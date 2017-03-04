Συνεχίζονται και αυτό το Σαββατοκύριακο οι αγωνιστικές Α’, Β’ και Γ’ ερασιτεχνικής κατηγορίας, με το πρόγραμμα και τη βαθμολογία να διαμορφώνεται ως εξής:
Α’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 19η Αγωνιστική
|Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας
|Σκορ
|4 Μαρτίου 2017, α.α.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ – Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
|-:-
|4 Μαρτίου 2017, 15:00 ΧΑΡΑΥΓΗΣ
Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ – ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
|-:-
|4 Μαρτίου 2017, 15:00 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
|-:-
|5 Μαρτίου 2017, 15:00 ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ
Α.Ε.Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΝ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
|-:-
|5 Μαρτίου 2017, 15:00 ΚΡΟΚΟΥ
Α.Ε. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ – Α.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ
|-:-
|5 Μαρτίου 2017, 15:00 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ
Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ – ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ
|-:-
|5 Μαρτίου 2017, 15:00 ΑΙΑΝΗΣ
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ – Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ
|-:-
|5 Μαρτίου 2017, 15:00 ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ
Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|-:-
Βαθμολογία
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|Α.Ε.Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΝ
|41
|2
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
|37
|3
|Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ
|35
|4
|Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
|33
|5
|Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ
|32
|6
|Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ
|30
|7
|Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ
|27
|8
|ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
|27
|9
|Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ
|26
|10
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
|26
|11
|ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ
|26
|12
|ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ
|25
|13
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|23
|14
|Α.Ε. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ
|5
|15
|Α.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ
|2
|16
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ
|1
Σ.Σ. :
α) Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ έχει -6 βαθμούς και αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα .
Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 16η Αγωνιστική – 1ος Όμιλος
|Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας
|Σκορ
|4 Μαρτίου 2017, 15:00 ΛΙΑΠΕΙΟ (ΚΟΙΛΑ)
ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ
|-:-
|5 Μαρτίου 2017, 11:00 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|-:-
|5 Μαρτίου 2017, 15:00 ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ
Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ – ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ
|-:-
|5 Μαρτίου 2017, 15:00 ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ
|-:-
|5 Μαρτίου 2017, 15:00 ΑΡΓΙΛΟΥ
Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ
|-:-
|5 Μαρτίου 2017, 15:00 ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ
|-:-
|5 Μαρτίου 2017, 15:00 Ν. ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ
ΕΛΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΣ – Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ
|-:-
Βαθμολογία
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
|39
|2
|ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ
|34
|3
|ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
|33
|4
|ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ
|33
|5
|ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ
|28
|6
|ΕΛΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΣ
|24
|7
|Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ
|22
|8
|Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ
|19
|9
|ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ
|15
|10
|Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|11
|11
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ
|11
|12
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ
|10
|13
|Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ
|10
|14
|ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
|6
Σ.Σ.:
α) Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ έχει -2 βαθμούς περυσινή αρνητική βαθμολογία.
Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 16η Αγωνιστική – 2ος Όμιλος
|Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας
|Σκορ
|4 Μαρτίου 2017, 15:00 ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ
ΒΕΡΜΙΟΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
|-:-
|4 Μαρτίου 2017, 15:00 Κ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ(ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ)
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ – ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ
|-:-
|4 Μαρτίου 2017, 15:00 ΑΚΡΙΝΗΣ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ – Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ
|-:-
|4 Μαρτίου 2017, 15:00 ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|-:-
|4 Μαρτίου 2017, 15:00 ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ
ΕΡΜΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ – ΚΟΖΑΝΗ 2004
|-:-
|5 Μαρτίου 2017, 15:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
|-:-
|5 Μαρτίου 2017, 15:00 ΠΥΡΓΩΝ
ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ – ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ
|-:-
Βαθμολογία
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|35
|2
|ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
|33
|3
|ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ
|32
|4
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ
|31
|5
|ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ
|26
|6
|ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|26
|7
|ΕΡΜΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ
|22
|8
|ΒΕΡΜΙΟΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ
|20
|9
|ΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
|18
|10
|ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
|18
|11
|ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ
|14
|12
|Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ
|14
|13
|ΚΟΖΑΝΗ 2004
|7
|14
|ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|-3
Σ.Σ.:
α) Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ έχει -4 βαθμούς περυσινή αρνητική βαθμολογία.
Γ’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 10η Αγωνιστική
|Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας
|Σκορ
|4 Μαρτίου 2017, 15:00 ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ
ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ – Α.Ε. ΠΕΡΔΙΚΚΑ
|-:-
|4 Μαρτίου 2017, 15:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ
|-:-
|5 Μαρτίου 2017, 15:00 ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ
ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ – Α.Ε. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ-ΚΗΠΟΥ-ΣΠΑΡΤΟΥ
|-:-
Βαθμολογία
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|Α.Ε. ΠΕΡΔΙΚΚΑ
|21
|2
|ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ
|18
|3
|Α.Ε. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ-ΚΗΠΟΥ-ΣΠΑΡΤΟΥ
|15
|4
|ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ
|12
|5
|ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΥΛΩΝ
|12
|6
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|1
|7
|ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ
|-3
Σ.Σ:
α) Έκαναν το ρεπό του β´ γύρου : Α.Ε. ΠΕΡΔΙΚΚΑ και Α.Ε. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ -ΚΗΠΟΥ-ΣΠΑΡΤΟΥ.
β) Το Α.Σ. ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ έχει -4 βαθμούς .