:-
4 Μαρτίου 2017, 15:00 ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ		 -:-
4 Μαρτίου 2017, 15:00 ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ
ΕΡΜΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ – ΚΟΖΑΝΗ 2004		 -:-
5 Μαρτίου 2017, 15:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ		 -:-
5 Μαρτίου 2017, 15:00 ΠΥΡΓΩΝ
ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ – ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ		 -:-

 

Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί
1 ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 35
2 ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 33
3 ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ 32
4 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ 31
5 ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ 26
6 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 26
7 ΕΡΜΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ 22
8 ΒΕΡΜΙΟΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ 20
9 ΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 18
10 ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 18
11 ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 14
12 Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ 14
13 ΚΟΖΑΝΗ 2004 7
14 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ -3

Σ.Σ.:

α) Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ έχει -4 βαθμούς περυσινή αρνητική βαθμολογία.

 

Γ’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 10η Αγωνιστική

Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας Σκορ
4 Μαρτίου 2017, 15:00 ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ
ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ – Α.Ε. ΠΕΡΔΙΚΚΑ		 -:-
4 Μαρτίου 2017, 15:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ		 -:-
5 Μαρτίου 2017, 15:00 ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ
ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ – Α.Ε. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ-ΚΗΠΟΥ-ΣΠΑΡΤΟΥ		 -:-

 

Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί
1 Α.Ε. ΠΕΡΔΙΚΚΑ 21
2 ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ 18
3 Α.Ε. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ-ΚΗΠΟΥ-ΣΠΑΡΤΟΥ 15
4 ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ 12
5 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΥΛΩΝ 12
6 ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 1
7 ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ -3

Σ.Σ:

α) Έκαναν το ρεπό του β´ γύρου : Α.Ε. ΠΕΡΔΙΚΚΑ και Α.Ε. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ -ΚΗΠΟΥ-ΣΠΑΡΤΟΥ.

β) Το Α.Σ. ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ έχει -4 βαθμούς .